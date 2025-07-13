Защиту выстроят по вертикали

Министерство юстиции опубликовало для общественного обсуждения законопроект, вводящий институт «адвокатской монополии». Если он будет принят, то защищать в судах интересы граждан и организаций смогут только лица с адвокатским статусом (для его получения необходимо сдать специальный экзамен), а не просто юристы. Сейчас в России такая монополия закреплена лишь в уголовном судопроизводстве, а от представителей по гражданским, административным и арбитражным делам закон требует только наличия высшего образования.

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Нововведение, утверждают авторы законопроекта, позволит внедрить единые этические и профессиональные стандарты предоставления юридических услуг, а также обеспечит защиту интересов граждан и организаций, обращающихся за услугами судебных представителей.

Сейчас большинство жалоб, поступающих в Минюст, связано с низким качеством юридических услуг и невозможностью вернуть уплаченные за них деньги, говорится в пояснительной записке к документу.

Пока государство лишено возможности реагировать на такие нарушения, однако предлагаемые меры призваны исправить ситуацию.

Одновременно с введением адвокатской монополии поправки предусматривают ужесточение контроля за адвокатурой со стороны Минюста и усиление внутрикорпоративной вертикали: ведомство получает право инициировать пересмотр решений региональных адвокатских палат по дисциплинарным делам, а Федеральная палата адвокатов (ФПА) — право отменять такие решения по представлению Минюста. Отказ палаты удовлетворить это представление Минюст сможет обжаловать в суде. Также ФПА сможет досрочно прекращать полномочия президентов региональных палат за нарушение ими законодательства.

При этом граждане сохранят право лично представлять свои интересы в суде.

Кроме того, предложенные Минюстом изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и на дела об административных правонарушениях.

Ранее Минюст уже обещал юристам «длительный и комфортный переходный период», в течение которого обзавестись необходимым статусом смогут все желающие. В случае принятия поправок новые правила судебного представительства должны вступить в силу с 1 января 2028 года. До этого будут действовать льготы для упрощенного «входа в профессию».

Так, для кворума квалификационной комиссии, принимающей экзамен на статус адвоката, достаточно будет 1/3 ее состава, а не 2/3, как сейчас.

Вводится обязательная аудио- и видеозапись экзамена с правом последующего обжалования его результатов. А размер первоначального взноса для вступления в адвокатскую палату будет устанавливаться на федеральном уровне.

Юристы получат право учреждать коллегии адвокатов и адвокатские бюро без стажа в адвокатуре (при наличии не менее пяти лет юридического стажа). Одновременно вводится принцип ассоциированного партнерства, подразумевающий, что разные участники адвокатского образования обладают разным набором прав (сейчас, по крайней мере в теории, они у всех равны).

Еще одним «пряником» для представителей профессии должно стать сокращение установленного законом срока ответа на адвокатский запрос с 30 до 10 дней.

В то же время ужесточаются требования к адвокатам и кандидатам на этот статус. Претендовать на него не смогут лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления (сейчас это допустимо, если судимость погашена или снята), а приостановленный статус должен быть возобновлен не позднее чем через пять лет, в противном случае он прекращается.

В ФПА, где ранее неоднократно заявляли о готовности к реформе, инициативу Минюста пока комментируют весьма сдержанно. «Мы незамедлительно направим документ во все региональные адвокатские палаты с целью дальнейшего обсуждения его принципиальных положений, а также тех изменений, которые предлагаются к внесению»,— пообещала президент ФПА Светлана Володина.

В то же время эксперты уже высказывают опасения, что в результате реформы пострадает независимость адвокатуры.

Сейчас прекращать статус адвоката могут только сами адвокаты, напоминает Юлий Тай из адвокатского бюро «Бартолиус». Если же этими полномочиями наделить суды с подачи Минюста, то возникает вероятность применения этого механизма в отношении активных и смелых адвокатов. «А зависимая адвокатура — это правовой оксюморон»,— предупреждает юрист.

Анастасия Корня