Чуть-чуть не считается

В Краснодарском крае кассационный суд отправил на пересмотр дело об изъятии у ростовского фермера лизингового комбайна стоимостью 9 млн руб. из-за просрочки платежей. Сумма задолженности, которая в итоге была погашена, составила 340 тыс. руб. Однако лизинговая компания не приняла к учету погашение задолженности и после отказа выплачивать штрафы и выкупать предмет лизинга, расторгла лизинговый договор и изъяла комбайн. Юристы говорят, что решение можно считать прецедентным после внедрения новой позиции Верховного суда по лизинговым спорам, и «разворачивающим» суды в сторону лизингополучателей, степень защиты которых от кабальных условий контрактов теперь возрастет. Но в лизинговой компании настаивают на том, что условие о расторжении договора в связи с просрочкой внесения платежей нельзя считать кабальным.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) вернул на пересмотр дело об изъятии у ростовского фермера Михаила Павлова зерноуборочного комбайна из-за просрочки оплаты лизинговых платежей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, фермер купил зерноуборочный комбайн по договору лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» (компания входит в экосистему Сбера) в 2021 году. Сумма сделки составила 9 млн руб. Спустя несколько месяцев лизингополучатель допустил просрочку платежей разного рода на сумму 340 тыс. руб. (один платеж был просрочен на 53 дня, второй – на 6 дней). Задолженность в итоге была «закрыта», но между фермером и лизинговой компанией возник спор, связанный с погашением штрафа за несвоевременную оплату страховки на примерно такую же сумму, который аграрий посчитал необоснованным. В итоге лизинговая компания приняла решение в одностороннем порядке расторгнуть договор и изъять комбайн. В целях возврата комбайна фермер обратился в суд.

При первоначальном рассмотрении дела в Арбитражном суде Краснодарского края Михаил Павлов получил отказ. Однако кассационный суд обратил внимание на то, что предприниматель приводил доводы, свидетельствующие о сохранении платежеспособности и совершении им действий, направленных на сохранение договорных отношений с лизингодателем, а также на своевременную компенсацию лизинговой компании имущественных потерь, связанных с «незначительной просрочкой выплат».

Проблема по подобным спорам состоит в том, что лизинговые компании зачастую включают в договоры явно обременительные, финансово непрозрачные и даже «кабальные условия»: завышенные штрафы и неустойки

Также АССКО пришел к выводу, что суды не оценили довод предпринимателя о злоупотреблении правом со стороны лизинговой компании, выразившееся в установлении заведомо несправедливых договорных условиях о размере штрафа — почти в девять раз превышающем размер страховой премии. В решении говорится, что обращение взыскания на предмет лизинга не допускается, если размер требований лизингодателя является явно несоразмерным стоимости предмета лизинга, а допущенное лизингополучателем нарушение незначительно.

Юрист Виктория Ошуева поясняет, что проблема по подобным спорам состоит в том, что лизинговые компании зачастую включают в договоры явно обременительные, финансово непрозрачные и даже «кабальные условия»: завышенные штрафы и неустойки.

«Лизингополучатели не могут эти условия никак изменить. Это договоры присоединения: или принимай их, или нет, чем активно пользуются практически все лизинговые компании. Актуальная позиция Верховного суда, на которую ориентируются арбитражные суды, говорит о том, что, несмотря на наличие таких условий, нужно оценивать – разумность и справедливость условий договора, не ущемляют ли они интересы слабой стороны получателя лизинга. Расторгая эти договоры, лизинговые компании говорят, что получатели допускают много просрочек, ссылаясь даже на те, что уже погашены. Верховный суд же указывает, что просрочки до трех месяцев не являются существенными. Кроме того, учитывать нужно именно текущие просрочки, а не те, которые когда-либо были допущены, но уже погашены. В таком случае нельзя изымать предмет лизинга. Дело фермера можно считать переломным по данной категории споров. Думаю, что теперь практика на Кубани будет формироваться в сторону большей защиты интересов лизингополучателей»,— отмечает юрист.

«Дело фермера можно считать переломным по данной категории споров. Думаю, что теперь практика на Кубани будет формироваться в сторону большей защиты интересов лизингополучателей»

Она добавляет, что особенно этот разворот судебной практики актуален для аграриев юга России, которые подвержены погодным рискам, а также испытывают на себе воздействие макроэкономических и геополитических факторов.

В пресс-службе «Сбербанк Лизинга» заявили, что не считают условие договора лизинга о расторжении договора в связи с просрочкой внесения платежей кабальным условием, отмечая, что такие обстоятельства следует расценивать как существенное нарушение условий контракта. Там также настаивают на том, что фермер вносил просроченную задолженность только после того, как договор был расторгнут, «С учетом этого о создании прецедента говорить преждевременно. В данном споре еще предстоит разобраться судам, так как дело все еще находится на рассмотрении», — сообщили в компании. Там также отметили, что обращение в суд стало крайней мерой, принятой после исчерпания всех возможностей урегулирования просрочки в досудебном порядке.

Полномочный представитель главы администрации Краснодарского края по взаимодействию с крестьянско-фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух отмечает, что в сегодняшних условиях фермеры являются особенно уязвимыми, причем, не только во взаимоотношениях с лизинговыми компаниями. Для более эффективной защиты их прав и интересов он рекомендует им использовать возможности объединения на базе профессиональных ассоциаций и союзов, где, сообща, искать не только пути решения подобных проблем, но и находить надежных партнеров.

Михаил Волкодав