Чем известен адвокат Генрих Падва

9 февраля на 95-м году жизни скончался Генрих Падва. Адвокатской деятельности он посвятил 70 лет. Подробности биографии заслуженного юриста РФ — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генрих Падва

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Генрих Падва

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Генрих Павлович Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. Окончил Московский юридический институт (1953) и истфак Калининского педагогического института (1961, ныне — Тверской государственный университет).

Карьеру начал в 1953 году в Калининской коллегии адвокатов. 18 лет работал в райцентре Погорелое Городище, городах Ржев, Торжок и Калинин (ныне — Тверь).

В 1971–1996 годах — член Московской городской коллегии адвокатов, позже стал членом ее президиума. В 1989-м стал вице-президентом Союза адвокатов СССР (в 1992 году преобразован в Международный союз адвокатов), возглавлял его НИИ адвокатуры. В 1996 году основал и возглавил адвокатское бюро «Падва и партнеры». С 2002-го — адвокат Адвокатской палаты города Москвы.

Как отмечает «Адвокатская газета», благодаря усилиям господина Падвы в России был введен запрет на применение смертной казни.

Среди его клиентов были крупные СМИ («Коммерсантъ», «Огонек», «Известия»), компании («ПепсиКо», «Ренессанс Капитал», «Кембридж Кэпитал»), банки (Ситибанк, МЕНАТЕП). Представлял интересы семьи Андрея Сахарова и Владимира Высоцкого, близких Бориса Пастернака. Осуществлял защиту членов ГКЧП, бывшего управляющего делами президента РФ Павла Бородина, бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом), актера Владислава Галкина, экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

Заслуженный юрист РФ, кавалер Почетного знака «Общественное признание». Награжден Золотой медалью им. Ф. Н. Плевако за вклад в развитие российской адвокатуры, орденом Федеральной палаты адвокатов РФ.

Автор многочисленных публикаций по различным правовым вопросам. В 2011 году издал автобиографию «От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката».