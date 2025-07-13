Защиту выстроят по вертикали
Стало известно, на каких условиях адвокаты получат монополию на судебное представительство
Министерство юстиции опубликовало для общественного обсуждения законопроект, вводящий институт «адвокатской монополии». Если он будет принят, то защищать в судах интересы граждан и организаций смогут только лица с адвокатским статусом (для его получения необходимо сдать специальный экзамен), а не просто юристы. Сейчас в России такая монополия закреплена лишь в уголовном судопроизводстве, а от представителей по гражданским, административным и арбитражным делам закон требует только наличия высшего образования.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Нововведение, утверждают авторы законопроекта, позволит внедрить единые этические и профессиональные стандарты предоставления юридических услуг, а также обеспечит защиту интересов граждан и организаций, обращающихся за услугами судебных представителей.
Сейчас большинство жалоб, поступающих в Минюст, связано с низким качеством юридических услуг и невозможностью вернуть уплаченные за них деньги, говорится в пояснительной записке к документу.
Пока государство лишено возможности реагировать на такие нарушения, однако предлагаемые меры призваны исправить ситуацию.
Одновременно с введением адвокатской монополии поправки предусматривают ужесточение контроля за адвокатурой со стороны Минюста и усиление внутрикорпоративной вертикали: ведомство получает право инициировать пересмотр решений региональных адвокатских палат по дисциплинарным делам, а Федеральная палата адвокатов (ФПА) — право отменять такие решения по представлению Минюста. Отказ палаты удовлетворить это представление Минюст сможет обжаловать в суде. Также ФПА сможет досрочно прекращать полномочия президентов региональных палат за нарушение ими законодательства.
При этом граждане сохранят право лично представлять свои интересы в суде.
Кроме того, предложенные Минюстом изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и на дела об административных правонарушениях.
Ранее Минюст уже обещал юристам «длительный и комфортный переходный период», в течение которого обзавестись необходимым статусом смогут все желающие. В случае принятия поправок новые правила судебного представительства должны вступить в силу с 1 января 2028 года. До этого будут действовать льготы для упрощенного «входа в профессию».
Так, для кворума квалификационной комиссии, принимающей экзамен на статус адвоката, достаточно будет 1/3 ее состава, а не 2/3, как сейчас.
Вводится обязательная аудио- и видеозапись экзамена с правом последующего обжалования его результатов. А размер первоначального взноса для вступления в адвокатскую палату будет устанавливаться на федеральном уровне.
Юристы получат право учреждать коллегии адвокатов и адвокатские бюро без стажа в адвокатуре (при наличии не менее пяти лет юридического стажа). Одновременно вводится принцип ассоциированного партнерства, подразумевающий, что разные участники адвокатского образования обладают разным набором прав (сейчас, по крайней мере в теории, они у всех равны).
Еще одним «пряником» для представителей профессии должно стать сокращение установленного законом срока ответа на адвокатский запрос с 30 до 10 дней.
В то же время ужесточаются требования к адвокатам и кандидатам на этот статус. Претендовать на него не смогут лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления (сейчас это допустимо, если судимость погашена или снята), а приостановленный статус должен быть возобновлен не позднее чем через пять лет, в противном случае он прекращается.
В ФПА, где ранее неоднократно заявляли о готовности к реформе, инициативу Минюста пока комментируют весьма сдержанно. «Мы незамедлительно направим документ во все региональные адвокатские палаты с целью дальнейшего обсуждения его принципиальных положений, а также тех изменений, которые предлагаются к внесению»,— пообещала президент ФПА Светлана Володина.
В то же время эксперты уже высказывают опасения, что в результате реформы пострадает независимость адвокатуры.
Сейчас прекращать статус адвоката могут только сами адвокаты, напоминает Юлий Тай из адвокатского бюро «Бартолиус». Если же этими полномочиями наделить суды с подачи Минюста, то возникает вероятность применения этого механизма в отношении активных и смелых адвокатов. «А зависимая адвокатура — это правовой оксюморон»,— предупреждает юрист.