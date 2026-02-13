Адвокатов просят пропустить к должникам

Законопроект, разрешающий адвокатам проходить в здания Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по служебному удостоверению, внесен в Госдуму. Сейчас для прохода защитники обязаны предъявить паспорт, как обычные граждане. Авторы поправок считают это «административным барьером», мешающим адвокатам сопровождать исполнительные производства, которые ведутся в отношении должников. Опрошенные “Ъ” юристы законопроект поддержали, призывая бороться с «порочной практикой» принижения статуса адвокатского удостоверения.

Заксобрание Ленинградской области внесло в пятницу, 13 февраля, в Госдуму проект поправок к федеральному закону об адвокатской деятельности. Предлагается расширить перечень объектов, куда должны пускать защитников по адвокатскому удостоверению. Сейчас по нему можно пройти в здания судов и прокуратур. Депутаты предлагают внести в перечень таких объектов также здания органов и структур Федеральной службы судебных приставов.

Парламентарии ссылаются на опыт Адвокатской палаты Ленинградской области, который показал, что адвокатское удостоверение не рассматривается приставами как самостоятельный документ, обеспечивающий проход в здание,— обязательным условием является наличие паспорта. Это, по мнению авторов инициативы, создает для адвокатов проблемы при сопровождении исполнительного производства. «Адвокат как лицо, оказывающее квалифицированную юридическую помощь на профессиональной основе, в исполнительном производстве может выступать как на стороне взыскателя, так и на стороне должника»,— отмечают депутаты.

Опрошенные “Ъ” эксперты инициативу поддержали. «Адвокаты регулярно сталкиваются с тем, что удостоверение не признается достаточным документом для входа в подразделения ФССП,— подтвердил “Ъ” член Адвокатской палаты Москвы Алексей Гридин.— Это создает искусственные барьеры при защите прав доверителей именно на стадии исполнения судебных актов, которая и так традиционно является узким горлом правосудия».

Господин Гридин отмечает, что Федеральная палата адвокатов еще в 2012 году указывала Минюсту и ФССП на «порочную практику» принижения статуса адвокатского удостоверения.

«То, что спустя годы проблема вновь воспроизводится, подтверждает, что речь не о частной коллизии, а о системном недоверии к адвокатскому статусу как к самостоятельному правовому маркеру,— поясняет эксперт.— На этом фоне инициатива заксобрания Ленинградской области — это важный корпоративный шаг. Она встраивает адвоката в исполнительное производство как полноправного профессионального участника, а не "посетителя по общим правилам"».

Предложенное уточнение носит скорее «технический характер», добавляет юрист Татьяна Макаренко, признавая, однако, что поправки действительно могут уменьшить «административные барьеры» для адвокатов. «Насколько инициатива будет работать на практике, зависит не столько от формулировки закона, сколько от того, будут ли приведены в соответствие ведомственные регламенты ФССП»,— обращает внимание эксперт.

Действующий перечень объектов, куда можно пройти по удостоверению адвоката, был сформирован еще в апреле 2024 года поправками к закону об адвокатской деятельности. На этапе их разработки обсуждалась возможность проходить по этому документу в «помещения государственных органов, в которых находятся задержанные до суда граждане». Соответствующая поправка была предложена депутатом от КПРФ Юрием Синельщиковым, но в итоге отклонена думским комитетом по госстроительству по неизвестным причинам.

Полина Мотызлевская