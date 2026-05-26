Попали в бидон

Средневзвешенная цена сырого молока в Краснодарском крае и Адыгее опустилась до 38,12 руб. за килограмм. Для сравнения: летом прошлого года стоимость килограмма сырья в регионе достигала 44,34 руб. Эксперты связывают негативную динамику с переизбытком предложения, вызванным в том числе сокращением потребительского спроса на фоне ценового давления со стороны белорусского импорта. Они также предупреждают: основное падение цен еще впереди. А это, в свою очередь, может привести к банкротству небольших хозяйств.

Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Производство молока в стране в последние годы устойчиво росло

Надои превышают спрос

Средневзвешенная стоимость сырого молока в Краснодарском крае и Республике Адыгея по состоянию на 14 апреля 2026 года составила 38,12 руб. за кг (без НДС, жир 3,4%, белок 3%), что на 1,07 руб. выше среднероссийского показателя (37,05 руб./кг). Об этом свидетельствуют данные сервиса Dairy Trends.

Несмотря на превышение общероссийского уровня, региональный рынок демонстрирует резкое падение цен в годовом выражении. Так, по сравнению с июлем 2025 года, когда стоимость сырья в регионе достигала 44,34 руб./кг, цена снизилась на 6,22 руб. (примерно на 14%).

В Южном молочном союзе объясняют ситуацию затовариванием складов на фоне падения спроса на отечественную молочную продукцию и роста импорта.

«В связи с возникновением новых обстоятельств и изменением спроса на отечественную молочную продукцию в сторону снижения, а также продолжающейся экспансией на российский внутренний рынок импортного сливочного и сухого молока, молочных компонентов и готовых молочных продуктов в молочной отрасли сложилась непростая ситуация с чрезмерным накоплением складских остатков и связанным с этим переизбытком молока-сырья. По состоянию на сегодняшний день производство сливочного масла фактически убыточно»,— рассказал генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.

Он привел пример: несмотря на то, что на оптовом рынке масло 82,5% жирности предлагается по цене менее 600 руб. за килограмм, в рознице его стоимость доходит до 1,2 тыс. руб. При этом увеличение импорта сливочного масла не привело к снижению розничных цен на него.

Господин Синецкий характеризует сложившуюся ситуацию как «патовую». С одной стороны, по его словам, региональные власти стимулируют рост объемов производства сырого молока, с другой — сырья становится слишком много. «Переизбыток неизбежно приведет к снижению закупочных цен и ударит по сохранности молочного поголовья»,— предупредил эксперт.

Директор дивизиона «Молоко» ГК «Прогресс Агро» Виктория Юрченко связала снижение цен с несколькими факторами, которые наложились друг на друга практически одновременно. «Прежде всего — рынок стал профицитным. Производство молока в стране в последние годы устойчиво росло, а вот спрос за ним не успевал. В какой-то момент предложение объективно превысило возможности переработки и сбыта, и это не могло не отразиться на цене сырья. Второй фактор — изменение потребительского поведения. Мы видим, что покупатель стал более чувствителен к цене. Молочная продукция за последний год заметно подорожала на полке, и люди перестраивают свою корзину: переходят на более доступные позиции, сокращают покупки продуктов глубокой переработки — масла, сыров, творога. Это, в свою очередь, бьет по переработчикам, а те транслируют давление дальше — на закупочную цену сырья. Третий момент — конкуренция с импортной, прежде всего белорусской, продукцией. Белорусские производители работают в других регуляторных условиях, стоимость сырья у них существенно ниже, и готовая продукция приходит на российские полки по ценам, с которыми отечественным переработчикам непросто конкурировать. И наконец — затоваривание складов. Запасы готовой молочной продукции на предприятиях ощутимо выросли»,— заявила госпожа Юрченко.

Генеральный директор Южного молочного союза также констатировал, что отечественные молочные продукты проигрывают белорусским по цене на фоне переключения спроса потребителей на более дешевые категории. Он отметил широкое присутствие продукции из Белоруссии в федеральных торговых сетях и указал на необходимость системного управления сложившейся ситуацией, включая поиск новых каналов сбыта для российских производителей.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев связал снижение цен с сезонным фактором, конкуренцией с другими регионами и возможным изменением стоимости кормов. Он также предупредил о риске банкротств. «Низкая рентабельность и неопределенность делают отрасль менее привлекательной для инвесторов. Небольшие фермы могут быть вынуждены уйти с рынка, что приведет к его большей концентрации»,— предупреждает господин Толкачев. По его словам, если бы стоимость кормов, составляющих значительную часть затрат молочных ферм, снизилась, это могло бы позволить производителям предлагать молоко по более низким ценам, не теряя рентабельности.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сокращение поголовья приведет к нехватке сырья на рынке

«В результате пострадают все участники»

Краснодарский край, по оценке Виктории Юрченко, пока держится чуть выше среднероссийского уровня, но общий тренд затрагивает и наш регион. Разрыв между доходной и расходной частью нарастает. Хозяйства, перестающие выходить на приемлемый уровень экономики, вынуждены сокращать поголовье. Параллельно ухудшается ситуация с кадрами и замедляются инвестиции.

Виктория Юрченко также отметила, что основное давление принимает на себя производитель сырья, но в результате пострадают все участники. «Ситуация, при которой закупочная цена на сырье падает, а себестоимость его производства продолжает расти, крайне опасна для отрасли. Разрыв между доходной и расходной частью нарастает, и рентабельность производства падает. Дальше возможна цепная реакция. Хозяйства, которые перестают выходить на приемлемую экономику, вынуждены сокращать поголовье. Через определенное время сокращение поголовья приводит к нехватке сырья на рынке, а нехватка — к резкому росту цен, причем как на сырье, так и на готовую продукцию на полке. То есть рынок проходит полный цикл: обвал, сокращение, дефицит, ценовой скачок. И в проигрыше оказываются все участники — от фермера до конечного потребителя. Параллельно ухудшается ситуация с кадрами. Снижение доходности хозяйств ведет к сокращению рабочих мест, а для сельских территорий это особенно болезненная тема — альтернативной занятости там, как правило, немного. Инвестиции в отрасль тоже замедляются. При низкой доходности и дорогом заемном капитале запускать новые проекты или модернизировать существующие производства мало кто готов. Проекты откладываются, а упущенное время потом приходится наверстывать в гораздо менее комфортных условиях».

Отрасли нужны системные меры, а не точечные решения, уверена Виктория Юрченко. Прежде всего, необходимо навести порядок в ценообразовании. По ее словам, сегодня разрыв между закупочной ценой на сырое молоко и розничной стоимостью готовой продукции слишком велик, и основное давление принимает на себя производитель сырья — то есть самое начало цепочки. Нужна прозрачная система мониторинга средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемов закупки и реализации. «Без этих данных в открытом доступе невозможно ни выстраивать честный диалог между участниками рынка, ни принимать обоснованные регуляторные решения»,— отмечает госпожа Юрченко.

Сергей Толкачев считает, что для стабилизации ситуации и поддержки производителей необходимо провести детальный анализ себестоимости производства сырого молока в регионе, выявить основные факторы, влияющие на нее, и разработать меры по их оптимизации. «Со стороны государства надо рассмотреть возможность предоставления субсидий производителям сырого молока, особенно тем, кто находится в наиболее уязвимом положении, а также обеспечить доступ к льготным кредитам для модернизации производств, покупки новой техники и оборудования. Важно стимулировать развитие глубокой переработки молока внутри региона»,— резюмировал эксперт.

Константин Синецкий уверен, что государственные механизмы стимулирования спроса используются недостаточно — в частности, не ведется массовая популяризация молочной продукции на государственном телерадиовещании и не снижаются торговые наценки в федеральных сетях.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Значительную часть затрат молочных ферм составляют корма

«Основное падение цен еще впереди»

Закупочные цены на сырое молоко на юге страны заметно выше, чем в Центральной России, и рынок будет выравниваться, а значит, основное падение цен еще впереди, считает Константин Синецкий. «Все это в будущем грозит обернуться еще более значительным повышением цен на данную категорию социально значимой продукции — молоко и молочные продукты — и может стать основной предпосылкой для банкротства многих мелких переработчиков и фермеров»,— подчеркнул он.

«Если ориентироваться на опыт предыдущих циклов, картина достаточно предсказуемая. Сам факт того, что тема падения закупочных цен вышла в публичное поле и обсуждается на уровне отраслевых объединений и профильных ведомств, говорит о том, что какие-то меры будут приняты. Но если говорить честно, опыт показывает, что такие меры, как правило, носят ограниченный характер и не решают проблему системно»,— говорит Виктория Юрченко.

Реальный разворот ценовой динамики, по ее словам, происходит тогда, когда кризис на фермах доходит до критической точки — когда хозяйства начинают массово сокращать поголовье и рынок физически ощущает нехватку сырья. «Только в этот момент цена разворачивается по-настоящему. К сожалению, к тому времени часть хозяйств уже выходит из отрасли, и восстановление занимает годы. Поэтому краткосрочный прогноз — умеренно сдержанный. Небольшая коррекция цены вероятна, но на комфортный для производителя уровень она вернется нескоро. Отрасли предстоит пройти через непростой период, и выиграют те, кто сумеет удержать эффективность и сохранить стадо»,— резюмирует Виктория Юрченко.

Наталья Решетняк