В натуральном выражении

В Краснодарском крае все больше растет интерес сельхозпроизводителей к биоземледелию. Так, общий объем инвестиций по четырем агробиотехпроектам в регионе превышает 7,3 млрд руб. При этом общая оценка рынка агробиотехнологий в России — 149 млрд руб. Эксперты говорят о росте спроса у аграриев на биотехнологии, однако сама отрасль, по их мнению, пока находится в уязвимом положении.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Защита растений с помощью биопрепаратов обходится дешевле, чем с «химией», что позволяет снизить себестоимость продукции

Рынок агробиотехнологий в России оценивается на уровне 149 млрд руб. В Краснодарском крае общий объем инвестиций только по четырем агробиотехпроектам (агробиотехнопарки «Гиагинский» и «Субтропики России», селекционно-генетический центр в Павловском районе, региональный проект по производству ферментных препаратов и кормовых добавок) превышает 7,3 млрд руб. Внедрение биотехнологий в АПК напрямую влияет на повышение добавленной стоимости производства сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества, увеличение доходности и устойчивого развития аграрного сектора. Об этом рассказал Guide декан факультета биоэкономики и информатики ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», доктор экономических наук Николай Иванов.

По его словам, доля сельскохозяйственных организаций, применяющих биотехнологии в России, официальной статистикой пока не фиксируется. Однако на основе косвенных данных эксперт делает вывод, что речь идет о довольно массовом, но не повсеместном внедрении.

«В качестве наиболее точных сведений сегодня можем использовать данные об объемах рынка и применении ключевых продуктов. Так, например, по показателю доли отечественных семян в общем объеме уровень проникновения к 2025 году достиг примерно 69%. По данным Минсельхоза России, прирост составил около 9% по сравнению с 2022 годом. Скромнее показатели рынка биоудобрений и средств защиты растений (СЗР): при среднем объеме рынка в 2024–2025 годах на уровне 7 млрд руб. в России зарегистрировано всего 80 биологических СЗР против 2,2 тыс. химических. То есть традиционные химические методы пока доминируют»,— отметил господин Иванов. Эксперт добавил, что одними из лидеров по внедрению биотехнологий в сельскохозяйственное производство являются именно предприятия Краснодарского края. Активно этим занимаются такие компании, как «Прогресс Агро», «Агрокомплекс» и другие.

Как показывают цифры, спрос на «традиционные» минеральные удобрения и пестициды остается очень высоким. Так, за девять месяцев 2025 года на Кубани проведено 108 тендеров, объем закупок составил 622 млн руб., что на 32% больше, чем за аналогичный период 2024 года (103 тендера на 473 млн руб.).

За тот же срок в крае проведено 770 процедур закупок пестицидов, объем составил 1,3 млрд руб. За аналогичный период 2024 года проведено около 880 тендеров, договоры заключены на 1,4 млрд руб.

Экологичность в тренде

По словам полномочного представителя губернатора Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Вячеслава Легкодуха, биологическое сельское хозяйство очень привлекательно как минимум по одной причине: схемы защиты растений с применением биопрепаратов дешевле, чем те же схемы с «химией». Это, в свою очередь, позволяет снизить себестоимость производства.

«В последние пять лет этот бизнес очень сильно "штормит". Мы видим пошлины, еще какие-то моменты, ограничивающие экономику АПК. Очень активно развивается расширение вектора действия биотехнологий. Раньше такие технологии были в зачаточном состоянии. Сегодня мы говорим не только про биологическую борьбу с грибковыми заболеваниями, но и про более широкую борьбу с болезнями, защиту от вредителей»,— констатирует эксперт.

Как рассказал заместитель генерального директора по научной деятельности ГК «Прогресс Агро» Йожеф Фекете, сфера АПК за последние годы заметно изменилась: отрасль постепенно избавляется от имиджа чего-то отсталого и становится по-настоящему наукоемкой. По мнению спикера, причина в том, что на рынке выигрывают компании, которые обеспечивают большую производительность при меньших вложениях. По словам господина Фекете, добиться этого стандартными инструментами крайне сложно. Поэтому на первый план выходят новые технологии, способные кратно повысить показатели и вывести производство на другой уровень. Особую роль, отмечает эксперт, играют биотехнологии — они позволяют, в том числе с учетом тренда на экологичность, решить целый ряд задач, стоящих перед предприятиями, основная из которых — снижение себестоимости производства.

О тренде на экологичность говорит и Вячеслав Легкодух. Он отмечает, что развитию отрасли способствует мода на био-, экопродукты. В Краснодарском крае существуют отдельные площадки, где можно купить продукты, при производстве которых применялись только биологические препараты.

Наука в поле

Председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач рассказывает, что на Кубани уже есть полноценные центры, где биотехнологии являются постоянной практикой селекционной работы. В первую очередь это Национальный центр зерна (НЦЗ) имени Павла Лукьяненко и Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур (ВНИИМК) имени Василия Пустовойта, компания «Агроплазма», «Русид» и другие.

«В НЦЗ им. П. Лукьяненко, помимо классической селекции, активно внедряются технологии ускоренной селекции, и прежде всего speed breeding (спидбридинг), реализованный в фитотронно-тепличном комплексе с использованием климатических камер и контролируемых условий среды. Это позволяет получать несколько поколений растений в год и сокращать цикл селекции в разы, в том числе за счет работы с различными режимами освещения, температуры и влажности, а также оценки устойчивости культур в стрессовых условиях (например морозостойкости) в специальных камерах»,— рассказал господин Лобач.

ВНИИМК, как пояснил эксперт, формирует биотехнологическую основу для работы с масличными культурами. В структуре института действуют лаборатории молекулярно-генетических исследований, биохимии и иммунитета растений, что позволяет работать с генетикой устойчивости, качеством сырья и создавать новые гибриды с заданными характеристиками. «То есть на уровне ведущих научных центров региона биотехнологии уже не эксперимент, а системный инструмент, который используется на всех этапах»,— заключил эксперт.

«Если говорить о ключевых направлениях применения биотехнологий в АПК, я бы выделил генетические исследования, переработку отходов, как животноводческих, так и перерабатывающих производств, а также почвенные биотехнологии. Хотя этим, конечно, перечень не ограничивается: сюда же относятся биопрепараты для животноводства и микробиологические удобрения»,— отметил представитель «Прогресс Агро».

Руководитель проекта «Терра Органик» Михаил Воробьев рассказал, что компания развила широкое присутствие в Краснодарском крае. Проект занимается внедрением в современное производство механизмов природы. «То, что мы делаем,— это ускорение и усиление природных механизмов. Убираем современные агрохимические препараты и работаем только по законам природы. Загрязненное химикатами и непригодное для работы поле мы можем "оживить" за неделю. У нас на Кубани есть ряд фермеров, у которых, сколько они ни сеют на поле пшеницу, она погибает. Отравляется, весной после схода снега желтеет, увядает. Поле перепахивают, и все»,— поделился руководитель проекта.

Осенью, продолжил эксперт, специалисты начинают готовить поле, очищать от ядохимикатов. В почву вводятся жидкие препараты, которые состоят из четырех компонентов: макро- и микроэлементы, биологические комплексы — микроорганизмы и грибы. Их вводят в концентрации, во много раз превышающей ту, которая содержится в обычной среднестатистической земле. Комплексы начинают в ускоренном порядке расщеплять и раскладывать на части все содержимое почвы, которое к природе не относится. Затем формируется природная структура земли. После идет посев, к нему подаются жидкие ресурсы, необходимые культуре: жидкий препарат, содержащий большое количество микро- и макроэлементов.

«На Кубани мы работаем по ряду направлений с 2025 года. Это зерновики, садоводы. Большую работу ведем на виноградниках. То, что в агротехнологии считается тупиковым вариантом,— почвы засолены, на участке невозможно что-либо выращивать — для нас это благодатный край. Где больше всего солей, у нас больше всего материала для строительства полноценной плодородной здоровой почвы. Сейчас занимаемся промышленным внедрением с крупным заказчиком по озимым. Также выращиваем бананы совместно с "Народным фермером Сочи"»,— рассказал господин Воробьев.

В компании «Агроплазма» биотехнологии являются частью операционной модели. Производитель применяет молекулярно-генетические методы в селекции: ПЦР-анализ, маркерная селекция (MAS), работа с геномными маркерами, контроль генетической чистоты родительских линий и гибридов. «Такой подход позволяет более точно отбирать селекционный материал и ускорять вывод новых гибридов на рынок»,— пояснила руководитель отдела маркетинга ООО «Агроплазма» Галина Федорович.

В 2022 году на территории одной из ферм «Прогресс Агро» открыли биотехнологическую лабораторию, которая занимается генетическими исследованиями крупного рогатого скота (КРС). Одно из ключевых направлений — программа клонирования выдающихся по продуктивности особей КРС для сохранения их генетики и дальнейшего улучшения стада. Промежуточный итог — рождение в марте 2024 года первого клонированного на Кубани теленка Звездочки, а осенью 2025 года были получены еще два клона той же коровы.

Вложить, чтобы жить

Как отмечает Игорь Лобач, затраты на внедрение биотехнологий в АПК очень сильно зависят от того, о каком уровне идет речь. «Если мы говорим не о покупке отдельной услуги, а о полноценной интеграции биотехнологий в селекционный цикл, то это уже не "расход на сезон", а инфраструктура селекционного процесса (лаборатория ДНК-анализа, лаборатория культуры клеток in vitro, фитотронные или вегетационные мощности, оборудование для фенотипирования, подготовка специалистов, собственные базы данных). Именно поэтому биотехнологии в АПК сначала входят в крупные институты и коммерческие селекционные компании, а уже потом начинают распространяться шире»,— пояснил собеседник «G».

В «Агроплазме» также отмечают, что внедрение биотехнологий — это не точечные решения, а системная инфраструктура. В компании сформирована собственная молекулярно-генетическая лаборатория, оснащенная оборудованием для ДНК-анализа, выстроены процессы массового скрининга селекционного материала, а также обеспечена интеграция лабораторных данных в селекционные программы. При этом биотехнологический подход связан не только с лабораторией, но и с производственным циклом — от отбора генетического материала до промышленного выпуска семян на собственном семенном заводе полного цикла в Краснодарском крае.

«Если, к примеру, взять пшеницу, затраты на наши технологии, на наш препарат — порядка 20 тыс. руб. за гектар. Химические препараты обходятся дороже. Урожайность при этом составляет от 50 до 70 центнеров с гектара»,— рассказал руководитель проекта «Терра Органик».

Как говорит Николай Иванов, в отрасли присутствует высокий порог входа в проекты генной инженерии и селекции: создание современного селекционного центра в растениеводстве, с учетом строительства агробиотехнопарка, оценивается в 4,5–6 млрд руб. При этом значительна и расчетная отдача от инвестиций на основе увеличения урожайности на 10% и более за счет отечественной селекции.

В то же время спикер отмечает относительную доступность реализации подобных проектов в Краснодарском крае за счет уже фактически создаваемых специализированных кластеров. Например, на территории «Сириуса» планируется создать площадку для отработки и внедрения передовых решений в области геномной селекции.

По словам господина Фекете, рынок биотехнологий, несмотря на стабильный рост, остается достаточно разнородным. Есть уже проверенные решения, а есть те, что еще проходят испытания и чья судьба при масштабировании пока неочевидна. Накладывается высокая стоимость самих технологий, высокая ключевая ставка, которая не позволяет масштабно инвестировать, а также геополитические ограничения. Поэтому крупные агрохолдинги стараются развивать собственную научную базу совместно с научными центрами и вузами — не покупать готовые решения, а разрабатывать свои. Это и дешевле, и дает полный контроль над процессом, отмечает эксперт.

Еще несколько лет назад председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов рассказывал, что экономия средств сельхозпроизводителей при полном или частичном переходе на биологическую систему защиты и питания составляет в среднем 10–30%, экономическая выгода — 5 тыс. руб./га, повышение урожайности составляет 20–30% в зависимости от сельхозкультуры, региона, агроклиматических условий.

По мнению Михаила Воробьева, пока отрасль находится в зачаточном состоянии: «Прорывных идей и понимания того, как работает природа, сейчас нет. Многие профильные институты этим вопросом не занимаются. Отдельные энтузиасты развивают направление, но делают это малоэффективно. Нужно выходить за рамки общепринятых в АПК норм, отходить от понятий "средства защиты", "удобрения", "стимулирование растений" и переходить к сути того, как работает природа».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Биотехнологии не «дополнительная опция», а эффективный способ сократить сроки вывода новых сортов растений и гибридов

От классики к инновациям

В «Агроплазме» говорят, что ключевое изменение последних лет — переход от классической селекции к интеграции с молекулярно-генетическими инструментами и цифровыми решениями. В компании используют методы маркерной селекции и молекулярного скрининга, применяется ускорение селекционного цикла за счет зимних питомников, а также реализуются проекты в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства (ФНТП) и статуса резидента «Сколково». Это позволяет повышать точность отбора селекционных признаков, таких как устойчивость к стрессам, болезням и гербицидам.

Игорь Лобач считает, что главный сдвиг последних лет заключается в том, что биотехнологии перестали быть «дополнительной опцией» и стали способом резко сократить сроки вывода новых сортов и гибридов. В Крымском селекционном центре «Гавриш» ежегодно прорабатывают до 15 тыс. образцов томата и до 12 тыс. образцов огурца, создавая по 2–3 тыс. новых гибридов в год. Чтобы получить один гибрид томата, требуется около 150 тыс. анализов в лаборатории молекулярных маркеров. При этом метод удвоенных гаплоидов при создании стерильных линий репчатого лука сократил классический срок получения линии с 12 до 3 лет, то есть в четыре раза, а разработанная в компании методика дала эффективность в пять раз выше, и это уже не теория, а реальная производственная экономика биотехнологий.

«В целом, учитывая изменение климата на юге России и проблемы с импортным семенным материалом, внедрение биотехнологий в селекцию, на мой взгляд, позволит в ближайшем будущем решить многие задачи отечественного семеноводства»,— сказал в свою очередь Йожеф Фекете.

В то же время глава ООО «Агросоюз Романовский» Алексей Каныгин акцентирует внимание на необходимости гармонизации нормативной базы и контроля за качеством биотехнологических решений. По словам эксперта, для производителей овощей критически важно наличие стабильного рынка поставщиков биопрепаратов и семеноводческих материалов, адаптированных под российские климатические условия, а также уверенность в доступности сертифицированной продукции. Он подчеркивает роль региональных властей в поддержке пилотных проектов, направленных на локальное производство биотехнологий и расширение ассортимента биопрепаратов, пригодных для использования в условиях кубанского климата.

Малодоступные технологии

Говоря о перспективах отрасли, Николай Иванов напомнил, что институциональной платформой развития биотехнологий в России с 2024 года стал созданный правительством РФ в 2024 году Научно-технологический центр биоэкономики и биотехнологий. Программа его развития до 2030 года основана на использовании биотехнологий и возобновляемых биоресурсов для решения задач устойчивого социально-экономического развития государства, обеспечения продовольственной, энергетической, экологической и биологической безопасности, развития человеческого капитала и снижения антропогенной нагрузки на природную среду. Концентрируя усилия институтов РАН, аграрного образовательного сообщества, Программа детально представляет перспективы развития продуктовых направлений в сфере агробиотехнологий.

Среди таких решений: разработка генетических технологий для селекции и получение генетических линий сельскохозяйственных растений в интересах АПК и технических культур для глубокой комплексной переработки; создание сортов сельскохозяйственных растений с улучшенными и (или) новыми потребительскими свойствами, в том числе адаптированных к климатическим изменениям и рациональному использованию природных ресурсов; разработка технологий ускоренной вегетации растений для замкнутых агробиокомплексов; разработка биотехнологий и биопрепаратов для применения в водном хозяйстве (морской биотехнологии, аквабиотехнологии).

«Эти направления находятся сегодня на разных стадиях развития. Объединяет их высокая наукоемкость, что на практике означает значительную концентрацию усилий и капитала в крупных агрохолдингах, а также проектах в формате государственно-частного партнерства. Для массового малого и среднего бизнеса, особенно вне специализированных кластеров, доступ к большинству этих технологий пока крайне ограничен»,— заключил эксперт.

Вячеслав Рыжков