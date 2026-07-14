Адвоката использовали не по назначению

Как стало известно “Ъ”, защита бывшего замминистра обороны по тылу Дмитрия Булгакова добивается отвода следователя ГСУ СКР Сергея Адабаша. Адвокаты по делу генерала армии и еще одному расследованию, связанному с махинациями с сухпайками, утверждают, что для решения проблем следствия господин Адабаш привлек защитника по назначению, хотя у фигурантов были адвокаты по соглашению. Адвокатская палата Москвы (АПМ) уже лишила «карманного» защитника статуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков в суде

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков в суде

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Скандал разгорелся вокруг дел совладельцев АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко и Валерия Ковалевича, обвиняемых в многомиллиардных махинациях при поставках сухпайков военным, а также бывшего замминистра обороны по тылу генерала армии Дмитрия Булгакова, которому вместе с двумя фигурантами инкриминировали мошенничество на 49 млн руб. при выполнении контрактов для Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

В свое время, как писал “Ъ”, Дмитрий Булгаков был допрошен по делу руководства ГПК как свидетель — его проверяли на причастность к коррупции. Показания против генерала дала заключившая с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве акционер и замдиректора московского филиала АО ГПК Эльвира Смирнова. Она утверждала, что госконтракты достались предприятию в обмен на взятки Дмитрию Булгакову якобы при посредничестве бизнесмена Игоря Котельникова. Последний, впрочем, опроверг эти сведения, а вскоре после задержания в 2024 году скончался в СИЗО от сердечного приступа. Сам Дмитрий Булгаков причастность к коррупции отрицал, и, по словам его адвокатов, следствие не установило факта его встреч с господином Котельниковым. В результате обвинение во взяточничестве фигурантам не предъявили. Формально же два дела связаны лишь тем, что их ведет старший следователь по особо важным делам ГСУ СКР Сергей Адабаш.

Последний, как стало известно “Ъ”, на заключительной стадии расследования привлек к участию в этих делах одного и того же адвоката-женщину.

Так, в марте 2025 года решением руководителя следственной группы она стала осуществлять функции «защитника-дублера» гендиректора ГПК Ковалевича при наличии у того двух адвокатов по соглашению. Последние, как указал в своей жалобе в АПМ обвиняемый, в нарушение закона были уведомлены следователем о необходимости участия в следственных действиях менее чем за пять суток и не смогли на них прибыть. Не имея согласия обвиняемого на осуществление его защиты и не навестив его в СИЗО, адвокат 17 марта тем не менее подписала протокол окончания следственных действий, а также начала знакомиться с томами уголовного дела отдельно от арестованного, что послужило основанием для продления Валерию Ковалевичу ареста свыше предельного срока в 12 месяцев, который истекал на следующий день, констатировала квалификационная комиссия АПМ. Она пришла к выводу, что действия защитника «не были направлены на оказание квалифицированной юридической помощи обвиняемому Ковалевичу, а лишь способствовали созданию процессуальных оснований» для продления подзащитному меры пресечения.

В дело предполагаемого сообщника бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова гендиректора компании «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева, который также пожаловался в палату, та же адвокат была назначена следователем 9 июня 2025 года. 10 июня она получила согласие обвиняемого и участвовала в деле почти год. Однако, как выяснилось впоследствии, в отличие от дела Валерия Ковалевича, адвокат не была отобрана в случайном порядке через автоматизированную информационную систему АПМ, куда направляют запросы следователи и судьи. Запрос на ее участие туда не поступал, говорится в решении квалификационной комиссии по жалобе Германа Яковлева.

В итоге 10 июня 2026 года АПМ усмотрела в действиях защитника наличие дисциплинарных проступков, а Совет адвокатской палаты, объединив оба дела, 30 июня лишил ее статуса за нарушение закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодекса профессиональной этики адвоката.

При этом было указано, что защитник фактически исполнила роль «карманного» адвоката следователя. Пока неизвестно, будет ли экс-адвокат обжаловать принятое решение в суде — она оказалась недоступна для комментариев.

По мнению адвокатов экс-замминистра обороны Булгакова Сергея Севрука и Алексея Дудника, решение АПМ должно привести к тому, что все действия с участием защитника по назначению должны быть признаны незаконными и отменены. Также защита генерала Булгакова намерена ходатайствовать об отводе следователя Адабаша.

В настоящее время расследование по обоим делам завершено, фигуранты знакомятся с материалами. В декабре 2025 года, как писал “Ъ”, Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу Дмитрия Булгакова и двух его предполагаемых сообщников из-за целого ряда нарушений. Его вернули на доследование, которое, впрочем, было завершено за пять дней, а обвиняемые начали заново изучать дело.

«Лишь в ходе ознакомления выяснилось, что назначенная Герману Яковлеву адвокат заявила на следствии целый ряд ходатайств, о которых он не знал. Они не были согласованы с ее подзащитным, а также противоречили интересам других обвиняемых и членов их семей, но были удовлетворены следователем»,— заявил “Ъ” адвокат Германа Яковлева Владимир Журавлев.

По его словам, это, в частности, привело к тому, что на стадии ознакомления фигурантам предъявили обвинение в новой редакции, сумма арестованного имущества обвиняемых, их родственников и третьих лиц составила около 180 млн руб., а следствие назначило комплексную товароведческую экспертизу, на отсутствие которой в свое время указывал замгенпрокурора Анатолий Разинкин.

Адвокат защищающего руководителя московского филиала АО ГПК Александра Михайленко Денис Симачев заявил “Ъ”, что аналогичная ситуация сложилась и в деле с сухпайками — ознакомление фигурантов с материалами дела продолжается уже 16 месяцев, «причем количество томов для изучения дела не уменьшается, а возрастает». «С февраля следователь прекратил предоставлять оставшиеся тома, препятствуя защите в окончании ознакомления, выдавая лишь "иные материалы", не имеющие отношения к обвинению, от ознакомления с которыми защита отказывается». Защитник полагает, что, несмотря на стадию ознакомления, расследование уголовного дела фактически продолжается: «Проводятся экспертизы, допрашиваются свидетели, а обвинение фигурантам в окончательной редакции до сих пор не предъявлено».

По мнению защиты, установленные АПМ нарушения должны повлечь освобождение обвиняемых из СИЗО по обоим уголовным делам, срок ареста фигурантов которых в ходе ознакомления с делом почти в два раза превысил время самого расследования.

Мария Локотецкая