Калоя Ахильгова лишили статуса адвоката
Минюст прекратил статус московского адвоката Калоя Ахильгова, следует из данных Единого государственного реестра адвокатов. То же самое указано в реестре Адвокатской палаты Москвы — имя господина Ахильгова в нем зачеркнуто.
Причины прекращения статуса не приводятся. «Ъ» обратился к адвокату с просьбой прокомментировать решение Минюста.
Калой Ахильгов ведет адвокатскую практику с 2007 года. Он защищал обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Надежду Кеворкову и осужденного за мошенничество блогера Аяза Шабутдинова. Также адвокат сотрудничал с «Новой газетой» (издание объявлено иноагентом в России).
В июле 2026 года господин Ахильгов получил медаль «За профессионализм» от Федеральной палаты адвокатов за «безупречную деловую репутацию» и профессиональные достижения.