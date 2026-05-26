Диверсификация ягодами

В Ставропольском крае зерновое производство остается доминирующим, однако снижение рентабельности зерна на фоне роста затрат и перепроизводства заставляет аграриев искать дополнительные источники дохода. По мнению экспертов, в отличие от Краснодарского края, тепличные хозяйства малого и среднего масштаба на Ставрополье развиты слабее. Теплицы и ягодники все чаще рассматриваются как инструмент балансировки, позволяющий сгладить сезонные провалы и получить с одного гектара выручку, сопоставимую со ста гектарами зерновых.

Рентабельность снижается

По словам главы КФХ в станице Боргустанской Ставропольского края Сергея Кривошеева, за последние три года рентабельность зерновых существенно снизилась. С 1 га пшеницы или ячменя в благоприятный год можно получить до 60 тыс. руб., при этом ожидание выручки занимает почти год. Удобрения за последние полгода подорожали на 20–25%, также растут цены на ГСМ, средства защиты и запчасти. При земельном банке до 100 га годовая чистая выручка составляет порядка 5 млн руб., значительную часть которой нивелирует инфляция. Заместитель председателя СПК «Попова» Георгий Попов отмечает, что к снижению цен на зерно добавились экспортные пошлины, что дополнительно сдерживает развитие зерновых хозяйств. В результате многие предприятия переходят к теплицам и ягодникам, где с 1 га можно получить больший доход, пусть и с более высокими трудозатратами.

Отставание Ставрополья от Краснодарского края в развитии малых тепличных хозяйств эксперты объясняют несколькими факторами. Сергей Кривошеев указывает на более мягкий климат Кубани: по его словам, на Ставрополье в восточных районах часто наблюдается засуха и высокая температура, в предгорьях — возвратные заморозки и резко континентальный климат. Кроме того, Краснодарский край расположен ближе к курортам и морю, что обеспечивает круглогодичный спрос на овощи и ягоды. На Ставрополье, напротив, сбыт затруднен: ранее продукцию отправляли в республики, но теперь туда завозятся менее дорогие овощи из Центральной России. Александр Пономарев, глава КФХ «Пономарево», добавил, что определенное влияние имеет меньшая предпринимательская активность, хотя недоверие к новым форматам постепенно снижается.

Ягода-малина

Эксперты отмечают, что теплицы и ягодники позволяют хозяйству получать доход раньше, чем созревают полевые культуры. Как поясняет Георгий Попов, основная продукция еще не готова к реализации и находится в полях в ожидании уборки, тогда как ягоды, особенно выращенные в теплицах, готовы к продаже значительно раньше. Это дает дополнительный доход, позволяющий перераспределить финансовую нагрузку. Александр Пономарев отмечает, что первый урожай клубники из теплиц поступает непосредственно перед уборочной зерновых, когда требуются средства на дизельное топливо и запчасти. В его хозяйстве доход с 1 га клубники составляет около 1 млн руб., и эти средства особенно значимы в такой период.

Что касается распределения ресурсов, Георгий Попов сообщает, что в идеале это должны быть два самостоятельных предприятия. Если такой возможности нет, на каждое направление лучше иметь отдельный штат, поскольку работы в теплицах и в полях часто происходят одновременно. Сергей Кривошеев, в хозяйстве которого из 800 га 150 га заняты овощами открытого грунта, а теплицы составляют около 1 тыс. кв. м, отмечает, что техника практически не пересекается, в отличие от специалистов. Одной из причин для развития закрытого грунта стала необходимость круглогодично загружать разнорабочих, которые в его хозяйстве шесть месяцев в году фактически не были заняты рабочей деятельностью.

По вопросу минимального объема эксперты приводят разные данные. Сергей Кривошеев для своего хозяйства считает, что ощутимый эффект начнется с 2 га теплиц, работающих круглый год. Георгий Попов пока не называет точную цифру, но подтверждает, что даже при 1 тыс. га общей площади и 1 га под ягодами дополнительный доход уже помогает поддерживать основное производство. Ключевое значение, по его словам, имеет внимательное управление, поскольку ошибки на старте существенно снижают рентабельность.

Проблемы есть

Основные проблемы при переходе зерновых хозяйств к теплицам и ягодникам связаны с недостатком технологических знаний. Сергей Кривошеев подчеркивает, что овощеводство закрытого грунта и зерноводство — это разные сферы сельского хозяйства. В теплице можно регулировать питание, влажность, температуру и освещение, и настраивать эти параметры необходимо под каждую культуру и сорт. Кроме того, зерновые хозяйства не всегда учитывают, что вместо механизированного труда на небольших площадях требуется ручной труд. Еще один критический фактор — наличие воды. Если у хозяйства нет доступа к воде или возможности пробурить скважину, заниматься ягодами или овощами нецелесообразно, предупреждает Георгий Попов.

Эксперты подчеркивают, что сбыт тепличной продукции и ягод принципиально сложнее сбыта зерна. Как объясняет Сергей Кривошеев, продажу зерна можно связать с одной-двумя компаниями, которые вывезут весь объем в течение недели. В случае с ягодами и овощами, особенно скоропортящимися, продавать необходимо ежедневно. Если не найти покупателей, урожай испортится в течение двух суток. Георгий Попов столкнулся с тем, что при объеме около 1 га продукции было слишком мало для оптовых продаж, но много для розницы, что вынуждало снижать цену. Впоследствии он решил проблему с помощью холодильного оборудования и переработки. Александр Пономарев добавляет, что оптовая продажа крайне невыгодна: основную маржу получает перекупщик. Поэтому он рекомендует организовывать собственную розничную торговлю, в том числе через интернет и маркетплейсы.

Кроме того, серьезные ограничения накладывают климатические особенности Ставропольского края. Сергей Кривошеев выделяет две зоны: в восточных районах региона летом, если температура воздуха достигает 45 градусов, внутри теплицы она может дойти до 70 градусов, что делает выращивание невозможным без дорогостоящего охлаждения, которое себя не окупает. В предгорных районах, включая Кочубеевский и Шпаковский, проблема заключается в резких перепадах температур: днем до плюс 20 градусов, ночью до плюс 3–4 градусов, что требует постоянного обогрева. Александр Пономарев добавляет, что в восточных районах также наблюдаются сильные ветры зимой, увеличивающие затраты на отопление. Одной из главных проблем также является дефицит влаги и засушливые годы. Без системы орошения, подчеркивает Георгий Попов, заниматься этим направлением не имеет смысла.

Сергей Кривошеев рассказал, что последние пять лет на территории региона проводится конкурс грантов для малых хозяйств: первоначально до 1 млн руб., сейчас до 2 млн руб. Однако получить грант сложно: условия постоянно меняются, иногда становятся невыполнимыми. Георгий Попов на начальном этапе получал компенсацию на создание оросительных систем при минимальной площади 1 га. Александр Пономарев отмечает, что строительство теплиц субсидируется, но главная проблема — подключение газа для отопления. Из-за бюрократических процедур хозяйства вынуждены использовать альтернативные системы. Также требуются более мощные трансформаторы для электроснабжения и систем вентиляции.

Высокие перспективы

Перспективы развития малых и средних тепличных хозяйств в Ставропольском крае эксперты оценивают как высокие. Сергей Кривошеев считает, что теплицы для малых форм хозяйствования — «это будущее» и способ сохранить бизнес, когда свободных земель становится меньше, а выручка с 1 га зерновых снижается. Александр Пономарев указывает на относительно мягкие зимы Ставрополья по сравнению со средней полосой России, что дает конкурентное преимущество. Георгий Попов подтверждает, что со стороны краевого министерства сельского хозяйства есть интерес к развитию этого направления, действуют программы субсидирования оросительных систем и другие меры поддержки. Основным ограничением остается орошение, но там, где вода доступна, перспективы благоприятные.

Эксперты подчеркивают, что при внимательном подходе диверсификация приносит прибыль и увеличивает валовое производство. Каждое хозяйство выбирает собственный путь: одни идут в теплицы и ягодники, другие — в агротуризм или переработку. Сельское хозяйство будет меняться, и многие предприятия будут рассматривать диверсификацию для увеличения прибыли. Тепличное овощеводство и ягодники являются одним из вариантов решения этой задачи. Специалисты отмечают, что при наличии собственной переработки и сформированного бренда малое хозяйство становится вне конкуренции в своей нише.

Алина Зорина