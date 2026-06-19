Адвокатов не допускают к должникам

Госдума планирует отклонить законопроект, упрощающий порядок доступа адвокатов в здания Федеральной службы судебных приставов. Сейчас адвокаты могут попасть туда только с паспортом. Заксобрание Ленинградской области предложило разрешить вход по удостоверению адвоката, идею поддержали в Смоленской, Нижегородской, Амурской областях, Краснодарском крае и других регионах. В Госдуме считают, что традиционная схема прохода нужна для обеспечения безопасности и не препятствует защитникам в осуществлении их профессиональной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Думский комитет по госстроительству рекомендовал 18 июня отклонить разработанный заксобранием Ленинградской области проект поправок к федеральному закону об адвокатской деятельности. Депутаты предложили расширить перечень объектов, куда защитников могут пускать по служебному удостоверению. Сейчас это здания судов и прокуратур; в перечень было предложено добавить также помещения органов и структур Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Авторы поправок сослались на опыт членов Адвокатской палаты Ленинградской области, когда только по их служебному удостоверению — без паспорта — в здания судебных приставов не попадешь. Это обстоятельство создает для защитников проблемы при сопровождении исполнительных производств, поясняли депутаты. Адвокаты в таких делах могут выступать «как на стороне взыскателя, так и на стороне должника», говорится в пояснительной записке. Опрошенные “Ъ” эксперты инициативу поддерживали (см. “Ъ” от 13 февраля), заявляя, что адвокаты регулярно сталкиваются с подобной практикой в зданиях ФССП и это создает «искусственные барьеры» при защите прав доверителей на стадии исполнения судебных актов. Предложенные изменения поддержали также региональные заксобрания — Смоленской, Нижегородской, Амурской областей, Краснодарского края, Республики Коми, Кабардино-Балкарии.

В думском комитете тем не менее назвали поправки нецелесообразными и предложили верхней палате парламента их отклонить — соответствующее заключение опубликовано в базе данных Госдумы.

«Требования о соблюдении пропускного режима» и предъявлении удостоверения личности, в том числе паспорта, при проходе в здания судебных приставов «обусловлено целями обеспечения безопасности и не может быть расценено как препятствие к осуществлению адвокатом его профессиональной деятельности», сказано в заключении главы комитета Павла Крашенинникова.

Поправки не поддержало и правительство РФ. В заключении кабмин напоминает, что паспорт — это основной документ гражданина, а удостоверение адвоката лишь подтверждает его полномочия по осуществлению профессиональной деятельности, но не удостоверяет личность. «Требование о предъявлении паспорта не может расцениваться как препятствие к осуществлению адвокатом его профессиональной деятельности»,— сочли и в правительстве РФ. Там также напомнили, что по удостоверению адвоката нельзя проходить в здания МВД, Росгвардии, Следственного комитета России, Минфина и некоторых других ведомств. Господин Крашенинников в отзыве указывает, что документ также не поддержал и Верховный суд РФ.

Действующий перечень объектов, куда можно пройти по служебному удостоверению, был сформирован в апреле 2024 года поправками к закону об адвокатской деятельности. На этапе их разработки обсуждалась возможность проходить по этому документу в «помещения государственных органов, в которых находятся задержанные до суда граждане». Однако соответствующая поправка в итоге была отклонена также думским комитетом по госстроительству.

Иван Тяжлов