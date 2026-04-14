Умер правозащитник и адвокат Юрий Костанов

На 85-м году жизни умер российский адвокат Юрий Костанов. Об этом рассказали в Федеральной палате адвокатов России. О причинах смерти юриста не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Костанов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как напомнили в палате адвокатов, за свой карьерный путь господин Костанов работал следователем, прокурором, начальником управления юстиции Москвы, а затем стал адвокатом и правозащитником. В 1993 году Юрий Костанов организовал Московскую коллегию адвокатов «Адвокатская палата» и до 2011 года возглавлял ее президиум. С 2012-го по 2020 год господин Костанов входил в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Он также имел степень кандидата юридических наук и опубликовал более ста научных работ по юриспруденции.

Среди выигранных или урегулированных господином Костановым дел — обвинение против сотрудников НИИ «Гиналмаззолото» в подпольной торговле драгоценными камнями, иск Сергея Степашина о защите чести и достоинства к Владимиру Жириновскому, а также резонансное «дело врачей». В 2004 году следователи обвинили нескольких врачей-трансплантологов в подготовке к убийству. По версии правоохранителей, доктора собирались изъять органы еще живого пациента. Дело закончилось полным оправданием всех подсудимых.