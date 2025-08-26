Юристы раскритиковали законопроект Минюста об «адвокатской монополии»

Юристы в отзывах на regulation.gov.ru раскритиковали законопроект Минюста об «адвокатской монополии», обратил внимание “Ъ”. Ведомство предлагает с 2028 года разрешить представлять интересы в суде только обладателям адвокатского статуса.

По данным Минюста, сейчас в России адвокатским статусом обладают 75 тыс. специалистов. При этом в 2024 году суды РФ рассмотрели более 42 млн дел.

Критики законопроекта считают, что реализация задумки Минюста приведет к кадровому дефициту и подорожанию юридических услуг. Также они указывают на высокие вступительные взносы в адвокатских палатах. «Я не против быть адвокатом и не против сдать экзамен, я против того, чтобы платить 500 тыс. руб. за право работать по специальности», — пишет юрист из Псковской области Юлия Пашкова.

Президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина заявила “Ъ”, что адвокатура в целом поддерживает законопроект. Однако она признала, что в сообществе продолжается активная дискуссия.

В ответ на инициативу Минюста было создано движение «Объединение юристов». Сейчас в нем более 3,5 тыс. участников. Председатель движения Екатерина Гуленкова рассказала “Ъ”, что они с коллегами требуют снять законопроект с рассмотрения. По ее словам, разработчики инициативы не обосновали необходимость дополнительного регулирования юридических услуг.

