Художественный руководитель самарского театра «СамАрт» Денис Хуснияров, вероятно, возглавит московский электротеатр «Станиславский», сообщили источники «Ъ» в театральных кругах. В самом театре «Ъ» рассказали, что собрание коллектива, на котором будет объявлено о назначении нового худрука, запланировано на 30 ноября. При этом сотрудникам театра пока не объявили, кто именно возглавит театр.