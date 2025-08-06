Талибам защита не потребовалась

С весьма необычным представлением Минюст России обратился в Адвокатскую палату Москвы. Ведомство потребовало лишить статуса известного адвоката Александра Молохова, поскольку тот в апреле этого года предпринял попытку представлять в Верховном суде (ВС) РФ интересы движения «Талибан», на тот момент признанного террористическим и запрещенного в России. Примечательно, что тогда ВС как раз рассматривал вопрос о приостановке запрета на деятельность движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Молохов уверен, что нарушений закона и адвокатской этики он не допустил

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Александр Молохов уверен, что нарушений закона и адвокатской этики он не допустил

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы 6 августа в закрытом режиме приступила к рассмотрению представления Минюста РФ о лишении адвокатского статуса председателя московской коллегии адвокатов (МКА) «Последний дозор» Александра Молохова.

Адвокат Молохов получил широкую известность, когда защищал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова).

Тот, как сообщал “Ъ”, за свои посты в соцсетях был обвинен в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и в январе 2024 года получил четыре года колонии общего режима.

Вопросы к работе адвоката возникли в апреле этого года, когда Верховный суд России рассматривал запрос Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета на деятельность афганского движения «Талибан». Оно, напомним, в 2003 году тем же ВС было признано террористическим и запрещено на территории России.

Александр Молохов пришел в ВС на заседание и попытался включиться в процесс. Он предъявил суду удостоверение и ордер в защиту интересов движения, указав, что он поддерживает требование Генпрокуратуры. Председательствовавший на заседании судья ВС Олег Нефедов очень удивился и поинтересовался у адвоката, кто выдал ему документы, с учетом того, что движение является террористическим и, соответственно, не может предпринимать каких-то действий в российской юрисдикции. Александр Молохов отвечать отказался, сославшись на «адвокатскую тайну».

Тогда господин Нефедов поинтересовался у присутствовавшего в зале представителя МИД России, известно ли тому о намерении афганского движения прислать своего представителя в процесс. Министерский чиновник ответил, что «ничего об этом не знает». После небольшой перепалки с адвокатом Молоховым председательствующий попросил его покинуть зал.

Как рассказал “Ъ” сам Александр Молохов, после этого инцидента он направил в Высшую квалификационную коллегию судей РФ жалобу на действия судьи Нефедова с требованием проведения проверки его деятельности на предмет совершения дисциплинарного проступка и нарушения закона «О статусе судей в Российской Федерации» и «Кодекса судейской этики». Ответа на это обращение адвокат не получил до сих пор. Тем временем в квалификационную коллегию Адвокатской палаты Москвы из Минюста РФ поступило представление о лишении самого господина Молохова адвокатского статуса.

Содержание представления Минюста стороны не раскрывают.

При этом Александр Молохов отметил, что претензии заключаются в том, что он якобы «проявил неуважение к суду и подорвал доверие к адвокатуре», поскольку «не имел права представлять интересы запрещенной в России и признанной террористической организации».

Своими действиями, посчитали в Минюсте, он нарушил закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Одного заседания для принятия решения квалифколлегии оказалось недостаточно. За полтора часа весьма оживленного обсуждения участники к единому мнению о наличии либо отсутствии в действиях Александра Молохова состава дисциплинарного проступка так и не пришли. Следующее заседание назначено на сентябрь. Отметим, что среди 14 членов коллегии семеро являются адвокатами, остальные представляют Минюст (среди них и автор представления), Мосгордуму, Мосгорсуд и научные организации.

По словам господина Молохова, в ходе заседания, в котором он сам участвовал в режиме видеоконференции, он высказал свою точку зрения и ответил на вопросы.

В частности, адвокат сообщил, что считает представление необоснованным, поскольку согласно ст. 47 и 48 Конституции России право на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь гарантировано каждому, не исключая и террористов.

При этом адвокат заявил “Ъ”, что даже перед коллегами не стал пока раскрывать лиц, заключивших с ним соглашение о представлении интересов афганского движения, поскольку «этого не требовалось». При этом господин Молохов отметил, что представители дипмиссии Афганистана в Москве были заранее уведомлены им о его возможном участии в процессе и никаких возражений с их стороны не последовало. «У талибов нет печатей, уставов, членских взносов, регистрации и прочего,— отметил адвокат Молохов.— Соответственно, нет юридического адреса. Поэтому соглашение со мной было заключено моим доверителем в рамках правовой конструкции "договора в пользу третьего лица", что не запрещено законом». При этом адвокат ознакомил “Ъ” с письмом руководителя Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина в Адвокатскую палату Москвы, в котором высказывалось одобрение его деятельности.

«Такие серьезные вопросы, как лишение адвокатского статуса, не должны рассматриваться за полчаса,— сказал по завершении заседания “Ъ” господин Молохов.— Если вопрос отложили, у меня остается надежда, что он не будет решен формально».

Оперативно получить комментарий в Минюсте “Ъ” не удалось.

Алексей Соковнин