Минюст намерен лишить статуса покинувших Россию известных адвокатов
Министерство юстиции РФ направило в адвокатскую палату Москвы представление о прекращении статуса адвокатов из бюро «Бартолиус». Как сообщают «Ведомости», имеющие в распоряжении копию письма, речь идет о таких адвокатах Юлии Тае, Дмитрии Проводине и Алексее Басистове.
Все они покинули территорию России в 2023 и 2024 годах, Басистов отбыл в Азербайджан, Проводин в ОАЭ, а Тай — в Турцию. Минюст настаивает, так как адвокаты находятся за пределами России более года, то к ним применим пп. 7 п. 2 ст. 17 закона от мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», регулирующий основания о прекращении статуса адвоката.
Кроме того, с мая этого года в отношении адвокатов расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Дело было возбуждено, по версии следствия, по факту хищения принадлежащего ООО «Энигма» имущества. Как следует из информации Минюста, «к совершению преступления причастны неустановленные лица» из адвокатского бюро «Бартолиус».