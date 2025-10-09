Адвокаты и юристы поссорились в гостях у коммунистов

Острая дискуссия о перспективах «адвокатской монополии» прошла в парламенте. Сторонники и противники скандальной инициативы Минюста три часа перечисляли друг другу аргументы за и против, но не смогли даже приблизиться к компромиссу. Под конец мероприятия стороны и вовсе перешли на крик. За их спором с любопытством наблюдал представитель Минюста.

В четверг, 9 октября, фракция КПРФ провела круглый стол, посвященный законопроекту Минюста об «адвокатской монополии». Открыл мероприятие лидер партии Геннадий Зюганов — и сразу задал жесткий тон дискуссии: «Любая монополия ведет неизбежно к загниванию. Никакой монополии не должно быть!»

Резонансный законопроект Минюста был опубликован 11 июля. Ведомство предложило ограничить юристам право на судебное представительство и допускать к работе в суде только адвокатов. Право на судебное представительство без адвокатского статуса сохранится только у юристов, представляющих интересы своего работодателя, при рассмотрении дел у мировых судей и для административных правонарушений. Также россияне смогут представлять в суде свои интересы и близких родственников. В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2028 года.

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) перечислил основные аргументы сторонников монополии. Так, для получения статуса адвоката необходимо иметь высшее юридическое образование и стаж работы по специальности, а еще успешно сдать «сложный квалификационный экзамен». Предполагается, что это «отсекает лиц с недостаточным опытом и знаниями» от работы в суде, поэтому введение монополии повысит качество юридических услуг. Также адвокат несет прямую ответственность за свои действия и будет лишен статуса в случае нарушения прав доверителя. А это позволяет защитить граждан от мошенников.

Есть и другие аргументы, сказал господин Синельщиков. У адвокатуры, в отличие от юридического сообщества, есть четкая структура. Конфиденциальность проблем, с которыми граждане обращаются к представителю, защищает принцип адвокатской тайны. Каждый адвокат обязан соблюдать профессиональный кодекс этики, а у юристов нет подобного документа. Адвокат обладает специальным статусом и особым иммунитетом, что «позволяет безбоязненно и эффективно оппонировать государственной машине». Наконец, введение единых правил и стандартов «делает судебный процесс более упорядоченным».

После этого господин Синельщиков перечислил аргументы против монополии: «По оценкам специалистов, сейчас стоимость услуг адвоката в среднем на 30–50% выше, чем у юриста без статуса.

Введение монополии, по расчетам экспертов, приведет к резкому сокращению предложения на рынке, и нагрузка на каждого оставшегося специалиста существенно возрастет. Произойдет скачкообразный рост цен на юридические услуги. Институт бесплатной юридической помощи этой проблемы не решает». Вторая претензия была высказана к тезису Минюста о грядущем повышении качества юридических услуг: «Качество юридической помощи определяется не формальным статусом, а квалификацией, опытом и, что немаловажно, нередко узкой специализацией». Господин Синельщиков указал, что многие компании не держат в штате узких специалистов, а привлекают их по мере надобности для ведения сложных дел: «Исключение таких специалистов из судебного процесса едва ли будет способствовать повышению качества правосудия». Депутат напомнил, что Конституционный суд еще в 2004 году запретил ограничивать представительство в арбитражных судах только штатными сотрудниками и адвокатами: «Суд тогда прямо указал на недопустимость нарушения принципов поддержки конкуренции и свободы экономической деятельности».

Опасения вызывает и желание Минюста расширить свои полномочия по контролю за адвокатским сообществом. Так, согласно законопроекту, параллельно с введением монополии ведомство получит право оспаривать в суде решения органов адвокатского самоуправления — квалификационных комиссий и советов палат. «Это создает реальные риски усиления административного давления на адвокатуру, что, по мнению многих, противоречит закрепленным в законе принципам ее независимости и самоуправления»,— сказал господин Синельщиков. По его мнению, реформа представительства «нуждается в одновременном повышении гарантии адвокатской деятельности и расширении прав адвокатов».

Присутствовавший на круглом столе замминистра юстиции Максим Бесхмельницын поспешил «поправить» господина Синельщикова: «Юрий Петрович, у нас нет адвокатской монополии.

У Минюста нет такой задачи — сделать адвокатскую монополию». Присутствующие явно удивились, но оказалось, что чиновник имеет в виду и так указанные в законопроекте исключения: право граждан представлять в суде близких родственников и возможность юрлиц направить в суд своих штатных юристов. «Напомню, споры, рассматриваемые мировыми судами по гражданским и административным делам (тоже в списке исключений.— “Ъ”), составляют 88% от всех дел»,— сказал он.

Замминистра заявил, что ведомство постарается сделать вход в адвокатуру «максимально комфортным» для юристов. «Что касается повышения контроля со стороны государства — в лице Минюста я согласен, что мы повышаем контроль. Потому что мы предполагаем, что адвокатская сфера наполнится новыми членами,— пояснил чиновник.— Но, подчеркиваю, мы не оспариваем действия самого адвоката, мы оспариваем действия дисциплинарной комиссии — и в судебном порядке». Не ожидают в Минюсте и роста стоимости юридических услуг — наоборот, прогнозируют снижение: «Если будет конкуренция — ну, все знают закон о рынке. Чем больше участников, тем меньше расценки».

Выступление замминистра вызвало бурную реакцию присутствующих, однако организаторы решили «не превращать круглый стол в пресс-конференцию» и предложили задать вопросы господину Бесхмельницыну в конце. Затем выступили более 20 человек — парламентарии, представители юридического сообщества, Федеральной палаты адвокатов и высшей школы. Одни поддерживали инициативу Минюста, другие выступали категорически против. Однако практически все аргументы обеих сторон ранее были перечислены в докладе Юрия Синельщикова. Под конец встречи градус дискуссии накалился. «Хотите вести свой бизнес? Ведите! — на повышенных тонах обратился адвокат Андрей Тузов к юристам.— Кто вам мешает? Консультирование остается доступным, подготовка позиции остается доступной! В конце концов, друзья мои, начните вкладывать деньги и взращивать свои адвокатские образования. Которые с вашими позициями будут ходить в суд надлежащим образом». Присутствующие юристы начали кричать в ответ, организаторы начали всех успокаивать — и в итоге никто не задал вопросы замминистра Бесхмельницыну.

