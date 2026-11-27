Денис Хуснияров может стать новым худруком электротеатра «Станиславский»
Художественный руководитель самарского театра «СамАрт» Денис Хуснияров, вероятно, возглавит московский электротеатр «Станиславский», сообщили источники «Ъ» в театральных кругах. В самом театре «Ъ» рассказали, что собрание коллектива, на котором будет объявлено о назначении нового худрука, запланировано на 30 ноября. При этом сотрудникам театра пока не объявили, кто именно возглавит театр.
Этот театр — подведомственное учреждение департамента культуры правительства Москвы. Как отметил источник, процесс выбора кандидатуры на пост худрука театра «был долгим и сложным». Департамент культуры рассматривал в числе кандидатов театрального режиссера Алексея Франдетти и главного режиссера Красноярского ТЮЗа Мурата Абулкатинова. По информации стороннего источника, писатель Захар Прилепин выдвигал свою кандидатуру на должность худрука театра.
«Ъ» направил запрос в департамент культуры города Москвы.
До «СамАрта» Денис Хуснияров работал главным режиссером камерной сцены Театра на Васильевском и татарстанского театра «Мастеровые». Также ставил спектакли в Театре на Таганке, Большом драмтеатре имени Товстоногова — всего более чем в 60 театрах по всей стране. Рассматривать кандидатуры на должность худрука начали в сентябре.