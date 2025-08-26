Юристы не хотят играть в монополию

Законопроект Минюста об «адвокатской монополии» получил множество негативных отзывов в ходе общественного обсуждения, обратил внимание “Ъ”. Суть этой инициативы — дать только адвокатам право судебного представительства граждан и организаций в большинстве возможных ситуаций. Не имеющие такого статуса юристы считают ограничение необоснованным и утверждают, что в России просто нет нужного количества адвокатов. Они прогнозируют значительный рост стоимости юридических услуг для населения. Минюст настаивает, что цель инициативы — защита права граждан на качественную юридическую помощь. Часть замечаний ведомство обещает учесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

“Ъ” изучил опубликованные на regulation.gov.ru отзывы к законопроекту Минюста об «адвокатской монополии». Напомним, что эта инициатива ограничивает право юристов представлять интересы граждан и организаций. Ведомство предлагает допускать к работе в суде только адвокатов, а также юристов, представляющих в разбирательстве интересы своего работодателя. Право на судебное представительство без статуса адвоката сохранится у юристов лишь при рассмотрении дел у мировых судей, а также в случае административных правонарушений. Также граждане сохранят право сами представлять в суде себя и своих близких. Если законопроект примут, то он вступит в силу 1 января 2028 года.

Отметим, что Минюст продвигает идею «адвокатской монополии» уже много лет и каждый новый шаг в этой сфере вызывает бурные дискуссии внутри профессионального сообщества. Ведомство утверждает, что монополия даст россиянам гарантию качественного судебного представительства, ведь юристу для получения статуса адвоката необходимо сдать экзамен в местной адвокатской палате. Кроме того, адвокаты обязаны соблюдать строгий Кодекс профессиональной этики, а у «обычных» юристов такого документа нет. Наконец, все адвокаты так или иначе «закреплены» в структуре региональных и федеральной палат, а юристы могут работать сами по себе. Руководство адвокатских палат в большинстве своем поддерживает идею монополии. Однако рядовые юристы не хотят ничего менять в своей работе; крупные юридические объединения также против монополии и фактического подчинения палатам.

Авторы многих критических отзывов на regulation.gov.ru прогнозируют, что «адвокатская монополия» обернется «дефицитом судебных представителей».

Согласно статистике Минюста, сейчас в России зарегистрировано около 75 тыс. адвокатов. При этом в 2024 году российские суды рассмотрели в общей сложности более 42 млн дел (такие данные привел президент Путин на февральском совещании с судьями). «Каким образом 75 813 адвокатов справятся с 42 млн дел, т. е. 554 дела на одного в год, или 1,5 дела на одного адвоката в день?» — задается вопросом один из комментаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Стоит отметить, что адвокаты крайне неравномерно распределены по российским регионам (см. таблицу). Больше всего их зарегистрировано в Мособласти — 7845 защитников на 8,7 млн жителей региона (1 адвокат на 1117 человек). А вот в Ненецком АО — всего 6 адвокатов на 41,8 тыс. жителей (1 адвокат на 6971 человека). Впрочем, глава Минюста Константин Чуйченко заявлял, что в ходе реформы число адвокатов должно увеличиться до 100 тыс. человек. Однако авторы отзывов сомневаются, что это реально. Юристы напоминают: недостаточно сдать адвокатский экзамен — надо еще и заплатить палате вступительный взнос. В каждом регионе своя сумма, причем многие палаты не указывают ее на своих сайтах (в Федеральной палате не смогли предоставить “Ъ” точные цифры). Из открытых источников известно, что взнос может составлять и 300 тыс. руб., и полмиллиона, а в Республике Алтай кандидату в адвокаты придется заплатить 800 тыс. руб. «Средняя заработная плата в области 50 тыс. руб.,— пишет частнопрактикующий юрист Юлия Пашкова из Псковской области.— Вступительный взнос в адвокатскую палату 500 тыс. руб. (на самом деле 530 тыс.— “Ъ”). У меня трое детей, и собрать такую непосильную сумму я смогу не ранее чем через два года. Я не против быть адвокатом и не против сдать экзамен, я против того, чтобы платить 500 тыс. руб. за право работать по специальности».

Комментаторы считают, что кадровый дефицит и необходимость платить внушительные взносы приведут к значительному подорожанию юридических услуг, что «ограничит обычным людям доступ к правосудию, т. к. у большинства граждан РФ просто нет таких денег».

Другие прогнозируют, что монополия негативно ударит не только по юридическому рынку, но и по экономике в целом: «Малый бизнес, который часто пользуется услугами независимых юристов из-за их более низких тарифов, столкнется с увеличением издержек, что ударит по предпринимательской активности». В пояснительной записке Минюст заявляет, что инициатива «не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности». Однако юристы отмечают, что в пакете документов к законопроекту нет оценки Минэкономразвития.

Наконец, комментаторы не согласны с тезисом Минюста о том, что монополия повысит уровень профессионализма судебного представительства. «Вопрос: а разве юристы без адвокатского статуса не квалифицированны? — пишет Олег Посадский.— И стоит заметить, что профессионализм не равно монополия. Только здоровые рыночные отношения, система образования и конкуренция обеспечивают профессионализм, а не запрет на деятельность».

Впрочем, были и положительные отзывы. «Я поддерживаю законопроект. Уж очень много мошенников на рынке юридических услуг»,— написал Александр Кризский.

Минюст отвечает на все комментарии; часть их получила статусы «частично учтено» и «учтено».

Так, ведомство отказалось от идеи запретить получение адвокатского статуса гражданам с погашенной и снятой судимостью. Кроме того, ведомство согласилось расширить список родственников, которых человек может самостоятельно представлять в гражданском процессе. В остальном же ведомство заявляло, что статус адвоката предоставляет гражданам «дополнительные гарантии оказания квалифицированной юридической помощи» — например, принцип адвокатской тайны или механизм адвокатского запроса к госорганам. «Адвокатура обеспечена механизмами привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности и прекращения их статуса при нарушении законодательства об адвокатской деятельности, в том числе по жалобам доверителей; адвокатура обладает сформированной структурой, органы адвокатского самоуправления действуют на территории всех субъектов РФ, что позволяет избежать необходимости создания новых форм организации участников рынка»,— говорится в ответах ведомства. Также Минюст предложил установить «потолок» максимальных сумм взносов в адвокатские палаты. Ведомство продолжает отвечать на поступившие комментарии.

Президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина заявила “Ъ”, что адвокатура в целом поддерживает законопроект, но признала, что в сообществе продолжается активная дискуссия. «Конструктивное обсуждение необходимо в том числе для решения каких-то практических задач,— сказала госпожа Володина.— В частности, по результатам диалога с частнопрактикующими юристами мы изменили перечень вопросов для сдачи экзамена, сократив количество вопросов по уголовному праву и процессу и добавив цивилистические (гражданское, семейное право и т. д.— “Ъ”)».

В ответ на инициативу Минюста было создано движение «Объединение юристов», сейчас в нем более 3,5 тыс. участников. Председатель движения Екатерина Гуленкова рассказала “Ъ”, что они с коллегами требуют снять законопроект с рассмотрения. «Разработчики в принципе не обосновали необходимость дополнительного регулирования юридических услуг в гражданском судопроизводстве прямо сейчас. И главное — не пояснили, почему это должно быть сделано именно на базе адвокатуры, ведь есть более современные и менее разрушительные для рынка формы,— сказала юрист.— Косметические доработки не помогут, если основа регулирования срисована "на глазок" из некоторых зарубежных правопорядков — без реальных исследований и объективной аналитики того, как это будет работать у нас».

Эмилия Габдуллина