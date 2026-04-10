Статус адвокатов не выдержал суда

Столичные адвокаты Дмитрий Проводин, Юлий Тай и Алексей Басистов, ранее взятые под защиту своими коллегами, все же лишились своего статуса. Минюст добился этого в Хамовническом райсуде, который 10 апреля посчитал нарушением закона невозврат юристов без уважительной причины из-за границы. Сами они настаивали, что продолжают работать, попутно лечатся, а также опасаются за свою жизнь и здоровье. Федеральная палата адвокатов России (ФПА РФ) считает судебное решение вторжением в сам принцип независимости адвокатуры и опасным прецедентом.

Мосгорсуд сообщил, что 10 апреля Хамовническим райсудом был рассмотрен и удовлетворен административный иск столичного управления Минюста о признании незаконным решения АП Москвы и лишении статуса адвокатов бывшего партнера адвокатского бюро (АБ) «Бартолиус» Дмитрия Проводина и его коллег Юлия Тая и Алексея Басистова. В сообщении также отмечается, что защитники более двух лет скрываются за границей.

В руководстве ФПА РФ назвали само требование о прекращении статуса адвоката судом несостоятельным и противоречащим закону «Об адвокатуре», закрепившему данное полномочие за советом адвокатской палаты «как исключительную компетенцию органа профессионального самоуправления».

«Управление Минюста не наделено правом обжалования в суде решений совета адвокатской палаты об отказе в прекращении статуса адвоката. Такое право предоставлено законом исключительно самому адвокату»,— заявила президент ФПА РФ Светлана Володина. По ее словам, иск «создает недопустимый прецедент подчинения органов профессионального самоуправления воле исполнительной власти».

«Создается механизм, при котором неугодного адвоката можно убрать из дела административным иском, обеспечительными мерами и ускоренным судебным рассмотрением»,— полагает Дмитрий Проводин, который вместе с Юлием Таем, назвавшим судебное решение «заведомо незаконным актом», обжалует его. Жалоба поступит и из адвокатского сообщества.

Как сообщал “Ъ”, иск Минюста поступил в суд 1 апреля, тогда же суд приостановил адвокатский статус господ Проводина, Тая и Басистова в качестве «меры предварительной защиты» до рассмотрения заявления по существу. Поводом для обращения в суд стали две безуспешные попытки лишить статуса трех адвокатов с помощью представлений в АП Москвы. По закону статус защитника может быть прекращен при его выезде за границу на срок больше года, если речь, например, не идет о лечении или иных уважительных причинах. По данным МВД, адвокаты покинули Россию еще в 2024 году и с тех пор не возвращались.

Однако совет АП в конце прошлого года не обнаружил совершения «ими какого-либо поступка, который порочит их честь и достоинство, умаляет авторитет адвокатуры или может рассматриваться как неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, а равно решений органов адвокатской палаты».

29 января 2026 года представители ГУ Минюста подали ходатайство о возврате дисциплинарного производства в квалификационную комиссию АП для нового рассмотрения, приведя дополнительные доводы. В них говорилось, что в отношении защитников с разрешения суда проводились оперативные мероприятия, а документов о лечении юристов не представлено. Утверждения же защитников об их периодических возвращениях в РФ какими-либо доказательствами не подтверждены. Таким образом, по мнению заявителей, нельзя было говорить об «уважительности причин нахождения адвокатов вне пределов РФ».

Коллеги же юристов настаивали, что для лишения их статуса нужна «непосредственная причинно-следственная связь между выездом адвоката на срок более года и неисполнением либо ненадлежащим исполнением им профессиональных обязанностей». Но в Минюсте эти утверждения парировали «необоснованными и некорректными толкованиями» норм закона.

Один из фигурантов иска Дмитрий Проводин ранее был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о махинациях с выдачей собственникам «Бартолиуса» займа на $3 млн и обмане бизнесменов при продаже акций ОАО «Гидрометаллургический завод» на 700 млн руб. Сам он утверждает, что претензии искусственно переведены из гражданско-правовых отношений в уголовную плоскость.

Сергей Сергеев