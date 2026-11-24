Калой Ахильгов ведет адвокатскую практику с 2007 года. Он защищал обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Надежду Кеворкову и осужденного за мошенничество блогера Аяза Шабутдинова. Также адвокат сотрудничал с «Новой газетой» (издание объявлено иноагентом в России).