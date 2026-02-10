Защитник по призванию

На 95-м году жизни умер Генрих Падва. Коллеги называли его эталоном адвоката и достоянием российской юриспруденции. За свою очень долгую карьеру он вместе с сотрудниками своего бюро участвовал в десятках самых резонансных дел. И на склоне лет оставался энергичным, охотно делился опытом с коллегами в соцсетях и активно болел за любимый «Спартак».

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Известие о смерти Генриха Падвы пришло утром во вторник, 10 февраля. Как выяснилось, несколько дней назад он почувствовал себя плохо, был госпитализирован, но с болезнью не справился. До своего 95-летия он не дожил всего 11 дней.

Один из самых авторитетных отечественных адвокатов последних десятилетий, Генрих Падва начал карьеру в 1953 году.

Ему самому и сотрудникам его бюро «Падва и партнеры» довелось участвовать во множестве самых резонансных дел, уголовных, гражданских и арбитражных. Среди его клиентов были крупнейшие отечественные издания, компании и банки, а кроме того, семьи академика Андрея Сахарова, Владимира Высоцкого, Мстислава Ростроповича, бывший управляющий делами президента РФ Павел Бородин, политолог Глеб Павловский, экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом), актер Владислав Галкин, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик) — список можно продолжать долго.

Коллеги Генриха Падвы рассказали «Ъ», что и на склоне лет, несмотря на возраст и целый ряд болезней, он оставался бодрым и продолжал активно участвовать в работе своего адвокатского бюро. Он вел и собственный канал в соцсетях, где не только делился опытом с молодыми адвокатами, обсуждал прошлые и текущие дела и судебные процессы, но и много рассказывал о себе. Вспоминал, например, как начинал свой трудовой путь в городке Погорелое Городище Калининской области.

«К месту трудовой деятельности я отправился из Москвы с одним маленьким чемоданчиком в руках, и в нем — немножко одежды… Это было лето 1953 года — год смерти Сталина… Для меня, как начинающего юриста, особое значение имела объявленная к тому времени широкая амнистия, когда на свободу вышло огромное количество различного рода досрочно освобожденных преступников»,— писал Генрих Падва.

Любил покрасоваться на фото в спартаковском красно-белом шарфе — игры любимого клуба он неизменно смотрел по ТВ.

Известный адвокат, партнер бюро «Падва и партнеры» Александр Гофштейн сказал «Ъ», что более 40 лет проработал с мэтром — сначала как практикант и стажер, а потом и как адвокат. «С 1985 года мы участвовали во многих делах, в том числе об убийстве священника Александра Меня, деле ЮКОСа, защищали участников ГКЧП. Близко дружили»,— вспоминает господин Гофштейн. По его словам, до последних дней Генрих Падва «интенсивно участвовал в работе» — консультировал клиентов и адвокатов, составлял процессуальные документы. «Я думал: годы идут, многое меняется, но качество процессуальных бумаг Генриха Павловича не меняется, оно блистательное!» — поделился адвокат. «Ему невозможно было не подражать»,— добавил господин Гофштейн.

В Федеральной палате адвокатов России (ФПА РФ) Генриха Падву назвали «воплощением чести, достоинства и принципов адвокатской профессии, Учителем с большой буквы сразу для нескольких поколений».

«Он был предан адвокатуре, так формируются лидеры в профессии и жизни»,— заявила “Ъ” глава палаты Светлана Володина. По ее словам, Генриха Падву можно назвать эталоном, настолько, по ее мнению, он был «образован и благороден». Она также подчеркнула «отсутствие какого-либо снобизма у мэтра юриспруденции». Глава ФПА напомнила, что адвокат считал необходимым ввести уголовную ответственность за воспрепятствование оказанию гражданам квалифицированной юридической помощи. А в свое время, напомнила Светлана Володина, именно по результатам рассмотрения жалобы, которую подал Генрих Павлович Падва, КС признал неконституционным вынесение смертных приговоров в отсутствие суда присяжных.

Сергей Сергеев