НМИЦ гематологии получил лицензию на производство препарата для терапии рака
Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) гематологии получил первую в стране лицензию на производство генотерапевтического клеточного препарата для лечения опухолей. Предыдущая выданная лицензия позволяла производить препарат только для клинических исследований.
«Новая лицензия позволяет применять анти-CD19 CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" не только в НМИЦ гематологии, но и в других российских лечебных учреждениях»,— рассказали «РИА Новости» в НМИЦ.
«Утжефра» (действующее вещество гемагенлеклейцел) направлен на лечение В-клеточных злокачественных новообразований — лейкозов и лимфом. НМИЦ ведет разработку препарата с 2022 года. Препарат производится на основе собственных Т-лимфоцитов пациента, он прошел все фазы доклинических исследований. По оценке разработчика, выживаемость пациентов с раком крови, которые получили «Утжефра», в течение одного года составила 75%, а выживаемость без рецидива заболевания — 74%.