Адвокат из коллегии Сергея Жорина госпитализирована после избиения в Москве

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что его коллега была избита в Москве. Женщина госпитализирована.

«Адвокат нашей коллегии, Юлия Шуваева, была жестоко избита в районе проспекта Мира»,— заявил Сергей Жорин в Telegram-канале. Он не привел деталей об обстоятельствах происшествия. При этом адвокат сообщил, что полиция нашла нападавшего, но вскоре отпустила. «Мы обращаемся к руководству полиции с требованием "уделить внимание" произошедшему»,— добавил господин Жорин.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что в больницу пострадавшая поступила с травмами различной степени тяжести. Ее состояние оценивается как стабильное.