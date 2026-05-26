Южный тренд на ЖМУ

Российский рынок минеральных удобрений стабильно обеспечивает потребности АПК в сезоне 2026 года, однако локальные климатические риски и жесткие рамки рентабельности заставляют аграриев менять привычные подходы к питанию почв. На юге России, где дефицит влаги ставит под угрозу эффективность традиционных сухих гранул, ключевым трендом стал переход аграриев на жидкие минеральные удобрения (ЖМУ).

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Рынок в цифрах

Традиционно азотные минеральные удобрения являются наиболее популярными в России — на их долю приходится более половины всех применяемых в стране удобрений. По данным Минсельхоза России, дефицита продукции под весенние полевые работы в стране нет. С начала 2026 года отечественный агропромышленный комплекс уже приобрел 3,2 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ — д. в.), что с учетом накопленных ресурсов на 3% больше показателей прошлого года. Годовая потребность АПК, составляющая 5,65 млн тонн д. в., обеспечена отечественными производителями уже на 56,6%.

На фоне дискуссий о маржинальности растениеводства в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) подчеркивают: механизмы сдерживания цен на внутреннем рынке работают бесперебойно. Около пяти лет назад производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены на основные виды минеральных удобрений, включая селитру аммиачную.

«В соответствии с рекомендациями ФАС России, предельные цены были проиндексированы в июне и сентябре 2022 года. Дальнейшая индексация, рекомендованная службой, была отменена. Таким образом, производители удобрений поставляют свою продукцию российским аграриям по ценам ниже или сопоставимым с ценами осени 2022 года»,— говорится в сообщении РАПУ.

Государство жестко контролирует этот процесс: 12 мая 2026 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России официально сообщила о продлении фиксации предельных цен на минудобрения до ноября 2026 года. Это решение позволяет российским аграриям гарантированно приобретать агрохимикаты по стоимости, не превышающей уровень осени 2022 года, подчеркивает РАПУ.

С точки зрения финансового анализа, такое регулирование перераспределяет маржинальность между химиками и аграриями. Как отмечает Василий Данилов, ведущий аналитик ИК «Велес Капитал», экспортные квоты сейчас не оказывают значимого давления на доходы российских производителей удобрений, так как фактический экспорт азотных и смешанных удобрений находится на 1,5–2 млн тонн ниже установленных с 1 июня по 30 ноября 2026 года ограничений. При этом внутренний рынок остается для производителей ключевым источником сбыта, потребляя около 50% азотных и 30% смешанных удобрений. Однако из-за фиксации внутренних цен экспортная стоимость азотных и смешанных удобрений в первом квартале 2026 года оказалась примерно на треть выше внутренних цен реализации. По оценке «Велес Капитал», эта недополученная прибыль бьет по компаниям неравномерно. Например, «Акрон» получает лишь 20% выручки на внутреннем рынке, поэтому влияние фиксации внутренних цен на его финансовые результаты оказывается не столь значительным, как по отрасли в целом. В свою очередь, вклад внутреннего рынка в выручку «ФосАгро» составляет около 30%, что делает компанию более чувствительной к государственному регулированию цен.

Логистика против пиковых нагрузок

Раннее начало весенних полевых работ на юге России традиционно обостряет риски локальных дефицитов в период пиковых нагрузок. Для решения этой проблемы производители используют превентивные меры. В РАПУ отмечают, что наиболее эффективным инструментом стало создание стратегических запасов удобрений в ключевых аграрных регионах накануне старта полевых работ.

«Большинство крупных российских производителей минеральных удобрений активно развивают собственные логистические сети. На данный момент их суммарная мощность единовременного хранения превышает 1,6 млн тонн, чего полностью достаточно для обеспечения поставок в оптимальные агрономические сроки»,— сообщает РАПУ.

Однако производители подчеркивают: эффективная логистика требует встречных шагов и от самих аграриев. Заблаговременные закупки удобрений позволяют снять риск ажиотажа и сверхнагрузок на транспортные сети в пиковый период, гарантируя своевременное внесение питательных веществ, что напрямую отражается на будущем урожае.

Миллионный рубеж: рост потребления жидких удобрений

В масштабах всей России селитра аммиачная остается безоговорочным лидером по объемам потребления, и очевидных причин для изменения этой ситуации в целом по стране нет, подчеркивают в РАПУ. Эксперты Ассоциации отмечают, что выводить единую формулу окупаемости различных форм азотных удобрений для 1 кг действующего вещества в среднем по РФ некорректно из-за уникального разнообразия агрометеорологических условий в регионах. Однако в некоторых регионах, где имеется дефицит природной влаги, российские аграрии все чаще отдают предпочтение жидким формам минерального питания. По данным, предоставленным РАПУ, потребление жидких минеральных удобрений (ЖМУ) в России в прошлом году превысило 1 млн тонн.

В определенных почвенно-климатических условиях переход на жидкую форму становится для хозяйств гораздо более технологичным и экономичным решением, чем традиционное разбрасывание твердых удобрений. Жидкие удобрения демонстрируют более высокую окупаемость затрат, а также обеспечивают существенную прибавку урожайности и качества зерна по сравнению с гранулированными аналогами за счет сокращения потерь действующего вещества, подчеркивают в РАПУ.

Эту тенденцию подтверждают и производители удобрений. Как комментирует Мария Визирская, руководитель агрохимической службы компании «ЕвроХим», главный тренд последних сезонов — повышение популярности и распространение более технологичных форм удобрений. Прослеживается выраженный интерес к новым азотным продуктам, в частности к карбамидно-аммиачным смесям (КАС) как к более концентрированному источнику азота. При этом сохраняется устойчивый спрос и на привычную для многих фермеров селитру. Эксперт подчеркивает, что сдвиг в сторону жидких и более технологичных форм во многом связан с растущими климатическими рисками. В условиях засухи аграрии стремятся использовать формы удобрений, которые обеспечивают более предсказуемый результат.

«Переход на жидкие формы азота — это не столько про прямую экономию на гектар, сколько про повышение эффективности вложений. В среднем мы отмечаем более точное и равномерное внесение, а следовательно, и лучшую реализацию потенциала урожайности. Можно сказать, что с учетом затрат на технику и логистику экономический эффект может появиться через прибавку урожайности и более стабильный урожай»,— комментирует Мария Визирская.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ставка на жидкую форму

На фоне обсуждения маржинальности сельского хозяйства представители крупного агробизнеса делятся позитивными прогнозами. По оценке специалистов Агрохолдинга «Степь», на внутреннем рынке баланс спроса и предложения на азотную группу удобрений в 2025–2026 гг. остается стабильным. За счет полной обеспеченности со стороны производителей холдинг гарантирует бесперебойное снабжение своих хозяйств, что минимизирует риски срыва агрономических планов.

«Все хозяйства агрохолдинга в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье полностью обеспечены удобрениями. В настоящее время государство регулирует и сдерживает предельный рост цен на минеральные удобрения, однако в целом дальнейшее повышение стоимости может привести к заметному падению маржинальности аграриев»,— комментирует ситуацию на рынке Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «Степь».

По его словам, рост стоимости химии, безусловно, бьет по карману аграриев и влияет на итоговую рентабельность производства — удобрения составляют порядка 15% в структуре себестоимости. «Предел прочности» наступает тогда, когда затраты на минеральные удобрения перестают окупаться прибавкой к урожаю.

По словам Андрея Недужко, в отрасли четко прослеживается тенденция к росту доли жидких азотных удобрений, особенно карбамидно-аммиачной смеси (КАС). Так, в Агрохолдинге «Степь» в сезоне 2026 года КАС стала основным азотным удобрением. Это связано с преимуществами жидкой формы, которая позволяет распределять питательные вещества по полю максимально равномерно и кардинально снижает потери азота от испарения. Более того, жидкая форма дает возможность комбинировать КАС со средствами защиты растений и микроэлементами, подчеркивает господин Недужко.

Три кита точечного контроля

Чтобы полностью исключить лишнее внесение азота и оптимизировать бюджет, крупный бизнес заменяет шаблонные решения динамическим расчетом питания. Специалисты «Степи» при мониторинге полей опираются на три ключевых параметра: наличие влаги в метровом слое почвы, уровень развития культуры и долгосрочные метеорологические прогнозы.

«Влажность почвы позволяет оценить, насколько эффективно азот усвоится растениями и не будет ли он вымыт из почвы. Уровень развития культуры помогает определить реальную потребность растений в азоте на текущем этапе вегетации для дробного внесения. Долгосрочные прогнозы погоды дают возможность выбрать оптимальное временное окно для внесения удобрений и избежать потерь из-за погоды»,— акцентирует Андрей Недужко.

При всей технологичности КАС, агрономы призывают к взвешенным оценкам. Эффективность жидкого удобрения зависит от правильно рассчитанной дозировки и типа почвы. Например, на песчаных участках эффект от КАС может быть слабее из-за повышенного риска вымывания, а на глинистых почвах действие КАС, напротив, сохраняется дольше.

«На данный момент почва в хозяйствах "Степи" хорошо увлажнена, поэтому пока невозможно точно оценить, насколько КАС эффективнее аммиачной селитры в текущих условиях. Окончательные выводы об эффективности КАС в текущем сезоне можно будет сделать после сбора урожая»,— утверждает Андрей Недужко.

Людмила Подлесная