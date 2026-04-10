Суд прекратил статус трех бывших адвокатов бюро «Бартолиус»

Хамовнический райсуд Москвы лишил статуса адвокатов бывшего партнера адвокатского бюро «Бартолиус» Дмитрия Проводина и его коллег Юлия Тая и Алексея Басистова. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе Мосгорсуда, 10 апреля было рассмотрено административное исковое заявление Главного управления Министерства юстиции РФ по городу Москве о признании незаконным решения совета столичной Адвокатской палаты (АП), принятого по дисциплинарному делу в отношении этих защитников.

Минюст дважды обращался с представлением в АП столицы, настаивая, что их статус адвокатов должен быть прекращен в связи с отъездом за границу еще в 2024 году и невозвращением без уважительной причины. Однако коллеги в действиях господ Проводина, Тая и Басистова нарушений норм закона и кодекса этики не усмотрели.

Как сообщал «Ъ», после полученных отказов 1 апреля Минюст подал иск в рамках административного дела, требуя признать решение АП Москвы незаконным и прекратить статус адвокатов. Судья Вера Фокеева на время рассмотрения иска приостановила их статус в виде «меры предварительной защиты». Теперь членство ответчиков в адвокатуре прекращено.

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина назвала требование Минюста противоречащим закону об адвокатуре. «Иск представляет собой вторжение в конституционно обусловленный принцип независимости адвокатуры и создает недопустимый прецедент подчинения органов профессионального самоуправления воле исполнительной власти»,— сказала она, отметив, что судебное решение будет обжаловано.

Сергей Сергеев