В Москве задержали адвоката Александра Карабанова

Адвокат Александр Карабанов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защиту подозреваемого. Юриста допрашивает СКР.

В адвокатской компании «Карабанов и партнеры» пока воздержались от комментариев. Детали обвинения неизвестны.

До начала адвокатской практики Александр Карабанов 10 лет работал в следственных органах МВД. В разные годы он представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле, а также работал с семьей певицы Жанны Фриске и владельцем сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрием Белойваном.