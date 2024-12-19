Адвокаты хотят сохранить беспрепятственный проход в отделения полиции

Федеральная палата адвокатов (ФПА) предложила скорректировать проект приказа МВД об установлении пропускного режима на объектах ведомства. В документе перечислен круг лиц, которые имеют право беспрепятственного посещения таких объектов, но в нем не упоминаются адвокаты. «При ознакомлении с проектом документа возникает ощущение, что авторы забыли о такой фигуре, как адвокат. А ведь от того, насколько своевременно защитник сможет получить свидание со своим доверителем, во многом зависит эффективность оказываемой им помощи»,— заявил “Ъ” вице-президент ФПА, президент Адвокатской палаты Москвы Сергей Зубков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сегодня единый пропускной регламент для объектов МВД отсутствует. Согласно приказу ведомства №121 от 22 марта 1993 года, режим устанавливается «администрацией предприятий, учреждений и организаций». Сейчас защитники обычно проходят в здания МВД по адвокатскому удостоверению. Новый порядок может осложнить работу защитников и негативно отразиться на задержанных гражданах, ограничив их доступ к адвокатской помощи, предупреждает адвокат Калой Ахильгов (известен в том числе как защитник дизайнера Артемия Лебедева, блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, бизнес-коуча Аяза Шабутдинова).

Эмилия Габдуллина