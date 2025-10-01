Вход без статуса воспрещен

Инициатива Минюста об «адвокатской монополии» продолжает активно обсуждаться как в юридическом сообществе, так и в политическом поле. Вчера в Госдуму был внесен законопроект о запрете дополнительных ограничений на судебное представительство граждан. Его авторы, депутат Андрей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов (оба — КПРФ), считают, что инициатива ведомства может нарушить конституционное право граждан на доступ к правосудию. Ранее с критикой монополии также выступил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР). В Минюсте сообщили, что законопроект к ним пока не поступал.

Во вторник, 30 сентября, депутат Андрей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов внесли в Госдуму законопроект о запрете «адвокатской монополии». Его суть проста: если у человека есть высшее юридическое образование или ученая степени по юридической специальности, то его право на судебное представительство «не может быть ограничено на основании отсутствия у представителя статуса адвоката, за исключением случаев, предусмотренных законом». Такие поправки авторы предложили внести в ст. 49 Гражданского процессуального кодекса и ст. 50 Кодекса административного судопроизводства.

Напомним, резонансный проект закона об «адвокатской монополии» был опубликован Минюстом 11 июля 2025 года. Ведомство предложило расширить уже существующие привилегии адвокатов. Сейчас только они могут работать в суде по уголовным делам, и Минюст хочет распространить эту практику и на гражданские разбирательства. Право на судебное представительство без адвокатского статуса сохранится только у юристов, представляющих интересы своего работодателя, при рассмотрении дел у мировых судей, а также в случае административных правонарушений. Также россияне сохранят право представлять в суде свои интересы и близких родственников. Ведомство полагает, что монополия даст гражданам гарантию качественного судебного представительства, ведь юристу для получения статуса адвоката необходимо сдать экзамен в местной адвокатской палате. Если законопроект примут, то он вступит в силу 1 января 2028 года.

В пояснительной записке к законопроекту депутата Куринного и сенатора Гибатдинова говорится, что «адвокатская монополия» может привести к росту стоимости юридических услуг. А это станет препятствием для реализации конституционного права граждан на доступ к правосудию. Законопроект о гарантиях для юристов, по мнению авторов, «окажет противодействие монополизации рынка юридических услуг, позволит сохранить их текущую стоимость для граждан РФ».

Обеспокоенность возможным ростом стоимости юридических услуг — одна из основных претензий юридического сообщества к инициативе Минюста.

Ранее “Ъ” обнаружил похожие тезисы в отзывах на законопроект о «монополии», оставленных в ходе общественного обсуждения (см. номер от 26 августа). Комментаторы указывали, что сейчас в стране около 75 тыс. адвокатов, и прогнозировали, что их просто не хватит на всех желающих. Также они напоминали, что юристы, желающие стать адвокатами, должны заплатить палатам специальный взнос — его сумма в некоторых регионах достигает 800 тыс. руб. Эти затраты «неизбежно» будут переложены на плечи граждан.

В Минюсте на просьбу “Ъ” прокомментировать инициативу парламентариев сообщили, что законопроект к ним пока не поступал. В августе замминистра Максим Бесхмельницын заявил, что в ведомстве «не прогнозируют увеличения стоимости юридических услуг». Он напомнил, что Минюст предложил установить «потолок» максимальных сумм взносов в палаты. Кроме того, в России существует «множество категорий граждан», которые могут получать бесплатную юридическую помощь: «По нашим данным, это более 33 млн человек». Замминистра добавил, что ведомство «активно занимается развитием государственной системы бесплатной юридической помощи».

Интересно, что 24 сентября в ходе IX Всероссийского юридического форума идею «адвокатской монополии» неожиданно раскритиковал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР): «Говорить (гражданам.— “Ъ”) "нанимайте адвоката" или их (юристов.— “Ъ”) заставлять идти в адвокатуру — как-то неправильно». Он заявил, что считает достаточным ограничение на представительство в виде требования на наличие высшего юридического образования. «Надо за свои права биться и отстаивать их»,— обратился к юристам депутат.

На следующий день глава движения «Объединение юристов» (создано в ответ на инициативу Минюста; сейчас в нем 3,9 тыс. участников) Екатерина Гуленкова сообщила о подготовке коллективного административного иска к ведомству. Юристы планируют подать его в «связи с уклонением разработчиков законопроекта об адвокатской монополии от проведения оценки регулирующего воздействия». В пакете документов к законопроекту действительно нет оценки Минэкономразвития. В Минюсте же заявляют, что инициатива «не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».

Эмилия Габдуллина