ФПА: более 70% опрошенных адвокатов заявили о давлении со стороны следствия

Более 70% опрошенных адвокатов сталкивались с давлением со стороны следствия, заявила президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Светлана Володина.

В опросе, проведенном ФПА, приняли участие несколько тысяч адвокатов. По словам госпожи Володиной, почти 2 тыс. человек из них пытались склонить к побуждению доверителя признать вину. «72% опрошенных заявили, что сталкивались (с давлением со стороны следствия.—“Ъ”), это очень большая цифра»,— рассказала президент ФПА (цитата по «РИА Новости»).

По словам госпожи Володиной, опрошенные приводили в пример и другие случаи давления со стороны следствия. Например, склонение к оговору себя и других лиц, участвующих в деле. В связи с такой статистикой глава ФПА призвала сторону защиты сообщать руководству своих палат обо всех попытках оказания на них давления для пресечения подобных случаев.