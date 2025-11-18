Холод в яблочко

Власти Кубани и Ставрополья ожидают, что в 2025 году садоводы соберут плодов и ягод не меньше, чем в прошлом году,— 550 тыс. и 98 тыс. т соответственно. Аграрии такого оптимизма не разделяют, заявляя, что в связи весенними заморозками, градом и летней засухой объемы и качество урожая снизились, это негативно сказалось на рентабельности бизнеса. Нужно создать фонд поддержки предприятий, пострадавших от природно-климатических катаклизмов, считают эксперты.

За последние десять лет производство плодов и ягод в промышленном секторе Кубани выросло в 2,2 раза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За последние десять лет производство плодов и ягод в промышленном секторе Кубани выросло в 2,2 раза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ставропольском крае, по данным на середину октября, собрали 62,2 тыс. т плодово-ягодной продукции, что на 7,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом Guide сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

«Основной причиной снижения объемов являются неблагоприятные погодные условия. Из-за колебаний температур вегетационный период в 2025 году начался на две недели позже, чем в 2024 году. Сезон уборки пока идет. По яблоку убрали 70% площади. Ожидаем от ставропольских садоводов показателей не меньше прошлого года»,— рассказали в ведомстве.

По статистическим данным, в 2024 году на Ставрополье собрали 97,7 тыс. т ягод и плодов. На яблоко пришлось 93,5%, сливу — 3,4%, грушу — 2%, землянику — 0,2%, черешню — 0,7%, вишню — 0,1%. Ежегодно садоводы региона на хранение закладывают 50–550 тыс. т плодов и ягод.

В Краснодарском крае в прошлом году собрали 660 тыс. т плодов и ягод. При этом промышленный урожай на крупных, средних предприятиях и в КФХ составил 550 тыс. т. В 2025 году при условии благоприятных погодных условий ожидается увеличение этого показателя, сообщили «G» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

«За последние десять лет производство фруктов и ягод в промышленном секторе региона выросло в 2,2 раза. Средняя урожайность достигла рекордного уровня 248 ц/га, что на 41% выше средней по России»,— подчеркнули в ведомстве.

Прирастают садами

По данным минсельхоза Ставропольского края, садоводство в регионе ежегодно прирастает тремя-четырьмя организациями. В 2025 году плоды и ягоды выращивают 50 организаций, в том числе 15 КФХ в 10 районах края, а посадочный материал многолетних плодовых культур — пять хозяйств.

Промышленным производством плодов в Краснодарском крае занимаются более 140 крупных и средних хозяйств, а также свыше 270 субъектов малого предпринимательства (ИП и КФХ), которые расположены практически во всех муниципальных образованиях края.

«Для многих сельских населенных пунктов садоводческие предприятия являются градообразующими, обеспечивая рабочими местами и заработной платой местных жителей, а также помогая органам местного самоуправления в решении социальных вопросов. Основные крупные производители фруктов и ягод расположены в Славянском, Ленинградском, Абинском, Динском, Ейском, Тимашевском районах»,— уточняют в минсельхозе Краснодарского края.

Садоводство в Краснодарском крае 2015 год 2025 год Площадь садов 30 тыс. га 30 тыс. га Валовой сбор фруктов и ягод 247 тыс. т план — 550 тыс. т Питомники Выращено более 3 млн саженцев

плодовых культур,

около 2 млн подвоев,

800 тыс. рассады земляники

и 70 тыс. саженцев

ягодных кустарников Выращено 6,5 млн

сертифицированных саженцев

плодовых культур По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

На Кубани, по данным сервиса «Контур Фокус» на октябрь 2025 года, количество садоводов (ИП и юридических лиц), учитывая не только производителей семечковых, косточковых и орехоплодных культур, но и винограда, тропических, субтропических, цитрусовых, масличных культур, специй, а также культур для производства напитков, увеличилось на 3,5% — до 1366 организаций. Об этом «G» сообщили аналитики компании «Контур.Фокус». В Ставропольском крае работают 246 таких организаций, что на 12,3% больше, чем годом ранее.

В минсельхозе Краснодарского края отмечают, что развитие садоводства создает мультипликативный эффект развития многих сопутствующих производств и наукоемких услуг по ведению промышленного выращивания плодово-ягодных культур. Это и перерабатывающая промышленность (соки, пюре, сухофрукты, заморозка), и производство шпалерных систем, тары, спецтехники и инструментов, и строительство фруктохранилищ, цехов товарной доработки фруктов.

«Причем развитие интенсивного и суперинтенсивного садоводства в разы эффективнее традиционного. Урожайность яблони в интенсивных садах составляет 500–600 ц/га, а в обычных садах — в два-три раза меньше. Интенсивное садоводство способствует увеличению количества рабочих мест, и в итоге занятости населения»,— подчеркивают в ведомстве.

Градом по урожаю

Агроэксперт Дмит­рий Бобков говорит, что в 2025 году в среднем по России ожидается недобор порядка 15–20% урожая по семечковым и косточковым многолетним культурам. «Сильные возвратные заморозки в конце апреля — начале мая охватили почти все садоводческие регионы страны: Центральный, Кубань, Крым, Ставропольский край, а в летний период добавилась еще и сильнейшая засуха на фоне высоких температур»,— отмечает собеседник «G».

Глава союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков рассказывал «Ъ-Кубань», что в мае—июне практически беспрерывно шли дожди. «Наша основная культура — это яблони. Дожди вызывают у деревьев так называемую паршу, или мучнистую росу. Парша поражает не только листву, но и молодые побеги, завязи и плоды. На плодах появляются темные пятна, они теряют товарный вид и вкус и могут растрескиваться. Каждые три дня приходится обрабатывать деревья специальными препаратами. Как только дождь прошел — идем опрыскивать. Естественно, это сильно сказывается на себестоимости урожая»,— объяснял эксперт.

Также он говорил о граде, который в некоторых хозяйствах выбил практически весь урожай. «Садоводы применяют систему защитных мероприятий, у кого есть, используют противоградовую сетку, но это не очень-то спасает ситуацию. Больше всего пострадали северная и степная части края. Это Ленинградский, Староминский, Новопокровский, Кущевский районы»,— отмечал эксперт.

Основными проблемами отрасли, по словам Дмитрия Бобкова, являются деформация, небольшой размер, недостаточный окрас плодов, вредители и загнив семенной камеры яблока. «Все это, умноженное на небольшой валовой объем, делает предложение товарного яблока для сетей очень ограниченным. Поэтому мы ожидаем дальнейший рост цен на полке магазинов в пределах 15–20% к сопоставимому периоду прошлого года. Однако это не компенсирует потери объема урожая, и рентабельность бизнеса снизится на 8–10%»,— поясняет Дмитрий Бобков.

Половину площади садов ООО «КСП "Дружба"» занимают косточковые культуры, черешня и слива. «Два года подряд, текущий и прошлый, мы испытываем последствия весенних заморозков, которые полностью уничтожили урожай косточковых культур. Поэтому производство продукции и, соответственно, выручка существенно снизились. Мы проводили задымление садов в период заморозков, обрабатывали насаждения аминокислотами, удобрениями и другими препаратами, которые уменьшают стресс для растений. Но, к сожалению, это не помогло, температура опускалась слишком низко»,— констатирует руководитель КСП «Дружба» Владислав Корчагин. По его словам, отрицательное воздействие природно-климатических факторов сводит к нулю показатели рентабельности, а многие хозяйства «уходят в минус».

Владислав Корчагин отмечает, что механизм страхования сельхозкультур не работает. «Эти вопросы союз "Садоводы Кубани" неоднократно вносил в повестку на публичных мероприятиях, но пока страховое лобби одерживает верх над садоводами. Условия страховых договоров не гарантируют получение выплаты в случае наступления страхового случая. Для садоводов было бы лучше, если бы формировался страховой фонд на уровне региона и при наступлении форс-мажорных обстоятельств эти деньги шли на погашение убытков сельхозпредприятий»,— поясняет эксперт.

Дмитрий Бобков добавляет, что в связи с ростом ключевой ставки до рекордного уровня кредитование почти полностью остановилось, а старые договоры, привязанные к ставке, стали очень тяжелы в обслуживании. «Вместе с тем в тех хозяйствах, в которых правильно выстроена экономика и бизнес-процессы, рост отпускных цен на продукцию позволил нивелировать негативный эффект от ключа и показать неплохую прибыль»,— утверждает эксперт. Среди главных проблем отрасли он назвал недостаток квалифицированных специалистов и сезонных рабочих, значительный рост фонда оплаты труда, нехватку мощностей по хранению собранного урожая, низкий уровень автоматизации и цифровой грамотности предприятий.

На Ставрополье плоды и ягоды выращивают 50 организаций

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ На Ставрополье плоды и ягоды выращивают 50 организаций

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Посадить и сохранить

В 2025 году господдержку садоводства Ставрополья, включая производство ягод, увеличили на 41% по сравнению с прошлым годом. На эти цели выделили 697 млн руб., что на 284 млн руб. больше, чем в предыдущем году, говорят в минсельхозе региона. В 2025 году основными получателями субсидий на закладку садов и питомников, уходные работы стали 19 ставропольских предприятий, среди которых шесть крестьянско-фермерских хозяйств.

«Идет активный рост площади плодово-ягодных насаждений. Мы наблюдаем эту тенденцию в последние пять лет. Благодаря мерам государственной поддержки в области садоводства и программе "Развитие сельского хозяйства" в регионе ежегодно закладывается более 500 га садов»,— уточняют в ведомстве.

По данным министерства, в 2020–2024 годах предприятия Ставропольского края заложили 2417 га садов, из них 50% — сады суперинтенсивного типа с плотностью посадки более 2,5 тыс. саженцев на 1 га. Помимо традиционных яблоневых садов, в крае расширяют закладку косточковых и орехоплодных культур. Так, в прошлом году в Георгиевском районе заложено 240 га фундука.

В Краснодарском крае для садоводов в 2025 году предусмотрены субсидии на закладку многолетних насаждений (выделено 964,3 млн руб.), на уход за многолетними насаждениями (240 млн руб.), на закладку питомников (112,8 млн руб.). Объем грантовой поддержки фермерских хозяйств на реализацию проектов «Малый сад» составляет 60 млн руб.

«По состоянию на начало текущего года площадь плодовых и ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях и КФХ составила около 30 тыс. га (в том числе 21 тыс. га семечковых культур, 6,8 тыс. га косточковых культур, плодоносящая площадь садов — 21,1 тыс. га). За последние годы общая площадь промышленных плодовых и ягодных насаждений с учетом раскорчевки, обновления садов и ягодников увеличилась почти на 2 тыс. га»,— рассказывают в минсельхозе Краснодарского края.

В ведомстве добавляют, что в 2024 году сады обновлены на площади 1167 га. Более 90% заложенных площадей — это сады интенсивного и суперинтенсивного типа. По итогам 2025 года планируется выйти на объем 1400 га.

Как рассказали в министерстве, параллельно с закладкой садов предприятиями края ведется активная работа по реконструкции и строительству фруктохранилищ. Вводятся в эксплуатацию новые современные холодильники с возможностью регулировать газовый состав среды в процессе хранения продукции, ведется оснащение цехами товарной доработки продукции с калибровочно-сортировочными линиями, а также автоматическими станками по изготовлению тары.

Общий объем фруктохранилищ садоводов Краснодарского края достигает 405 тыс. т единовременного хранения. Это в три раза больше, чем 10 лет назад, уточняют в ведомстве. Основными инвестиционными проектами, реализованными в садоводстве в последние годы, являются проекты АО «Сад-Гигант» по строительству плодохранилища мощностью 54,4 тыс. т на сумму 3,5 млрд руб. (реализован в 2021 году) и ООО «Южные земли» по строительству плодохранилища мощностью 15 тыс. т стоимостью 1,5 млрд руб. (реализован в 2022 году). Агрофирма «Приволье» в прошлом году построила современный комплекс по хранению фруктов с регулируемой газовой средой, рассчитанный на единовременное хранение 10,5 тыс. т фруктов.

Яблок станет много

По мнению Владислава Корчагина, перспективы развития садоводства на Кубани и Ставрополье зависят от нескольких факторов. Решающим является вопрос реализации продукции — сейчас, по словам эксперта, в выигрышном положении сети, а не производители. «Сети пишут кабальные договоры, согласно которым всегда могут отказать в выплате, да еще и наложить штраф на производителя»,— отмечает собеседник «G».

Второй важный фактор — эффективность господдержки. «Во всем мире сельское хозяйство поддерживается государством. Если федеральные и региональные власти продолжат помогать садоводам, то у нас большие перспективы развития. В современных экономических условиях выживут те, у кого будут высокотехнологичные интенсивные насаждения, качественные хранилища, линии сортировки, а также налаженный сбыт продукции в соответствии с нынешними требованиями»,— говорит Владислав Корчагин.

Садоводство развивается во многом благодаря государственной поддержке, подтверждает Дмитрий Бобков. «За последние три года общий объем выделяемых субсидий значительно вырос, однако снижение темпов прироста по закладке новых садов говорит о том, что этого недостаточно. Необходимы дополнительные меры господдержки, что союз "Садоводы Кубани" и профессиональное сообщество давно уже пытаются донести до представителей власти»,— подчеркивает эксперт.

Он поясняет, что речь идет о введении субсидии на один килограмм произведенной и реализованной продукции, упрощении механизма страхования урожая и многолетних насаждений, создании фонда поддержки предприятий, пострадавших от природно-климатических катаклизмов.

«Кроме того, нужно ввести квоты в рамках хозяйств на привлечение иностранной рабочей силы, увеличить объем господдержки на закладку маточников подвоя и маточно-черенковых садов, а также компенсации понесенных капитальных затрат на строительство фруктохранилищ до 50%»,— рассказывает Дмитрий Бобков.

Кардинальных изменений, особенно в отношении производства яблока, эксперт в ближайшей перспективе не ожидает. Он уверен, что без дополнительных стимулирующих действий со стороны федеральных и региональных властей производство яблок будет расти очень незначительными темпами за счет замены старых садов на современные супер­интенсивные, с увеличением урожайности. «Потенциальный рост возможен в косточковых культурах и ягодах, где пока еще сохраняется значительный дефицит отечественного производства и где меры господдержки, возможно, будут более значительными»,— добавляет Дмитрий Бобков.

Он прогнозирует, что в ближайшие три-пять лет рынок яблок станет профицитным, конкуренция среди производителей и сила розничных сетей приведут к еще большему снижению рентабельности бизнеса.

«Передовые хозяйства продолжат работать над операционной эффективностью, автоматизацией и цифровизацией, что позволит им поддерживать экономику на приемлемом уровне и потенциально приобретать небольшие и средние компании, которые не справятся с ростом себестоимости и будут вынуждены уходить из отрасли. Возможно, некоторые из них смогут сфокусироваться на качестве и наконец заняться экспортом на другие рынки (в Индию, ОАЭ, Юго-Восточную Азию), где сохранится достаточно высокий потенциал для роста»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич