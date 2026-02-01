Адвокатские тайны раскрыло следствие

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела о мошенничестве, в рамках которого 29 января в Москве суд заочно арестовал бывшего партнера адвокатского бюро (АБ) «Бартолиус» Дмитрия Проводина. Известному защитнику, ранее объявленному в международный розыск, вменяют в вину махинации, связанные с выдачей собственникам АБ займа на $3 млн и обман бизнесменов при продаже акций ОАО «Гидрометаллургический завод» (ОАО ГМЗ) на 700 млн руб. Вопросы у правоохранителей могут возникнуть и к другим действующим и бывшим участникам АБ, в том числе Юлию Таю, которого в прошлом году коллеги отказались лишить профессионального статуса.

По данным “Ъ”, уголовное дело, фигурантом которого стал Дмитрий Проводин, в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ (СКР) по Москве возбудили в мае прошлого года. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого ООО «Энигма» потеряло без малого миллиард рублей. Эта компания хотела стать владельцем ГМЗ, расположенного в городе Лермонтов Ставропольского края и производящего минеральные удобрения.

Около десяти лет назад ГМЗ оказался в тяжелом финансовом положении, а «Энигма» намеревалась возродить производство. Воспользовавшись ситуацией, по версии следствия, адвокат Дмитрий Проводин, являвшийся на тот момент старшим партнером «Бартолиуса», вместе с сообщниками разработал незаконную схему обогащения.

АБ было образовано в 1999 году выпускниками—однокурсниками юридического факультета МГУ имени Ломоносова, назвавшими свое бюро в честь известного итальянского юриста XIV века Бартоло да Сассоферрато. Имя последнего стало нарицательным благодаря его профессиональной позиции — действовать из внутренних убеждений, а потом находить этому законное обоснование. Сейчас в адвокатском бюро, как указано на сайте, трудится около 60 человек.

По версии следствия, замысел совершить аферу у Дмитрия Проводина сформировался еще в конце 2018 года. Как считают в СКР, чтобы ее осуществить, он вступил в сговор с совладельцами ГМЗ Сергеем Маховым и Сергеем Чаком. Также к махинации, по материалам дела, привлекли финансового управляющего при личном банкротстве последнего Евгения Павленко и старшего юриста консалтингового бюро «Бартолиус» (расположено по одному адресу с АБ в Стремянном переулке) Артема Куликовского.

Следователи считают, что Дмитрий Проводин и его сообщники точно знали о бедственном состоянии обанкротившегося в 2019 году ГМЗ и о том, что его хозяева должны собственникам АБ и КБ «Бартолиус» по договорам займов более $3 млн. Задолженность подтверждало соответствующее решение о взыскании с них этой суммы Пресненского райсуда Москвы от 2 июля 2018 года.

Однако эти данные аферисты якобы умышленно не сообщили покупателям из «Энигмы», чтобы потом этим обстоятельством воспользоваться как поводом для оспаривания сделки при личном банкротстве Сергея Чака.

В рамках процесса о его несостоятельности в Арбитражном суде Москвы Артем Куликовский и Дмитрий Павленко представили с помощью пока не установленного следствием эксперта недостоверное, по мнению следствия, заключение, что доставшиеся «Энигме» 283 411 акций ГМЗ (37,5%) были куплены у Сергея Чака по заниженной цене. В итоге сделку по покупке акций на 690 млн 559 тыс. руб. арбитраж, введенный, по мнению СКР, в заблуждение, признал недействительной, и было принято решение вернуть деньги Сергею Чаку.

29 мая прошлого года Артем Куликовский и Евгений Павленко были задержаны и с санкции суда помещены в СИЗО. Адвокаты неоднократно пытались добиться их освобождения под домашний арест или запрет определенных действий. В частности, в жалобах отмечалось, что решением Арбитражного суда Евгений Павленко «отстранен от исполнения обязанностей финансового управляющего, утратил возможность участия в деле о банкротстве, в связи с чем доводы следствия о возможности продолжения преступной деятельности несостоятельны». Защитники Артема Куликовского отмечали, что он выступал лишь как представитель кредиторов, а судебные решения «прошли проверку вышестоящими инстанциями». Адвокаты настаивали, что в действиях фигурантов нет события преступления и «причинения вреда» «Энигме», но эти доводы, как и указания на волокиту и неэффективность следствия, а также ссылки на наличие у обвиняемых детей, престарелых родителей и заболеваний, суды не впечатлили.

Дмитрию Проводину следователи намерены были предъявить обвинение 16 декабря прошлого года. Однако найти юриста правоохранителям не удалось. Выяснилось, что еще 22 июня 2024 года он покинул Россию, улетев из Домодедово в Дубай. В итоге 23 января текущего года его объявили в международный розыск. 29 января Замоскворецкий райсуд Москвы заочно санкционировал арест фигуранта, который начинает действовать с момента его задержания в России или экстрадиции из другой страны. Решение суда также дает основания направить материалы в отношении юриста в центральный аппарат Интерпола для размещения его данных в разыскной базе организации.

По предварительным данным, Дмитрий Проводин и нанятый им адвокат о слушании в суде якобы не знали, и его интересы представлял защитник по назначению.

Он называл арест необоснованным и незаконным, так как следователь СКР, по его мнению, не подкрепил ходатайство доказательствами.

Связаться с самим Дмитрием Проводиным “Ъ” не удалось, но известно, что вину он не признает. В АБ «Бартолиус» комментировать сложившуюся ситуацию не стали, попросив “Ъ” направить по электронной почте письменный запрос, ответа на который не последовало. Между тем ранее, когда о претензиях СКР к Дмитрию Проводину и другим партнерам АБ еще говорилось в предположительной форме, в «Бартолиусе» утверждали, что те уже не имеют отношения к бюро. На данный момент в реестре Адвокатской палаты Москвы как Дмитрий Проводин, так и его бывшие коллеги Юлий Тай и Алексей Басистов числятся действующими, но в собственных адвокатских кабинетах.

Буквально на днях сменился и руководитель КБ «Бартолиус», где ранее гендиректором являлся Илья Перегудов. Все упомянутые юристы в разное время получили известность благодаря участию в ряде громких процессов. В частности, Юлий Тай представлял интересы осужденного по целому ряду статей УК РФ бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова при рассмотрении гражданских исков Генпрокуратуры об изъятии у последнего незаконно полученных активов на десятки миллиардов рублей.

Сейчас, по данным источников “Ъ”, бывшие и действующие адвокаты из «Бартолиуса» якобы проверяются силовиками на причастность к различным теневым схемам, связанным в том числе с выводом средств из страны и их использованием для финансирования незаконных структур, в том числе ФБК (объявлен иноагентом, запрещен в РФ, признан экстремистским и ликвидирован).

Интересно, что претензии у Минюста к Юлию Таю, Алексею Басистову и Дмитрию Проводину, представлявшим тогда АБ, возникли еще в 2025 году, но квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы в декабре отказалась удовлетворить представление о прекращении их статуса адвокатов. Согласно материалам дела, фигуранты уже тогда находились за границей.

Их личные телефоны, а также телефоны их адвокатов были отключены или не отвечали.

Сергей Сергеев