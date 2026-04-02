Статус адвокатов задержался за границей

Минюст требует убрать из адвокатской палаты сразу трех защитников

Хамовнический райсуд Москвы по иску Минюста приостановил статус столичных адвокатов Дмитрия Проводина, Юлия Тая и Алексея Басистова. По мнению чиновников, защитники, покинувшие родину еще в 2024 году, должны быть изгнаны из адвокатского корпуса за невозвращение без уважительной причины. Сами они утверждают, что продолжают работать, попутно лечатся, а также опасаются за свои жизни и здоровье. При этом господин Проводин находится в розыске за мошенничество.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, административный иск Главного управления Минюста по Москве был зарегистрирован в Хамовническом суде 1 апреля. В тот же день судья вынесла определение о приостановке статуса адвокатов у бывшего партнера адвокатского бюро (АБ) «Бартолиус» Дмитрия Проводина и его коллег Юлия Тая и Алексея Басистова. Таким образом она удовлетворила одно из требований Минюста, считающего, что непринятие к защитникам срочных мер может привести «к нарушению прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц». Решение может быть обжаловано в течение 15 дней, но уже на 3 апреля назначена беседа по иску Минюста.

Московский главк Минюста уже дважды пытался лишить статуса господ Проводина, Тая и Басистова.

Первый раз представление вносилось в Адвокатскую палату (АП) столицы в конце прошлого года. По закону «Об адвокатуре» статус адвоката может быть прекращен при его выезде за границу на срок больше года, если речь, например, не идет о лечении или иных уважительных причинах. Минюст привел данные МВД о том, что Алексей Басистов вылетел из Внуково в Баку 19 января 2024 года, Дмитрий Проводин — 22 июня 2024 года из Домодедово в Дубай и Юлий Тай — 15 августа того же года из Внуково в Стамбул и с тех пор они не возвращались. Однако совет АП не обнаружил совершения «ими какого-либо поступка, который порочит их честь и достоинство, умаляет авторитет адвокатуры или может рассматриваться как неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей». Сами юристы-«эмигранты» объясняли, что в отношении них МВД незаконно проводило оперативно-разыскные мероприятия (ОРМ), а на их коллегу по АБ «Бартолиус», где они в свое время состояли, «доверителя и партнера» Илью Перегудова было совершено нападение и теперь они опасаются за здоровье и жизни. Кроме того, отмечалось, что господин Басистов проходит «систематическое лечение», а сами они продолжают заниматься юридической деятельностью.

29 января 2026 года представители ГУ Минюста подали ходатайство о возврате дисциплинарного производства в квалификационную комиссию АП для нового рассмотрения, приведя дополнительные доводы. Выяснилось, что ОРМ в отношении защитников действительно проводились, но это было лишь «наведение справок» по постановлению судьи Мособлсуда, а документов о лечении юристов не представлено. Отдельно говорилось, что нападение на Илью Перегудова было совершено еще в 2021 году и по данному факту расследуется уголовное дело о «побоях» (ст. 116 УК РФ), однако с тех пор никто из уехавших адвокатов не обращался в МВД с заявлениями об угрозах, в связи с чем их сообщения являются «голословными». Утверждения же защитников об их периодических возвращениях в РФ какими-либо доказательствами не подтверждены.

Таким образом, по мнению заявителей, нельзя говорить об «уважительности причин нахождения адвокатов вне пределов РФ».

Коллеги юристов убеждены, что для лишения их статуса нужна «непосредственная причинно-следственная связь между выездом адвоката на срок более года и неисполнением либо ненадлежащим исполнением им профессиональных обязанностей». Но в Минюсте считают, что речь идет о необоснованных и некорректных толкованиях норм закона, и просят суд отменить отказное решение АП Москвы и оставить адвокатов без статуса.

Юлий Тай от комментариев воздержался, а Дмитрий Проводин назвал ситуацию странной. При этом он привел ответ Минюста на свою же жалобу, в котором говорится, что министерство и его территориальные органы «не наделены полномочиями по пересмотру или отмене решений, принимаемых органами адвокатских палат», а также «по обжалованию их в судебном порядке».

Надо отметить, что Дмитрию Проводину путь на родину «заказан», так как здесь он объявлен в розыск. Как сообщал “Ъ”, ему вменяют махинации, связанные с выдачей собственникам «Бартолиуса» займа на $3 млн и обманом бизнесменов при продаже акций ОАО «Гидрометаллургический завод» на 700 млн руб. Сам он утверждает, что претензии «выросли из долгового и банкротного конфликта с многолетней процессуальной историей».

Сергей Сергеев

