Истина в сырье

Для полного обеспечения винодельческой отрасли Краснодарского края собственным сырьем не хватает примерно 5 тыс. га виноградников. По словам виноделов, темпы роста потребления и производства вина опережают скорость расширения площадей виноградных насаждений. Для того чтобы отрасль развивалась, нужны долгосрочные программы по закладке и реконструкции виноградников.

За последние пять лет стоимость посадки одного гектара виноградника выросла почти в три раза

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ За последние пять лет стоимость посадки одного гектара виноградника выросла почти в три раза

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в регионе виноградарством и виноделием занимаются 329 организаций и крестьянских фермерских хозяйств, из них 96 — производством напитков. Общая площадь виноградников составляет 33 тыс. га. «Ежегодно винодельческим предприятиям не хватает около 50 тыс. т винограда для использования своей производственной мощности на 100%. Учитывая, что средняя урожайность винограда 100 ц/га, не хватает 5 тыс. га»,— отмечают в ведомстве.

Темпы роста потребления и производства вина существенно опережают скорость расширения площадей виноградных насаждений, говорит генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая. «Мы видим, что закладываемые гектары пока не покрывают растущие потребности рынка. Поэтому вопрос расширения площадей виноградников — стратегический. Чтобы говорить о полном импортозамещении и самообеспечении, необходим кратный рост посадок — это ключевая задача на ближайшие годы. Потенциал для положительной динамики значителен: на учете в Краснодарском крае стоит около 80 тыс. га земель сельхозназначения, пригодных исключительно для виноградарства. Ежегодно в крае закладывается около 2 тыс. га, и эти темпы нужно наращивать»,— считает госпожа Зарицкая.

«Если говорить глобально с точки зрения полного обеспечения внутреннего рынка (на 80% и более) и разумного объема экспорта, то площадь российских виноградников надо удвоить. С учетом лидирующей позиции Краснодарского края с 32 тыс. га, его оптимальная квота должна быть в пределах 50–60 тыс. га. Это ориентир на перспективу 2050 года»,— считает руководитель проекта Top100Wines.ru, управляющий партнер агентства винного консалтинга DoubleMagnum, совладелец ООО «Питомник Виноградный» Андрей Григорьев.

Он добавляет, что в регионе достаточно территорий, пригодных для виноградарства, но до сих пор акцент делается на земли, где выращивался виноград во времена СССР, но тогда подход к выбору участков был продиктован иной экономической и качественной парадигмой. Так что это противоречит задаче качественного виноделия и требует новых подходов к выбору перспективных участков.

По оценкам главного винодела винодельни «Гунько Вайнери» Сергея Короткова, дефицит виноградников составляет порядка 25–30 тыс. га, причем особенно остро не хватает виноградников технических сортов, подходящих для производства качественных сухих и игристых вин. «При этом важно учитывать не только площадь, но и возраст насаждений: значительная часть виноградников старше 25–30 лет и нуждается в реконструкции»,— обращает внимание господин Коротков.

По его мнению, формально в регионе достаточно зарезервированной под виноградники земли, однако на практике возникают сложности. Земли сельхозназначения часто находятся в частной собственности, и их консолидация под крупные проекты затруднена. Не все участки подходят по агроэкологическим параметрам: требуется правильный рельеф, экспозиция склона, дренаж, тип почвы. «Таким образом, хотя свободная земля есть, готовых, подготовленных и логистически удобных участков — недостаточно»,— констатирует эксперт.

Бренд-амбассадор, руководитель по финансам и продажам семейной винодельни «Марченко» Дарья Марченко отмечает, что в регионе до сих пор наблюдается тревожная картина: виноградопригодные земли дробят на малые участки (по несколько соток) и отдают под коттеджное, дачное строительство. «Во многих случаях это делается незаконно, без соответствующего оформления, без информирования новых владельцев о сути происходящего»,— говорит она.

По словам участников рынка, сегодня стоимость закладки одного гектара составляет от 2 до 7 млн руб. «За последние пять лет стоимость посадки одного гектара виноградника выросла почти в три раза. Это связано с удорожанием всех компонентов процесса: шпалерных систем, специализированной техники, а также с ростом фонда оплаты труда»,— объясняет Елена Зарицкая.

Андрей Григорьев добавляет, что стоимость во многом зависит от конкретных участков и условий их подготовки, от концепции виноградника, масштабов хозяйства.

Саженцы взошли

На территории Краснодарского края работают пять питомниководческих хозяйств: ООО «Фанагория-Агро», AO АФ «Южная», ООО «Таманский биотехнологический центр» и агрофирма «Юбилейная» в Темрюкском районе, а также ООО CXП «Раевское» в Новороссийске. По данным регионального минсельхоза, производственная мощность прививочных комплексов — более 8 млн штук саженцев в год. В 2024 году питомниководческие предприятия произвели около 4,6 млн штук саженцев, в 2025 году заключены договоры на производство около 5 млн штук виноградных саженцев. «Данный объем производства саженцев винограда позволит в 2025 году обеспечить отечественных производителей посадочным материалом на 75–80%»,— отмечают в министерстве.

Ситуация с саженцами кардинально изменилась в лучшую сторону, считает Елена Зарицкая. «Еще шесть лет назад посадки виноградников зависели от импортных саженцев, а сегодня за счет запуска новых питомников, в том числе на базе агрофирмы "Юбилейная", внутренний спрос обеспечивается намного более оперативно и эффективно. В 2023 году агрофирма "Юбилейная" произвела первые 230 тыс. саженцев, а в 2024 году этот показатель увеличился на 35%. Питомник работает с международными сортами, а также с отечественными автохтонами и сортами советской селекции»,— рассказывает эксперт.

Андрей Григорьев говорит, что в России появилось несколько питомников, производящих качественный посадочный материал. «Краснодарский край здесь — безусловный лидер, не в последнюю очередь благодаря вниманию руководства региона. Хотя до сих пор сохраняется некоторая предвзятость к саженцам отечественного производства, питомники Краснодарского края готовы полностью обеспечить отрасль качественным посадочным материалом»,— уверен эксперт.

По словам Сергея Короткова, появились сертифицированные клоновые саженцы отечественной селекции и адаптированных зарубежных сортов. Однако дефицит высококачественного, вирусоочищенного материала сохраняется, особенно для классических сортов. «Импорт посадочного материала из традиционных стран (Франция, Италия) стал сложнее, что подстегнуло развитие локальных питомников, но качество и разнообразие пока уступают европейскому уровню»,— говорит он. «Кто хочет заложить виноградники — закладывают их. По-прежнему доступны саженцы от европейских питомников. Реально приобрести посадочный материал у отечественных производителей, только нужно понимать, что договор заключается заранее. Однако качество саженцев уступает европейским. У нас высокие требования, и тем, что мы видим сейчас,— мы недовольны»,— говорит Дарья Марченко.

Импортное — не вредно

Вместе с тем опрошенные Guide эксперты довольно скептически относятся к идее, что через пять лет российское вино полностью заменит импортное. Да и стремиться к этому, по мнению большинства, не нужно.

«Не заменит. Во-первых, технически для этого надо удвоить площадь виноградников, а эта задача на 15–20 лет. Во-вторых, и с точки зрения потребителя, и с точки зрения производителя — это вредно и не нужно. Должно быть разнообразие, выбор, конкуренция. Доля в 75–80% на внутреннем рынке — оптимальный ориентир»,— считает Андрей Григорьев.

«В сегменте массового потребления (до 500–700 руб. за бутылку) российское вино уже активно вытесняет импорт благодаря санкциям, логистическим барьерам и росту качества. Однако в премиум- и суперпремиум-сегментах (1500+ руб.) потребитель по-прежнему ассоциирует качество с традиционными винодельческими странами (Франция, Италия, Испания). Кроме того, объемы производства российского вина пока не позволяют закрыть весь спрос — особенно на игристые и крепленые вина. Более реалистичный прогноз: через пять лет доля российского вина на внутреннем рынке может достичь 60–70%, но полная замена импорта маловероятна без кардинального роста площадей, инвестиций и изменения потребительских привычек»,— делится Сергей Коротков.

Дарья Марченко уверена, что и виноделы и винолюбы должны иметь возможность пробовать разные вина. «А попробовав и сравнив — выбирать российское умом, сердцем и кошельком. Вот так было бы хорошо и правильно. А без сравнения и соревнования не будет развития»,— считает эксперт.

Без лозной скромности

Состояние отрасли виноделы оценивают высоко. «Мы гордимся растущим спросом на российское вино, интересом большой аудитории к энотуризму и формированием современной культуры потребления вина»,— отмечает Елена Зарицкая.

Андрей Григорьев отмечает, что за 10 лет проделана огромная работа, это видно и на полках магазинов, и на просторах южных регионов. «Гордость в том, что сейчас в России есть десятки качественных, интересных, вкусных, доступных вин. Есть отличные виноградники и винодельни, есть растущий класс культурных потребителей, вино стало частью социокультурного ландшафта страны. Виноградарство и виноделие получает поддержку на самом высоком политическом уровне. При этом много проблем в регулировании, много надуманных ограничений и барьеров, много предвзятого отношения со стороны отдельных представителей госуправления. А со стороны энтузиастов российского виноделия много некритичного отношения к нашим пока скромным в мировых масштабах достижениям. Нам всем еще надо очень много работать»,— резюмирует господин Григорьев.

Сергей Коротков отмечает, что в отрасли произошел качественный прорыв: за последние пять-семь лет российские вина регулярно получают награды на международных конкурсах, в отрасль входят крупные игроки (агрохолдинги, частные инвесторы), строятся современные винодельни. Кроме того, Кубань и Крым начинают формировать узнаваемые зоны — Тамань, Анапа, Южный берег Крыма.

Однако, подчеркивает эксперт, чтобы отрасль чувствовала себя уверенно, необходима стабильность сырьевой базы: «Нужны долгосрочные программы по закладке и реконструкции виноградников. Также не стоит забывать про маркетинг и брендинг: российское вино до сих пор воспринимается как "дешевое" или "любительское", необходима системная работа с потребителем. Кроме того, необходимо развивать селекцию, защиту от болезней (особенно милдью и оидиума), адаптацию к изменению климата»,— заключает эксперт.

Дарья Марченко считает, что отрасль находится на подъеме. «Мы можем и должны гордиться качеством вина, его глубиной и поистине великолепными образцами, которых с каждым годом все больше, мы можем радоваться доступности и разнообразию во всем: много сортов винограда, много технологий и экспериментов, разные виноделы, у каждого свое видение и концепция, много красивых и разных этикеток, потрясающие мероприятия — ярмарки, салоны, гастроужины, эношколы, лекции, фестивали, большой разброс по ценам. За вполне доступные деньги можно купить хорошее базовое вино, но можно также при желании найти образцы, на которые можно основательно потратиться»,— резюмирует госпожа Марченко.

Наталья Решетняк