Адвокат проиграл доверительнице

Как стало известно “Ъ”, столичный суд взыскал более 2 млн руб. с адвоката Сергея Злобина, ранее работавшего зампредом Волгоградского облсуда, и его бывшей супруги. Суд установил, что юрист, пообещав своей доверительнице взыскать с медучреждения компенсацию за врачебную ошибку, за два года ничего не сделал, но получил вознаграждение. Адвокатская палата ограничилась предупреждением господину Злобину, СКР состава преступления в его действиях не нашел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Сергей Злобин обжаловал на днях решение Преображенского суда столицы, который ранее взыскал с него и его бывшей супруги Зои Карсеевой 2 млн 64 тыс. руб. незаконного обогащения, удовлетворив иск уроженки города Волжский Елены Кокиной.

Как пояснила госпожа Кокина, в течение нескольких лет она обращалась к медикам из-за того, что никак не могла забеременеть. Желаемого результата она не получила и решила взыскать компенсацию с медучреждения.

Она изучила схожие дела в судебной базе, познакомилась с дополнительной информацией в интернете и в итоге решила обратиться за помощью к адвокату Сергею Злобину. В частности, ей понравился его послужной список во время работы судьей. Начав карьеру в одном из райсудов Волгограда, он через 15 лет стал его председателем, а затем, в 2009 году, занял пост зампреда Волгоградского облсуда, где курировал уголовную коллегию. В декабре 2011 года он добровольно подал в отставку. Этому предшествовало обращение председателя облсуда Сергея Потапенко в Совет судей РФ с просьбой «дать заключение о наличии или отсутствии в действиях судьи… признаков дисциплинарного проступка» сразу по трем эпизодам. Причем два из них были связаны с именем экс-супруги господина Злобина Зои Карсеевой, с которой он сохранил тесные отношения. Госпожа Карсеева в тот момент занимала пост начальника областного управления судебного департамента. Материалы в отношении судьи направлялись в Верховный суд и даже в следственные органы, но возбуждения уголовного дела не последовало. Сергей Злобин жаловался, что на него таким образом оказывают давление. В итоге он был лишен статуса судьи в отставке, после чего стал адвокатом, войдя в состав Адвокатской палаты Москвы (АПМ).

Как указала в своем заявлении в суд госпожа Кокина, она в 2020 году заключила с Сергеем Злобиным, открывшим в столице адвокатский кабинет, соглашение. Сама она в это время продолжала лечиться и в судебных делах полностью доверилась адвокату. Однако результатов не было. А в итоге выяснилось, что исковое заявление в Замоскворецкий суд к врачам от имени доверительницы адвокат, кстати, представлявшийся в суде только юристом по доверенности без упоминания своего статуса, подал только в августе 2022 года. А 7 декабря того же года иск оставили без рассмотрения «в связи с неявкой истца по повторному вызову». «Никаких действий в отношении данного судебного акта ответчик Злобин С. В., как представитель истца, не предпринимал и истцу не сообщал… никакой подготовки к рассмотрению дела ответчиком Злобиным С. В. в течение двух лет не велось, досудебная экспертиза, для проведения которой Злобин С. В. получал денежные средства от истца, организована и проведена не была, а полученные денежные средства в качестве компенсации расходов были присвоены ответчиками»,— говорится в материалах суда. Елена Кокина уточнила, что за два года перевела «более 1 854 500 руб. якобы на расходы плюс аванс — итого более 2 млн руб.». Она отметила, что деньги в основном переводились на счета Зои Карсеевой, потому та и стала соответчиком по иску.

Сергей Злобин в суде настаивал, что услуги им были выполнены в полном объеме и даже пытался подать встречный иск. Но суд встал на сторону госпожи Кокиной, отметив в своем решении, что нарушения в деятельности адвоката нашел в 2023 году и совет палаты АПМ, куда обратилась Елена Кокина с требованием лишить его статуса.

Было указано, что адвокат «фактически скрывал свой статус», деньги от доверительницы не оформил через адвокатский кабинет, а также без согласования с клиентом внес в исковое заявление недостоверные данные о том, что она не давала письменных согласий на хирургические вмешательства в 2016 и 2018 годах.

Сергею Злобину было вынесено предупреждение.

Госпожа Кокина также обращалась с заявлением в СКР, но там признаков мошенничества в действиях экс-судьи не обнаружили. Однако она намерена и дальше добиваться привлечения адвоката к ответственности, к которому, по ее словам, имелись иски и от других граждан, в том числе семьи погибшего участника СВО, сведения о которых она обнаружила в судебной базе.

До Сергея Злобина дозвониться не удалось. В апелляционной жалобе он называет решение Преображенского суда незаконным и необоснованным.

Сергей Сергеев