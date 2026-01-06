В Краснодарском крае сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики региона. По итогам сезона валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур составил 11,3 млн тонн, Кубань собрала рекордный урожай винограда — 313 тыс. т. Регион лидирует по производству фермерской продукции, а господдержка агропромышленного сектора в 2025 году выросла до 15 млрд рублей. Значимые события в АПК края в минувшем году — в обзоре «Ъ-Кубань».

Засуха вмешалась в урожай

По итогам жатвы валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур в 2025 году составил 11,3 млн тонн. В том числе 7,8 млн тонн пшеницы. Как отметил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, урожай покрывает внутренние потребности. Кубань страну без хлеба не оставила — это главное.

Как ранее сообщали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, урожайность озимой пшеницы снизилась до 48,2 ц/га против 64,9 ц/га годом ранее — падение составило 25,7%. Урожайность озимого ячменя уменьшилась на 21,5%, до 57,5 ц/га (в 2024 году — 73,3 ц/га). Урожайность кукурузы, напротив, выросла на 25%, до 33 ц/га. Урожайность риса составила 68,6 ц/га, что на 2,4% ниже уровня прошлого года.

Главной причиной спада стала засуха. Низкие запасы продуктивной влаги и отсутствие осадков весной, а затем почвенная и атмосферная засуха летом нанесли удар по посевам. Ситуация усугубилась суховеем. В результате в девяти муниципальных образованиях края был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который позже был расширен на земли в Новопокровском и Тихорецком районах, уточнили в региональном минсельхозе.

Бананы в субтропиках

В январе 2025 года в Сочи заявили о планах наладить производство бананов.

Инициаторы проекта отметили, что климат Краснодарского края подходит для выращивания тропического растения, но массовое производство пока остается под вопросом — необходимо провести испытания. Как рассказал гендиректор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председатель общественного движения «Российские субтропики» Андрей Платонов, был изучен опыт Казахстана, где себестоимость производства килограмма бананов составляет 50–60 руб., оптовая закупка бананов — 100–120 руб., розничная продажа — 160 руб.

Бананы планировали выращивать в теплицах. «Если с одного растения, выращенного открытым способом, можно получить 30–40 кг, то с тепличного — 110 кг. Урожай в теплицах при соблюдении технологий производства колеблется от 50 до 100 тонн с 1 гектара и выше. В теплицах проще поддерживать оптимальные условия созревания бананов — температуру 30 градусов и влажность воздуха 60%. На улице же температура воздуха зимой даже во влажных субтропиках Сочи может опускаться до +2 градусов и ниже»,— отметил господин Платонов.

Первый полноценный урожай бананов планируют собрать к апрелю 2026 года.

Селекция как основа

Завершение строительства селекционного центра подсолнечника и кукурузы в Адыгее, реализуемого компанией «Актив Агро» при участии «Щелково Агрохим», перенесли на более поздний срок. Полный ввод объекта в эксплуатацию в 2026 году не планируется, заявил директор ООО «Актив Агро» Нурбий Набоков.

По его словам, проект изначально разрабатывался около четырех лет назад и предусматривал размещение всей инфраструктуры на одном участке площадью 65 га в Теучежском районе Адыгеи, в ауле Ачечи. Однако в процессе реализации было принято решение разделить объект на два функциональных кластера.

«Мы пришли к выводу, что целесообразно оставить весь участок в 65 га исключительно под селекционный полигон — орошаемые поля, питомники размножения, изоляторы. Это основа селекционной работы, и она не должна зависеть от сроков строительства капитальных объектов»,— рассказал Нурбий Набоков.

В хозяйственных руках

Экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев стал владельцем 20% геленджикской винодельни ООО «Шато де Талю». Соответствующие изменения в структуре владения указаны в информационной системе по проверке контрагентов «Чекко».

По данным системы, господин Ткачев получил 20% долю предприятия 24 декабря 2025 года. Стоимость доли составляет 4,7 млн руб. Доля Ольги Ткачевой в структуре ООО «Шато де Талю» составляет 79%, стоимость капитала достигает 18,4 млн руб.

Реконструкцию завязали в гидроузел

Временная технологическая плотина на реке Кубань, созданная после разрушения Федоровского гидроузла в 2022 году, будет демонтирована после завершения реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию, отметили в краевом минсельхозе.

Завершение комплекса строительных работ запланировано на 2027 год. Генподрядчиком выступает АО «ЧиркейГЭСстрой» (входит в ПАО «Русгидро»). Проект реконструкции получил положительное заключение Главгосэкспертизы в апреле 2024 года.

Потомству повысят ценность

Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ) создал оригинальную репродуктивную технологию для воспроизводства крупного рогатого скота (КРС) с высоким генетическим потенциалом. Разработка направлена на повышение экономической эффективности селекции. Об этом сообщали СМИ, ссылаясь на Андрея Кощаева.

Как рассказал проректор по научной работе КубГАУ Андрей Кощаев, потребность хозяйств в эмбрионах и племенном материале превышает 100 тыс. доз в год, однако внутреннее производство покрывает лишь около 10%.

Стоимость теленка достигает 120 тыс. руб., что делает селекционные технологии недоступными для большинства производителей.

«Наша задача — создать технологию, которая позволит формировать генетически ценное потомство и обеспечить устойчивое воспроизводство стад с использованием репродуктивных технологий»,— отметил проректор по научной работе.

К 2031 году ученые планируют создать конкретные биопрепараты, которые сократят число животных, выбывающих из селекционного процесса, и увеличат количество жизнеспособных эмбрионов от высокоэффективных животных-доноров в среднем в 2,5 раза за одну процедуру.

Виноград достиг рекорда

На Кубани в 2025 году впервые в истории региона собрали рекордный урожай винограда — 313 тыс. т. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании, посвященном итогам работы исполнительных органов власти.

В 2024 году урожай винограда в Краснодарском крае был на уровне 235 тыс. тонн, таким образом, нынешний валовый сбор превысил прошлогодний на треть.

Кубань считается лидером винодельческой отрасли России. Здесь производится 46% всего российского вина и 50% шампанского из собственного винограда. В 2025 году выпуск тихих и игристых вин превысил показатель предыдущего года на 8%.

Поддержка на миллиарды

В 2025 году финансирование агропромышленного комплекса Краснодарского края составило 15,8 млрд руб. Из этих средств на растениеводство, включая виноградарство и виноделие, направлено 5,2 млрд руб.. Такие данные привели в краевом минсельхозе.

По официальным данным, более 1,1 млрд руб. в минувшем году направлено на субсидии, возмещающие часть затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Рапса станет больше

Площадь озимого рапса под урожай 2026 года на Кубани увеличили до 71 тыс. га, что на 4,7 тыс. га больше предыдущего показателя. Как отметил вице-губернатор региона Андрей Коробка, озимый рапс — одна из важнейших масличных культур. Она обладает высокой рентабельностью и стабильным спросом.

Самые большие территории под эту агрокультуру были отведены в Калининском, Лабинском, Усть-Лабинском, Белореченском, Мостовском, Кореновском и Тимашевском районах.

С начала 2025 года кубанские производители поставили за рубеж более 100 тыс. т рапсового масла, что подтверждает экспортную направленность этой сельхозкультуры.

Фермерам ведут счет

Краснодарский край — лидер по производству в России фермерской продукции. В минувшем году сектор сохранил стабильность. По официальным данным, в 2025 году объем продукции растениеводства превысил 152 млрд руб., животноводства составил 85,7 млрд руб.

«Чтобы фермеры были конкурентоспособными, мы помогаем им при создании кооперативов, обеспечиваем господдержкой — грантами, субсидиями и льготными кредитами»,— сообщил глава края Вениамин Кондратьев.

В регионе зарегистрировано более 150 сельскохозяйственных кооперативов более чем с 2 тыс. участников. За последние три года они вдвое увеличили выпуск продукции примерно до 2 млрд руб. Малые хозяйства обрабатывают треть всех посевных площадей Куьани. В них содержится более 187 тыс. голов КРС, 77 тыс. коров, 39,3 тыс. свиней, 213 тыс. овец и коз, 9,3 млн птиц.

Подготовил Андрей Пугачев