Чуйченко: закон об «адвокатской монополии» не снизит налоговые поступления

Министр юстиции России Константин Чуйченко не согласен с тем, что закон об «адвокатской монополии» сократит поступления в бюджет страны. По его мнению, инициатива лишь отсеет тех представителей профессии, кто вообще не платит налогов, передает ТАСС.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Чуйченко считает, что юристы, осуществляющие представительство россиян в судах в частном порядке, «вообще зачастую налоги не платят», а те, кто платят, — это либо самозанятые, либо «упрощенка», и они платят 4-6%. Адвокаты же, по словам главы Минюста, платят подоходный налог и «отчисления во все фонды».

«В адвокатуре существует ордер адвоката и будет понимание того, каким должен быть гонорар, и, соответственно, понимание того, какие будут заплачены налоги»,— сказал министр на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

Глава Минюста заявил, что закон об «адвокатской монополии» призван защитить конституционные права граждан на квалифицированную юридическую помощь, которую способны оказывать лишь «лица, которые подчинены этическим и профессиональным стандартам». Он также подчеркнул, что инициатива обеспечит «достойное» поведение защитников. «Если они таковыми не являются, то государство должно иметь право объявлять их нерукопожатными и не допускать в представительство»,— заявил Константин Чуйченко.

Как признался министр, он понимает, что «любое наведение порядка предполагает определенное недовольство».

Суть законопроекта Минюста заключается в том, чтобы дать адвокатам эксклюзивное право на судебное представительство граждан и организаций в большинстве возможных ситуаций. Юристы, не имеющие адвокатского статуса, полагают, что инициатива приведет к значительному росту стоимости услуги.

