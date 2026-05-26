Зерно другого калибра

На юге России доходность нишевых зернобобовых и псевдозлаков, включая нут, чечевицу и киноа, в среднем на 30–70% превышает аналогичные показатели пшеницы. Высокая маржинальность делает эти культуры привлекательными для диверсификации растениеводства в условиях стагнации цен на традиционные колосовые. Однако эксперты предупреждают: за сверхвысокой прибылью скрываются системные риски, связанные с отсутствием отработанных агротехнологий и узкими каналами сбыта.

Экономика «альтернативы»

По оценкам участников рынка, ситуация усугубляется «ножницами цен»: экспортные пошлины и растущая себестоимость ГСМ, запчастей и удобрений опускают рентабельность пшеницы в хозяйствах до критических 10–15%. На этом фоне культуры, способные давать маржу в 80–100% при меньших объемах валового сбора, выглядят для аграриев макрорегиона «тихой гаванью». При этом массовый переход к выращиванию альтернативных злаков сдерживается зависимостью от ограниченных контрактов. Аналитики сходятся в оценках: рынок сегодня находится в состоянии «идеального шторма», где экономическая целесообразность диктует необходимость перемен, но инфраструктурная неготовность превращает каждый посев в высокорискованную ставку.

Директор по стратегическому развитию цифровой платформы «АгроСигнал» Владимир Коршунов считает, что текущее состояние рынка альтернативных злаков в ЮФО характеризуется переходом от случайных экспериментов к формированию устойчивого, хоть и узкого сегмента. По его словам, отрасль уже обрела пул лояльных потребителей среди производителей здорового питания, но все еще сильно зависит от конъюнктуры цен на основные культуры. «В текущих условиях, когда цены на пшеницу не демонстрируют пропорционального роста по отношению к увеличившимся прямым затратам, выращивание альтернативных зерновых может иметь потенциально более высокую рентабельность. Это достижимо при увеличении спроса и, соответственно, более высоком темпе роста цен на такую продукцию по сравнению с традиционными колосовыми культурами»,— поясняет эксперт.

Господин Коршунов также указывает на неизбежное расширение площадей под альтернативными злаками по мере роста издержек на традиционные колосовые, которые делают пшеницу менее выгодной. При этом он акцентирует внимание на экспортном потенциале ЮФО, который используется лишь частично: макрорегион обладает климатическими преимуществами, однако аграрии в первую очередь сосредоточены на диверсификации внутренних рисков, что сдерживает их активность на внешних рынках.

Позицию коллеги разделяет руководитель агрохимической службы компании «ЕвроХим» Мария Визирская. По ее наблюдениям, южный рынок псевдозерновых находится в фазе становления. Несмотря на отдельные успешные кейсы — например, производство киноа полного цикла на Кубани — для большинства игроков этот сектор остается зоной высокой неопределенности. «Среди самых заметных ограничений — дефицит качественного семенного материала и сохраняющаяся зависимость от зарубежной селекции. Еще одним фактором риска является нехватка накопленного опыта по минеральному питанию таких культур. Для большинства хозяйств сегмент остается рискованным из-за отсутствия гарантированного сбыта и нехватки отработанных агротехнологий. Диверсификация в сторону амаранта, чиа или полбы требует от агрария готовности работать без готовых стандартов»,— отмечает она.

Госпожа Визирская прогнозирует, что доминирующее положение в структуре нишевых посевов ЮФО вскоре займут засухоустойчивые сорго и амарант, адаптированные к дефициту влаги. Проблема в том, что отсутствие регламентированных схем защиты растений делает эти посевы уязвимыми перед сорняками и вредителями, с которыми на пшенице справляются стандартные СЗР.

Инфраструктурный тупик

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев называет современное состояние сегмента в ЮФО «стадией активного формирования», которая тем не менее упирается в инфраструктурный тупик. По его мнению, высокая маржинальность нута и чечевицы (превышающая показатели пшеницы на 70%) нивелируется на этапе послеуборочной подработки. Крупные элеваторы Краснодарского края и Дона технологически не приспособлены для раздельного хранения и деликатной калибровки малых партий альтернативного зерна. «Рынок псевдозерновых по-прежнему остается нишевым, и говорить о массовом спросе на уровне традиционных культур пока преждевременно. Развитие сегмента тормозит дефицит профильной экспертизы и неготовность инфраструктуры хранения. Многие элеваторы и перерабатывающие заводы ориентированы на массовые культуры, и их оборудование не всегда подходит для бережной обработки и сортировки альтернативных злаков. Формирование устойчивой маржи наиболее вероятно только при наличии развитой переработки»,— комментирует господин Толкачев.

Эксперт уверен, что в ближайшие годы рынок перейдет к стадии консолидации, когда аграрии начнут вкладываться в создание добавленной стоимости — производство муки и хлопьев. Сергей Толкачев заключает: экспортный потенциал макрорегиона колоссален за счет близости портов Новороссийска и Тамани, однако ключевым вызовом остается стандартизация качества продукции под требования зарубежных трейдеров. Без внедрения систем контроля юг не сможет реализовать свое логистическое преимущество в полной мере.

В Ассоциации производителей сельхозтехники и оборудования АПК Краснодарского края (АПСХТО АПК КК) констатируют переход южного рынка альтернативных злаков из статуса «экзотического хобби» в категорию малого, но стабильного сегмента. По оценке аналитиков, отрасль уже сформировала устойчивый костяк потребителей в лице производителей здорового питания, но дальнейшее развитие ограничивается технологическим потолком. «Масштабирование сегмента упирается в три узких места. Во-первых, это дефицит семян — отечественная селекция представлена единичными позициями, а все остальное — либо репродукции неизвестного происхождения, либо дорогие зарубежные семена. Во-вторых, отсутствие регламентированных систем защиты растений и спецтехники: например, для амаранта нужны дооборудованные комбайны. Наконец, в округе отсутствуют цеха по шелушению и сортировке нишевых злаков, а элеваторы не готовы работать с примесными партиями»,— резюмируют в Ассоциации.

Специалисты также подчеркивают локальный характер географии спроса: около 50% заказов в Южном федеральном округе приходится на малые пекарни и производителей крафтовых макарон в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Сегмент HoReCa также проявляет интерес, но объемы закупок остаются скромными. Выход на внешние рынки остается затруднительным — экспортный потенциал макрорегиона пока реализуется лишь в виде единичных сделок из-за отсутствия международной сертификации и признанных на Западе органических аттестатов.

Подводя итог, аналитики отмечают: для превращения юга в глобальный хаб альтернативных злаков требуется не только переоснащение комбайнового парка, но и создание системы государственной сертификации. Это позволит российским киноа, нуту и амаранту конкурировать с зарубежными аналогами не только по цене, но и по прозрачности происхождения. В противном случае нишевые культуры так и останутся для аграриев лишь временным инструментом выживания в периоды низких цен на пшеницу.

Нурий Бзасежев