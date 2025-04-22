Юристам дадут два года на перековку

Минюст подготовил свои предложения по введению в России так называемой адвокатской монополии, в рамках которой право представлять в суде интересы сторон получат только лица, имеющие статус адвоката. Как пояснил на круглом столе в Совете федерации 21 апреля представитель министерства Антон Бенов, реформе будет предшествовать «длительный и комфортный переходный период», в течение которого обзавестись необходимым статусом сможет достаточное количество юристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Адвокатская монополия предполагает, что право отстаивать в судах интересы граждан и организаций имеют только лица со статусом адвоката (для его получения нужно сдать специальный экзамен), а не любые юристы. Сейчас в России такая монополия закреплена лишь в уголовном судопроизводстве.

Предложения по консолидации профессиональных судебных представителей на платформе адвокатуры в Минюсте уже подготовлены, осталось только дождаться официального поручения правительства, чтобы вынести их на общественное обсуждение, сообщил на круглом столе в Совфеде замдиректора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Антон Бенов. По его словам, в министерстве также прорабатывают «введение длительного и комфортного переходного периода»: ограничения на представительство в суде для лиц, не обладающих адвокатским статусом, будут вводиться поэтапно. Исключение будет сделано для юристов, представляющих своего работодателя (так называемые инхаус-юристы, а также сотрудники юридических департаментов государственных и муниципальных органов).

Необходимость введения адвокатской монополии уже никто не оспаривает, подчеркнул господин Бенов, а большая часть вопросов сводится к особенностям налогообложения и организации работы адвокатуры в новых условиях.

Но само по себе введение монополии «не ограничивает развитие института», то есть реформа возможна до того, как будут разработаны и введены новые формы адвокатских образований, дал понять чиновник. А в адвокатуре, по его словам, уже работают над тем, чтобы обеспечить достаточно комфортный «вход в профессию».

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Светлана Володина подтвердила готовность к реформе и заодно поспешила развеять самые распространенные опасения, бытующие в связи с ожидаемым введением монополии. Так, представителей госорганов больше всего волнует возможный рост стоимости юридических услуг, но по опыту разных стран этого не должно произойти, заверила госпожа Володина. Тем более что переходный период, как ожидается, займет два года, и за это время обзавестись необходимым статусом сможет достаточное количество юристов.

Опасения же бизнеса, по словам главы ФПА, чаще связаны с коррупцией при сдаче экзамена на адвоката.

Исключить ее поможет аудио- и видеопротоколирование, а дополнительной гарантией объективности станет возможность апелляции на решения квалификационной коллегии. «Взнос первого года» станет единым для всей страны и не будет носить заградительного характера, пообещала Светлана Володина (сейчас «вступительные» выплаты адвокатов адвокатским палатам могут превышать полмиллиона рублей). Кроме того, при наличии трехлетнего стажа представительства в судах юристы смогут создавать собственное адвокатское образование, а не вступать в уже существующее, добавила она.

В свою очередь, управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев призвал максимально ускорить реформу и завершить ее до того, как в страну начнут возвращаться иностранные юристы, в свое время выстроившие в России «колониальную модель» юридического бизнеса. До СВО доля иностранцев в консалтинге составляла 80%, напомнил он: в 2022 году почти все они ушли из России, но в любой момент могут вернуться, и это приведет к повторной «колонизации» юридического рынка. Российской же суверенной экономике нужна суверенная юридическая инфраструктура, уверен господин Пепеляев, и решать эту задачу нужно путем объединения в одной организации юристов, практикующих российское право. Но сделать это необходимо до конца текущего года, иначе вместо западных консалтинговых компаний начнется засилье восточных, в том числе китайских, подытожил юрист.

Анастасия Корня