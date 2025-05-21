ФПА пожаловалась на физическое насилие следователей в отношении адвокатов

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Денис Лактионов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), рассказал о том, как следователи оказывают давление на адвокатов и препятствуют их работе. Среди способов давления на защитников господин Лактионов выделил обыски, попытки привлечь в качестве свидетеля, возбуждение уголовных дел и даже физическое насилие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Лактионов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Денис Лактионов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Конечно, легко работать, когда ты придушил адвоката своего процессуального оппонента. Можно спокойно расследовать дело, не опасаясь аргументов, которые могут разрушить версию следствия. Есть случаи психологического и даже физического насилия»,— сказал господин Лактионов на сессии ПМЮФ (цитата по «РИА Новости»).

Следователи также могут вызвать адвоката на допрос в качестве свидетеля с целью вывести его из дела или изъять у него мобильный телефон, чтобы изучить переписку с подопечным, указал вице-президент ФПА. Он добавил, что в отношении адвоката могут возбудить уголовное дело «не просто потому, что адвокат в быту совершил преступление, а потому что он хороший защитник, в связи с его профессиональной деятельностью».

Господин Лактионов добавил, что силовики также проводят обыски в служебных и жилых помещениях с целью «надавить» и «создать некомфортное состояние». «Прийти к нему в шесть утра, перевернуть все, дети будут в стрессе, семья в шоке»,— сказал вице-президент.

Полина Мотызлевская