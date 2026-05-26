Аграрии жмут на тормоза

Долгое время главным вектором развития отечественного растениеводства выступала интенсификация — максимальные инвестиции ради пиковой урожайности. Сегодня эта модель теряет эффективность. Аграрии признают, что покупка дорогих компонентов для удержания рекордов экономически неоправданна. И вместо обновления парка техники бизнес сфокусировался на обслуживании имеющихся машин. Рассмотрим экономические последствия охлаждения спроса и определим бенефициаров растущего рынка сервиса и запчастей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спрос на паузе

По оценке председателя правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александра Алтынова, ситуация на российском рынке сельскохозяйственной техники остается крайне сложной уже четвертый год подряд.

«По итогам 2025 года в стоимостном выражении российские сельхозпредприятия снизили закупку новой техники примерно на 25% к уровню 2024 года. А за последние четыре года падение и вовсе превысило 40%, и рынок фактически перешел в режим выживания»,— комментирует Александр Алтынов.

Эксперт обращает внимание на то, что падение спроса на сельхозтехнику — признак системного кризиса в АПК. Он характеризуется снижением продаж, падением доходов аграриев и прогрессирующим старением парка машин, а выход из него будет тем сложнее, чем дольше отрасль находится в упадке, рассуждает эксперт.

Ситуация на рынке новой техники очень сложная как для дилеров, так и для агрохозяйств, считает Андрей Гусев, доцент кафедры Корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. По его оценке, за первый квартал 2026 года продажи сельхозтехники упали более чем на 15%, а российское производство снизилось почти на 38%. При этом цены выросли на 15–20% по сравнению с началом 2025 года.

По мнению Александра Алтынова, существующий кризис на рынке сельхозтехники вызван совокупностью взаимосвязанных макроэкономических факторов — денежно-кредитной политикой, особенностями налогового регулирования, снижением рентабельности агробизнеса. Снижение доходов сельхозпроизводителей заставляет их экономить на обновлении технического парка.

«Южные регионы традиционно были ориентированы на высокотехнологичную технику, сформировав парк машин с высокой долей импорта. Однако сейчас доступ к этим технологиям резко ограничен, а китайские аналоги способны лишь точечно закрыть отдельные потребности, не заменяя западные решения в полной мере. При этом темпы импортозамещения со стороны российских заводов остаются недостаточными. Несмотря на программы импортозамещения, аграрии сталкиваются с частыми поломками, дефицитом квалифицированных специалистов на местах и длительным ожиданием запчастей в сезон полевых работ. Это создает технологический разрыв, который напрямую бьет по эффективности агробизнеса на юге»,— комментирует ситуацию Александр Алтынов.

По словам Андрея Гусева, многие хозяйства (до 40 и более процентов) все еще настроены на продолжение эксплуатации продукции западных брендов, даже несмотря на непростую ситуацию с логистикой, и не готовы переходить на новую китайскую технику, хотя такие китайские бренды, как YTO, Shifeng, Shandong, Foton Lovol и многие другие уже мало уступают отечественным и западным аналогам и весьма неплохо адаптированы прежде всего к работе на юге России.

«Основным драйвером выбора в пользу покупки новой техники можно считать рентабельность самих сельхозпредприятий, которая сегодня, например, в растениеводстве не превышает 15–20%, а несколько лет назад доходила до 50%»,— полагает господин Гусев.

Посевная: техника в строю?

Под текущий сев аграрии Ростовской области обеспечены техникой в достаточной мере. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, процент готовности техники по региону перед началом проведения весенних полевых работ составлял в среднем 95%.

«В настоящее время сельхозтоваропроизводителями региона активно ведутся весенне-полевые работы, в которых задействовано около 28 тыс. тракторов, более 16,7 тыс. сеялок и более 18,9 тыс. культиваторов»,— говорится в сообщении ведомства.

В регионе развита сеть сертифицированных сервисных центров по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники компании Ростсельмаш (ООО «Группа Техноком», ООО «Югагромаш»). Сервисные центры оснащены всем необходимым оборудованием, позволяющим быстро и качественно провести ремонт и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники.

«Дополнительно сервисные центры имеют в наличии 31 автомобиль, оснащенный специальным и диагностическим оборудованием, позволяющим сервисным инженерам провести ремонт и обслуживание сельхозтехники в полевых условиях. Кроме того, в регионе работают сервисные центры по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники, произведенной как в других регионах Российской Федерации, так и за ее пределами (ТВК "Южный", ООО "Бизон Юг", ООО "Торговый дом "Агротехник", ООО "Альтаир СМ", ООО "БеларусЮгСервис"»,— комментирует ситуацию минсельхозпрод Ростовской области.

Согласно информации ведомства, по состоянию на май 2026 года аграрии и представители сервисных служб не фиксируют дефицита запасных частей для импортной сельскохозяйственной техники, эксплуатируемой более пяти лет. Однако наблюдается удорожание стоимости ремонтных работ, которое подтверждают как сельскохозяйственные товаропроизводители, так и представители сервисных центров. Так, стоимость нормо-часа с 2024 по 2026 годы увеличилась в среднем от 10 до 20%. А стоимость запасных частей для аграриев региона с 2024 по 2026 годы увеличилась в среднем от 15 до 25%, приводит данные ведомство.

Кубанские аграрии также обеспечены всей необходимой техникой для весенних полевых работ. Как отмечает Дмитрий Павлов, начальник управления инженерно-технической политики министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, процент готовности техники, участвующей в полевых работах, составляет 97–100%, что гарантирует своевременное проведение всех необходимых работ в регионе. При этом динамика стоимости ремонтных работ и запасных частей соответствует уровню инфляции в стране.

«В настоящее время сельскохозяйственным товаропроизводителям выгоднее приобретать отечественную технику с учетом более низкой стоимости владения в сравнении с импортной. В то же время сохраняется возможность приобретения импортной техники и ее содержания с учетом поставки из дружественных стран и действующей системы "параллельного импорта". Уровень обеспеченности региональных сервисных центров запасными частями для импортной техники зависит от востребованности запасных частей. Наиболее востребованные запасные части имеются в полном объеме. Для остальных есть определенный адекватный срок поставки»,— комментирует ситуацию Дмитрий Павлов.

Сервис вместо продаж

В условиях, когда продажи новой сельскохозяйственной техники в РФ за два года упали суммарно более чем наполовину, а парк только стареет, роль сервиса и запчастей в выручке региональных дилеров кратно выросла, считает Максим Белопухов, генеральный директор компании ООО «Агри Партс Рус».

«По нашим наблюдениям, в дилерской сети юга России к 2026 году доля "сервис + запчасти" у активно работающих региональных партнеров достигает 50–60% выручки против исторической нормы 25–35%. Это соответствует логике, описанной в международных индустриальных бенчмарках, и подтверждается оценками "АСХОД" о смене бизнес-модели дилеров после 2022 года»,— отмечает эксперт.

По его словам, в текущем году рынок запасных частей продолжит начавшуюся перестройку. Спрос на запчасти и сервис получил толчок, а требования к скорости и надежности поставок становятся жестче. Тем не менее по факту сроки поставки узлов для импортной техники выросли с 14 до 60 дней и более, склады западных производителей в РФ близки к исчерпанию, а критическими зонами являются электроника и гидравлика.

Максим Белопухов обозначает, что компания «Агри Партс Рус» последовательно уходит от зависимости от импорта и делает стратегическую ставку на российское производство. На сегодняшний день в структуре склада компании российские комплектующие составляют около 70% ассортимента, и эта доля продолжает расти.

Эксперт констатирует, что рост спроса на сервис и комплектующие не только создает новые возможности, но и обнажает системные риски, главный из которых — высокий уровень контрафактной продукции.

«По оценкам отраслевых экспертов и игроков рынка, до 30–35% оборота запчастей для импортной сельхозтехники приходится на контрафакт. Аграрий теряет не цену детали, а день уборки, который стоит на порядок дороже. С этим вызовом можно бороться только одним способом — сквозным контролем качества на всех этапах: от выбора материала и поставщика до входного контроля, испытаний на стенде и полевой валидации»,— говорит господин Белопухов.

Остро стоит и кадровый вопрос на юге: дефицит инженерных кадров составляет около 35–40% от потребности, а средний возраст активного инженера — 45+. Отмечает эксперт и рост сегмента техники с наработкой (б/у), прошедшей капитальный ремонт, на 30–50%, что стало прямым следствием обвала продаж новых машин. А более половины зерноуборочных комбайнов в РФ старше 10 лет, констатирует Максим Белопухов.

«Стратегия "восстановления вместо покупки нового" является наиболее жизнеспособной в нынешних условиях. К примеру, восстановленный John Deere или Claas обходится в 50–70% от цены нового и отрабатывает еще пять—семь сезонов. На данный момент этот сегмент действительно представляет собой один из наиболее перспективных рынков в АПК страны»,— заключает господин Белопухов.

Перспективы на железном честном слове

Правительство России предлагает меры господдержки, повышающие доступность отечественной техники. Среди них — льготные лизинг и кредитование.

«Господдержка, направленная на снижение финансовой нагрузки при обновлении парка техники, к сожалению, ограничена, однако здесь важно учитывать региональный аспект. В сложившихся условиях у покупателя есть два основных варианта действий — заключение лизинговых договоров и покупка подержанной или восстановленной техники»,— уточняет Андрей Гусев.

По словам Дмитрия Павлова, аграрии Кубани могут воспользоваться федеральными мерами поддержки приобретения новой техники. Вместе с тем в региональном бюджете на 2026 год субсидии на возмещение затрат аграриям на ремонт и модернизацию уже имеющейся техники, а также на закупку новой не предусмотрены, уточняет господин Павлов.

Как отмечает Александр Алтынов, современная конъюнктура рынка пока не способствует инвестиционной деятельности. Критические уровни пройдены, и предпосылок для резкого роста на данный момент нет. По прогнозам эксперта, рынок сельхозтехники продолжит функционировать в основном за счет льготных программ Росагролизинга. Дополнительную, но незначительную поддержку окажут розничные продажи через оставшиеся на рынке коммерческие лизинговые компании. Ожидается процесс слияний и поглощений. Мелкие, менее эффективные или финансово неустойчивые хозяйства будут уходить с рынка, банкротиться или продаваться более крупным игрокам.

«Российский агросектор сталкивается с сокращением парка высокопроизводительной техники. Отечественное машиностроение, несмотря на отдельные успехи, пока не предлагает прорывных инноваций. Результатом становится вынужденное технологическое упрощение полевых работ. В этих реалиях все чаще звучит тезис, что интенсивное земледелие с высокой долей затрат на элитные семена, удобрения и передовые машины ради максимального урожая — теряет свой экономический смысл. Стоимость таких вложений больше не окупается ростом эффективности в пересчете на тонну продукции или гектар площади»,— резюмирует Александр Алтынов.

Людмила Подлесная