В России за 2025 год в суд отдали дела против более 90 адвокатов

В прошлом году следователи направили в суды уголовные дела против 92 адвокатов. Большая часть из них связана с хищением средств доверителей. Об этом рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин на заседании коллегии Минюста по итогам 2025 года.

Глава ведомства отметил, что следователи нередко сталкиваются со злоупотреблениями правами среди адвокатов. К примеру, отдельные защитники не участвуют в следственных действиях без уважительных причин, отказываются подписывать процессуальные документы и не знакомятся с материалами дела.

Господин Бастрыкин напомнил, что представление о лишении адвокатского статуса в адвокатскую палату вносит Минюст. По его словам, быстрый обмен информацией между СКР и Минюстом о нарушении закона адвокатами — хороший инструмент для обеспечения законности.

