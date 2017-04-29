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Деятельность Федеральной палаты адвокатов (ФПА); адвокатские тайна и этика, адвокатский статус и его утрата, требования к образования адвокатов; гонорары адвокатов и, в частности, адвокатов по назначению; введение нормы о пятилетнем «цензе оседлости» для адвокатов; рекомендации адвокатам от Росфинмониторинга по выявлению бенефициаров; преследование адвокатов из-за профессиональной деятельности, дела Михаила Беньяша, Лидии Голодович, Марка Фейгина, семьи Зломновых — последние новости и все самое важное об адвокатской деятельности и адвокатуре в теме «Ъ».