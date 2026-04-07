В ФПА отреагировали на заявления Бастрыкина о нарушении адвокатами УК

Президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина в разговоре с «Ъ» прокомментировала заявления председателя СКР Александра Бастрыкина о нарушении адвокатами Уголовного кодекса.

Фото: Юлия Богатырева / ФПА РФ Светлана Володина

Ранее господин Бастрыкин, выступая на коллегии Минюста, заявил, что следователи часто сталкиваются с «откровенными нарушениями» закона со стороны адвокатского сообщества. Он также представил данные: в 2025 году СКР направил в суды уголовные дела в отношении 92 адвокатов. По словам главы ведомства, «немалая доля преступлений» была связана с хищением денежных средств доверителей.

По словам Светланы Володиной, описанные господином Бастрыкиным случаи, действительно, есть, но они «единичны и их количество снижается». «Любые нарушения со стороны адвокатов фиксируются органами адвокатского самоуправления, и мы предпринимаем различные меры, чтобы количество таких случаев снижалось»,— сказала она.

Говоря о числе уголовных дел в отношении адвокатов, госпожа Володина отметила, что представленное СКР число «не расшифровано»: «Сколько из этих уголовных дел составляют неумышленные преступления (те же дорожно-транспортные происшествия), сколько адвокатов в результате рассмотрения дела оправданы (существует презумпция невиновности), сколько таких дел возвращены прокурору?».

По словам президента ФПА, статистика также не соотнесена с числом уголовных дел, которые возбуждаются в отношении следователей. «Отсутствие адекватной реакции и нетерпимого отношения к нарушению лицами, осуществляющими уголовное преследование, процессуальной формой никак не может рассматриваться в качестве основания безропотного участия адвокатов в нарушении прав их подзащитных и придания легитимности таким действиям»,— указывает она.

Госпожа Володина также представила данные опроса, проведенного палатой в 2025 году. Согласно его результатам, 72% адвокатов заявили, что сталкивались с попытками склонить их к убеждению своих подзащитных признать вину. Еще 53% опрошенных адвокатов сообщили, что на них оказывали давление с целью заставить их подзащитного дать какие-либо показания. Больше половины респондентов, 53,5%, сталкивалась с угрозами привлечения к ответственности за активную защиту.

Полина Мотызлевская