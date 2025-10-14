Минюст намерен лишить статуса покинувших Россию известных адвокатов

Министерство юстиции РФ направило в адвокатскую палату Москвы представление о прекращении статуса адвокатов из бюро «Бартолиус». Как сообщают «Ведомости», имеющие в распоряжении копию письма, речь идет о таких адвокатах Юлии Тае, Дмитрии Проводине и Алексее Басистове.

Все они покинули территорию России в 2023 и 2024 годах, Басистов отбыл в Азербайджан, Проводин в ОАЭ, а Тай — в Турцию. Минюст настаивает, так как адвокаты находятся за пределами России более года, то к ним применим пп. 7 п. 2 ст. 17 закона от мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», регулирующий основания о прекращении статуса адвоката.

Кроме того, с мая этого года в отношении адвокатов расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Дело было возбуждено, по версии следствия, по факту хищения принадлежащего ООО «Энигма» имущества. Как следует из информации Минюста, «к совершению преступления причастны неустановленные лица» из адвокатского бюро «Бартолиус».

Влад Никифоров