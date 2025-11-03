Конец детства

Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ запустила сервис бесплатной юридической помощи несовершеннолетним «Адвокатская тайна». Обратиться к защитникам смогут дети и подростки, которые столкнулись с «шантажом, террористической активностью и другими правонарушениями», но боятся рассказать об этом взрослым. ФПА заверяет, что сервис будет «строго соблюдать конфиденциальность». Защищающий жертв телефонных мошенников адвокат подтверждает, что несовершеннолетние в такой ситуации боятся поговорить с родителями и им нужна особая помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ФПА запустила новый сервис в рамках проекта «Я гражданин» (просветительско-патриотическая инициатива ФПА, МИДа, Союза молодых адвокатов РФ и сенатора Сергея Карякина). Проект «Адвокатская тайна» обеспечит бесплатную юридическую помощь несовершеннолетним «в сложных жизненных обстоятельствах». Речь идет в первую очередь о детях и подростках, которых шантажируют либо склоняют к экстремистским, террористическим и другим преступлениям.

«Анализируя случаи вербовки нелегальными и преступными организациями школьников и студентов либо совершение в отношении них мошеннических действий, мы видим часто встречающуюся ситуацию,— рассказал “Ъ” первый вице-президент ФПА Михаил Толчеев.— Жертва как можно дольше должна оставаться в “оглушенном” состоянии без возможности обратиться за помощью или советом. Такое обращение, как утверждают преступники, повлечет негативные последствия для самой жертвы или близких ей людей — родителей, родственников, друзей и так далее». Теперь несовершеннолетние в критической ситуации смогут «без страха» связаться с адвокатами своего региона. Палата обещает бесплатную помощь и заверяет, что общение будет конфиденциальным в соответствии с принципом адвокатской тайны, гарантированным ФЗ «Об адвокатуре».

Чтобы получить помощь, подростку необходимо заполнить форму на сайте проекта «Я гражданин». После этого с ним свяжутся местные адвокаты.

Одна из авторов проекта, советник ФПА по молодежной политике Александра Цветкова, рассказала “Ъ”, что к «Адвокатской тайне» уже подключились 28 регионов, в каждом готовы помогать по десять защитников. Остальные регионы подключатся к проекту к концу 2025 года. Пока через сервис к защитникам обратились два подростка.

Основная задача проекта — консультирование несовершеннолетних, но ограничений в формате и объеме помощи нет, говорит Александра Цветкова: «Все зависит от ситуации — где-то достаточно консультации, а где-то подросток нуждается и в других услугах». Так, если несовершеннолетний уже совершил преступление с подачи мошенников, то одной консультацией не обойтись. Адвокаты готовы помогать, даже если у семьи нет денег на защиту: «Ни одного человека, у которого нет возможности оплатить услуги адвоката и нет льготы на бесплатную юридическую помощь, мы не бросили. Кроме того, у нас есть центры бесплатной юрпомощи, структуры при палатах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Авторы «Адвокатской тайны» уже начали рассказывать о проекте школьникам и студентам. Для этого региональные палаты связываются напрямую со школами, колледжами и вузами. С Министерством просвещения адвокаты не обсуждали проект, поскольку «пока такой необходимости нет». «Все организации активно сотрудничают и поддерживают инициативу. Кроме того, информация будет распространяться через региональных уполномоченных (по правам человека и правам ребенка.— “Ъ”),— сказала Александра Цветкова.— Надеемся, что к концу учебного года мы уже получим результаты и предоставим статистику».

Адвокат Вероника Полякова (занимается защитой жертв телефонных мошенников) рассказала “Ъ”, что защитники все чаще сталкиваются с делами о «системном шантаже в интернете».

Зачастую речь идет о шантаже несовершеннолетних на основе интимного контента. «Злоумышленники, получив личные фото- или видеоматериалы, угрожают их распространить и требуют от жертвы денег, новых откровенных материалов или совершения каких-то действий»,— говорит госпожа Полякова.

Следующая, более опасная стадия — склонение к совершению преступлений: «Угрожая распространить компрометирующую информацию, подростков принуждают к действиям, которые могут быть квалифицированы как экстремистские или террористические. Это публикация запрещенной символики, размещение угроз, оправдание насилия и даже поджоги и взрывы военкоматов, памятников и так далее».

В последние годы СМИ все чаще сообщают о преступлениях экстремистской и террористической направленности, совершенных несовершеннолетними. Судебный департамент Верховного суда РФ указывает, что число осужденных за «преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» (включают в себя диверсию, финансирование экстремистского сообщества, дискредитацию армии, публичные призывы и оправдание экстремистской деятельности и т. п.) с 2020 по 2024 год возросло в три раза. Число осужденных за преступления против общественной безопасности (включают теракт, содействие террористической деятельности, фейки об армии и т. п.) выросло более чем в два раза (см. график). В конце октября группа из 419 депутатов внесла законопроект, который снижает возраст уголовной ответственности за диверсионные преступления с 16 до 14 лет. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев объяснил инициативу тем, что «спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это в силу малого возраста ничего не будет». «Поэтому снижение возраста ответственности за диверсии имеет важное профилактическое значение»,— сказал депутат. Законопроект приняли в первом чтении.

«Несовершеннолетний оказывается в двойной ловушке: он жертва вымогательства, но формально его действия могут быть квалифицированы по экстремистским статьям,— говорит Вероника Полякова.— Это наносит тяжелейшую психологическую травму и вызывает парализующий страх обратиться за помощью. Таких ситуаций в последнее время все больше, и мы видим тенденцию к росту востребованности помощи адвокатов».

Эмилия Габдуллина