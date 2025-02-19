У адвоката вышел срок

Московский областной суд в связи с истечением срока давности освободил от наказания адвоката Тимура Идалова, которому был назначен 1 год и 11 месяцев принудительных работ за угрозу прокурору. Теперь защитник, сохранивший статус, может вернуться к своей профессиональной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Идалов

Фото: @timuridalov Тимур Идалов

Фото: @timuridalov

Апелляционная инстанция изменила приговор Химкинского райсуда от 28 ноября 2024 года по уголовному делу об угрозе лицу, участвующему в отправлении правосудия (ст. 296 УК РФ), в отношении адвоката Тимура Идалова в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. В остальном приговор Мособлсуд оставил без изменения, а апелляционные жалобы отклонил. Свой адвокатский статус господин Идалов сохранил.

По данным Следственного комитета России (СКР), 3 октября 2022 года адвокат Тимур Идалов, защищая своего клиента на процессе по делу о вымогательстве, похищении человека, мошенничестве и незаконном обороте оружия (ст. 163, 126, 159 и 222 УК РФ) в Никулинском райсуде Москвы, назвал прокурора Светлану Тарасову комиссаром Каттани (главным героем итальянского сериала «Спрут») и добавил, что «его расстреляли». Химкинский городской суд, в который для объективности передали дело адвоката, счел это высказывание реальной угрозой и в апреле 2023 года арестовал господина Идалова на два месяца. В июле того же года Мосгорсуд изменил ему меру пресечения, выпустив адвоката под запрет определенных действий.

Химкинский суд начал рассматривать дело в ноябре 2023 года, однако затем господин Идалов покинул столичный регион, в связи с чем процесс был приостановлен, а обвиняемый объявлен в розыск.

Сам адвокат в беседе с корреспондентом “Ъ” сообщил, считает это решение незаконным, так как он не сбежал, а выехал в Чечню в связи с болезнью матери и в дальнейшем сам был госпитализирован, о чем уведомил суд. В конце октября 2024 года господин Идалов был задержан в Грозном, доставлен в Москву и арестован.

В ноябре 2024 года Химкинский городской суд приговорил господина Идалова к 1 году и 11 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 10% дохода в пользу государства и лишению права заниматься адвокатской деятельностью на три года. Вступления приговора в законную силу он дожидался в СИЗО.

Интересно, что господин Идалов обжаловал свой приговор в последний день установленного судом срока, что позволило ему дожидаться апелляции на свободе, а не в тюрьме, так как он был оставлен под арестом до вступления судебного решения в силу.

Мособлсуд прекратил уголовное преследование защитника по не реабилитирующему его основанию — в связи с истечением срока давности, который по преступлениям небольшой тяжести составляет два года.

«Срок давности по моему делу давно истек. Суд инициировал против меня незаконное уголовное преследование, также незаконными были приостановка процесса и объявление в розыск»,— считает Тимур Идалов. Он добавил, что намерен добиваться своей полной реабилитации. Сейчас господин Идалов продолжает свою адвокатскую деятельность.

Ранее адвокат участвовал в ряде резонансных дел, в том числе экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийства и покушений. Другой его подзащитный, Алихан Белхороев,— фигурант громкого дела о теракте в 2019 году в Москве, жертвами которого стали начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат. При этом в начале 90-х господин Идалов сам получил срок за похищение людей, среди которых был кандидат в президенты Армении Серж Джилавян. Правда, впоследствии приговор был отменен Верховным судом РФ по реабилитирующим фигуранта основаниям.

Ефим Брянцев