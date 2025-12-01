Суд вновь оправдал адвоката Ципинову по делу о применении насилия к полицейскому

Урванский районный суд Кабардино-Балкарской Республики повторно оправдал адвоката Диану Ципинову, которую ранее обвиняли в применении насилия в отношении сотрудника МВД (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Уголовное дело в отношении защитницы было возбуждено в мае 2020 года после того, как она попыталась попасть в отделение полиции к своему задержанному коллеге. Обвинение утверждало, что госпожа Ципинова «неоднократно пыталась прорваться в здание (полиции.— “Ъ”), а сотрудника МВД, пытавшегося ей помешать, ударила рукой в лицо и затем ногой в область паха».

Сама же госпожа Ципинова утверждала, что ее «затащили» в отдел, всю ночь продержали в наручниках и «угрожали сексуальным насилием». Медэкспертиза впоследствии зафиксировала у пострадавшей многочисленные следы побоев, кровоподтеки в области груди и перелом левой лучевой кости. СКР не нашел в действиях правоохранителей признаков преступления.

В 2023 году в ходе судебного разбирательства в первой инстанции прокурор запросил для Дианы Ципиновой наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Однако суд вынес оправдательный приговор. Апелляционная жалоба прокуратуры также была отклонена. После этого прокуратура подала кассационную жалобу. Кассационный суд в августе 2024 года отменил оправдательный приговор и направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

«Сотрудники полиции применили физическую силу в отношении Ципиновой Д. М. без достаточных законных оснований,— говорится в опубликованном пресс-релизе суда.— Применение силы было обусловлено попытками Ципиновой пройти в здание отдела полиции, однако имевшийся физический контакт возник как следствие действий сотрудников полиции, а не вследствие оказания ею насилия в отношении представителя власти. У сотрудников полиции отсутствовали правовые основания для применения физической силы к Ципиновой. Таким образом, не было и попыток Ципиновой "преодолеть сопротивление полицейских", как это указывалось в обвинении».

«Горжусь тем, что у нас есть такие адвокаты, как Диана Ципинова. Мы сегодня награждаем ее и всех ее защитников медалью "За профессионализм", потому что так держать удар — это профессиональное качество»,— заявила президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Светлана Володина.

Дело госпожи Ципиновой стало одним из поводов для разработки ФПА законопроекта об уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности. Авторы инициативы предложили внести в УК РФ новую ст. 149.1 («Нарушение права на получение квалифицированной юридической помощи»).

Эмилия Габдуллина