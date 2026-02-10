Умер адвокат Генрих Падва
На 95-м году жизни скончался адвокат Генрих Падва. О смерти заслуженного юриста сообщил в Telegram его коллега Максим Пашков. Официального подтверждения от семьи или бюро «Падва и партнеры» на данный момент не поступало.
Адвокат Генрих Падва
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Среди тех, чьи права господин Падва защищал в судах, были крупнейшие предприниматели, общественные деятели, представители культуры. Он представлял интересы предпринимателя Михаила Ходорковского (признан иноагентом), бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, экс-председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, бывшего управляющего делами президента РФ Павла Бородина.
Генрих Падва начал карьеру еще в 1953 году. За свою работу он был удостоен одной из самых престижных профессиональных наград в адвокатском сообществе России — золотой медали имени Плевако.