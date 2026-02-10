Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Защитник по призванию

Умер адвокат Генрих Падва

На 95-м году жизни умер Генрих Падва. Коллеги называли его эталоном адвоката и достоянием российской юриспруденции. За свою очень долгую карьеру он вместе с сотрудниками своего бюро участвовал в десятках самых резонансных дел. И на склоне лет оставался энергичным, охотно делился опытом с коллегами в соцсетях и активно болел за любимый «Спартак».

Генрих Падва в 2002 году

Генрих Падва в 2002 году

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Генрих Падва в 2002 году

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Известие о смерти Генриха Падвы пришло утром во вторник, 10 февраля. Как выяснилось, несколько дней назад он почувствовал себя плохо, был госпитализирован, но с болезнью не справился. До своего 95-летия он не дожил всего 11 дней.

Один из самых авторитетных отечественных адвокатов последних десятилетий, Генрих Падва начал карьеру в 1953 году.

Ему самому и сотрудникам его бюро «Падва и партнеры» довелось участвовать во множестве самых резонансных дел, уголовных, гражданских и арбитражных. Среди его клиентов были крупнейшие отечественные издания, компании и банки, а кроме того, семьи академика Андрея Сахарова, Владимира Высоцкого, Мстислава Ростроповича, бывший управляющий делами президента РФ Павел Бородин, политолог Глеб Павловский, экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом), актер Владислав Галкин, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик) — список можно продолжать долго.

Коллеги Генриха Падвы рассказали «Ъ», что и на склоне лет, несмотря на возраст и целый ряд болезней, он оставался бодрым и продолжал активно участвовать в работе своего адвокатского бюро. Он вел и собственный канал в соцсетях, где не только делился опытом с молодыми адвокатами, обсуждал прошлые и текущие дела и судебные процессы, но и много рассказывал о себе. Вспоминал, например, как начинал свой трудовой путь в городке Погорелое Городище Калининской области.

«К месту трудовой деятельности я отправился из Москвы с одним маленьким чемоданчиком в руках, и в нем — немножко одежды… Это было лето 1953 года — год смерти Сталина… Для меня, как начинающего юриста, особое значение имела объявленная к тому времени широкая амнистия, когда на свободу вышло огромное количество различного рода досрочно освобожденных преступников»,— писал Генрих Падва.

Любил покрасоваться на фото в спартаковском красно-белом шарфе — игры любимого клуба он неизменно смотрел по ТВ.

Известный адвокат, партнер бюро «Падва и партнеры» Александр Гофштейн сказал «Ъ», что более 40 лет проработал с мэтром — сначала как практикант и стажер, а потом и как адвокат. «С 1985 года мы участвовали во многих делах, в том числе об убийстве священника Александра Меня, деле ЮКОСа, защищали участников ГКЧП. Близко дружили»,— вспоминает господин Гофштейн. По его словам, до последних дней Генрих Падва «интенсивно участвовал в работе» — консультировал клиентов и адвокатов, составлял процессуальные документы. «Я думал: годы идут, многое меняется, но качество процессуальных бумаг Генриха Павловича не меняется, оно блистательное!» — поделился адвокат. «Ему невозможно было не подражать»,— добавил господин Гофштейн.

В Федеральной палате адвокатов России (ФПА РФ) Генриха Падву назвали «воплощением чести, достоинства и принципов адвокатской профессии, Учителем с большой буквы сразу для нескольких поколений».

«Он был предан адвокатуре, так формируются лидеры в профессии и жизни»,— заявила “Ъ” глава палаты Светлана Володина. По ее словам, Генриха Падву можно назвать эталоном, настолько, по ее мнению, он был «образован и благороден». Она также подчеркнула «отсутствие какого-либо снобизма у мэтра юриспруденции». Глава ФПА напомнила, что адвокат считал необходимым ввести уголовную ответственность за воспрепятствование оказанию гражданам квалифицированной юридической помощи. А в свое время, напомнила Светлана Володина, именно по результатам рассмотрения жалобы, которую подал Генрих Павлович Падва, КС признал неконституционным вынесение смертных приговоров в отсутствие суда присяжных.

Сергей Сергеев

Адвокат, заслуженный юрист России Генрих Падва на II церемонии награждения лауреатов Высшей национальной премии в области адвокатуры и адвокатской деятельности, 2011 год

Карьеру господин Падва начал в 1953 году в Калининской коллегии адвокатов. С 1971-го был членом Московской городской коллегии адвокатов. В 1989-м стал вице-президентом Союза адвокатов СССР. В 1996 году основал и возглавил адвокатское бюро «Падва и партнеры». С 2002-го был адвокатом Адвокатской палаты города Москвы

С предпринимателем Борисом Березовским (в центре) и главным редактором газеты «Коммерсантъ» Андреем Васильевым (справа) на праздновании 10-летия газеты «Коммерсантъ», 1999 год

У пресс-центра «Мир новостей», где прошла презентация книги Эдуарда Лимонова «Охота на Быкова: расследование Эдуарда Лимонова», 2001 год

С председателем Счетной палаты Сергеем Степашиным на вручении премии в области юриспруденции «Фемида», 2003 год

С адвокатом Антоном Дрелем (второй справа) на рассмотрении своей кассационной жалобы о продлении сроков содержания под стражей экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом), 2004 год

С журналистами после рассмотрения кассационной жалобы о продлении сроков содержания под стражей экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом) у здания Мосгорсуда, 2004 год

С предпринимателем Михаилом Ходорковским (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом), 2005 год

У здания Мещанского суда, 2005 год

Генрих Падва дома, 2005 год

Господин Падва — кавалер Почетного знака «Общественное признание». Награжден Золотой медалью им. Ф. Н. Плевако за вклад в развитие российской адвокатуры, орденом Федеральной палаты адвокатов РФ. Автор многочисленных публикаций по различным правовым вопросам. В 2011 году издал автобиографию «От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката»

С адвокатом Генри Резником на церемонии вручения премии «Тулпар» — за вклад в развитие казахстанско-российских отношений и популяризацию культуры республики Казахстан в СМИ, 2009 год

С экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым на юбилейном вечере издательского дома (ИД) «Коммерсантъ» в Государственном академическом Большом театре, 2009 год

С лидером Российского народно-демократического союза Михаилом Касьяновым (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом), 2008 год

С лидером группы «Неприкасаемые» Гариком Сукачевым на after-party премьеры фильма «Дом Солнца» в ресторане «Стакан», 2010 год

С супругой Оксаной перед началом концерта Дмитрия Хворостовского и Хиблы Гермзмавы в рамках Open Air Фестиваля «Подмосковные вечера» в ТРК «Павлово подворье», 2014 год

С актрисой Людмилой Поргиной на Юбилейном вечере Николая Караченцова в театре «Ленком», 2014 год

С президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым в театре «Ленком», 2014 год

На церемонии награждения лауреатов Высшей национальной премии в области адвокатуры и адвокатской деятельности, 2011 год

С бывшим главой Красноярского алюминиевого завода Анатолием Быковым на слушаниях по уголовному делу последнего в Мещанском суде, 2001 год

