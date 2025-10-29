«Ведомости» узнали о торможении процесса по «адвокатской монополии»

Реформа судебного представительства от Минюста не произойдет в ближайшее время, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Министерство предложило ограничить юристам право на судебное представительство и допускать к работе в суде только адвокатов.

Минюст опубликовал инициативу 11 июля. Два источника газеты, близких к администрации президента (АП), сообщили, что инициатива «зависнет надолго». Один из них отметил, что глава ведомства Константин Чуйченко не согласовал инициативу с некоторыми акторами. К законопроекту появились вопросы у правоведов из-за возможных «политических рисков» в преддверии федеральных выборов. Инициативу также не поддержал Верховный суд РФ.

Минюст планирует внести поправки в Арбитражный процессуальный кодекс. Согласно инициативе, право на судебное представительство без адвокатского статуса сохранится только у юристов, представляющих интересы своего работодателя, при рассмотрении дел у мировых судей и для административных правонарушений. Также россияне смогут представлять в суде свои интересы и близких родственников. В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2028 года.

