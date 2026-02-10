«Я очень трудно перехожу на более высокие гонорары»

На 95-м году жизни скончался известный адвокат Генрих Падва. Как “Ъ” освещал его работу и не только — в нашей подборке.

1992 год Генриха Падву обворовали. Вероятно, по недоразумению Обворован известный адвокат В ночь с субботы на воскресенье была обворована квартира Генриха Падвы, вице-президента Международного содружества адвокатов, защитника Анатолия Лукьянова. В 12 часов дня в воскресенье обескураженный хозяин квартиры вызвал милицию. Подробнее — в материале “Ъ”.

1993 год Пасынка обвиняют в продаже гитары Падва защищает честь Пашкова Свердловский нарсуд Москвы вчера слушал дело по совместному иску Павла Пашкова, пасынка и душеприказчика дочери Федора Шаляпина, и музея имени Глинки к бывшему политобозревателю Гостелерадио СССР Александру Арцибашеву. Истцы недовольны опубликованными в «Рабочей трибуне» (сентябрь 1990 года) материалами журналистского расследования Арцибашева — он обвиняет Пашкова в «разбазаривании наследия» великого певца. Подробнее — в материале “Ъ”. 1993 год Адвокат оказался прав Ограбили квартиру Падвы Милиция вчера приостановила следствие по делу, возбужденному в ноябре 1992 года по факту кражи из квартиры известного адвоката Генриха Падвы, о чем “Ъ” сообщал 5 января. По мнению экспертов, таким образом фактически закрыто дело, о развитии которого “Ъ” намеревался рассказать 26 марта. Подробнее — в материале “Ъ”.

1995 год Адвокат Падва удивлен действиями израильских властей В отношении обвиняемого в соучастии в хищении рукописей из Российской национальной библиотеки Дмитрия Якубовского проводятся допросы, не относящиеся к возбужденному в отношении него уголовному делу. Об этом заявил адвокат подследственного Генрих Падва. По словам защитника, состав следственной группы, ведущей дело о рукописях, изменился, и новые следователи допрашивают его подзащитного о его связях с бывшим заместителем министра внутренних дел Андреем Дунаевым и бывшим министром безопасности России Виктором Баранниковым. Падва также выразил недоумение в связи с тем обстоятельством, что арестованные 31 января 1994 года в Израиле шестеро граждан этой страны освобождены из-под стражи, хотя их называли непосредственными похитителями рукописей. В то же время обвиняемый в соучастии в этом преступлении Якубовский должен, согласно санкции петербургской прокуратуры, находиться под арестом еще три с половиной месяца. Адвокат заявил, что соответствующее постановление прокуратуры с мотивировкой продления срока ареста, принятое 16 февраля, защитникам Якубовского до сих пор не представлено. Подробнее — в материале “Ъ”.

1996 год Генрих Падва: «Я очень трудно перехожу на более высокие гонорары» Таких адвокатов можно сосчитать по пальцам. Однако ни у кого язык не повернется сказать то же самое об их гонорарах. Мысль, что без его клиентов может обойтись любой сколько-нибудь значащий скандал, кажется сегодня уже просто кощунственной. С известным адвокатом Генрихом Падвой, имя которого обросло не одной легендой и еще большим количеством слухов, беседует Ирина Белинская.

1997 год Падва выиграл процесс Генрих Падва выиграл «мертвое» дело Черемушкинский суд Москвы вчера удовлетворил иск родственников покойной Валентины Ивашовой о признании незаконным переоформления ее квартиры в собственность сестер Элеоноры Гуваковой и Татьяны Дубовой. Примечательно, что процесс длился почти шесть лет. Во многом на решение суда повлияло то, что на стороне истцов выступил адвокат Генрих Падва. За ходом последнего судебного заседания наблюдал специальный корреспондент «Коммерсантъ-Daily» Дмитрий Павлов. Подробнее — в материале “Ъ”. Адвокаты учат жить Известные адвокаты посоветовали финансистам молчать Элитарный московский финансовый клуб, объединяющий руководителей крупных банков и фирм, пригласил известных адвокатов Генриха Падву, Генри Резника и Михаила Барщевского, чтобы те посоветовали, как в наше время следует вести себя с правоохранительными органами. Их советы и доводы услышала приглашенная на заседание клуба обозреватель «Коммерсантъ-Daily» Екатерина Заподинская. Подробнее — в материале “Ъ”.

1998 год Резник не хочет награждать Падву. Молод еще Скандал Падвы и Резника В юридических кругах Москвы обсуждается сенсационная новость: после 40-летнего перерыва глава государства наградил орденом адвоката. По указу президента орден Почета получит адвокат Мособлколлегии с 50-летним стажем, участник войны Семен Ария. Его коллеги сходятся во мнении, что Ария заслужил эту награду. Однако большинство опрошенных корреспондентом “Ъ” защитников считает, что система награждений в адвокатуре несправедлива. К примеру, председатель президиума Мосгорколлегии адвокатов Генри Резник не хочет представлять на звание заслуженного юриста России Генриха Падву, считая 67-летнего мэтра «еще молодым». Подробнее — в материале “Ъ”. Генрих Падва: незаконно добытые доказательства силы не имеют Вечером 15 декабря Владимир Григорьев заключил договор с адвокатом Генрихом Падвой. Этим же вечером Анатолия Кучерену, адвоката Лисовского, доставили в больницу с переломанными ребрами и пробитой головой. Подробнее — в материале “Ъ”.

1999 год Падва сберег $4 тыс. Максима Бойко Пресненский райсуд отказал журналисту Александру Минкину (объявлен иноагентом) во взыскании $4 тыс. c бывшего вице-премьера Максима Бойко. Напомним, что Бойко в течение года безуспешно пытался добиться в суде от Минкина (объявлен иноагентом) опровержения его выражений «скрытая форма взятки», «способ отмывания денег», «махинации», употребленных в отношении $90 тыс., выплаченных истцу в качестве гонорара за книгу о приватизации. В конце концов Бойко отозвал иск, но Минкин (объявлен иноагентом) потребовал от него компенсировать услуги адвоката и потраченное на суде время. Подробнее — в материале “Ъ”.

2005 год Генрих Падва болеет по делу О сроке давности он напомнил прокуратуре из больницы Корреспонденты “Ъ” вчера навестили в 50-й городской клинической больнице Москвы адвоката Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) Генриха Падву. Из-за его госпитализации в среду было перенесено начало слушаний по кассационной жалобе господ Ходорковского (объявлен иноагентом) и Лебедева в Мосгорсуде на 19 сентября. Господин Падва сообщил, что на следующей неделе истекает срок давности по одному из эпизодов в деле ЮКОСа и это не может не повлиять на решение кассационной инстанции. Подробнее — в материале “Ъ”.

2007 год Партнер Генриха Падвы купил свободу Испанский суд освободил Александра Гофштейна Как стало известно вчера, апелляционный суд Мадрида принял решение освободить из-под стражи под залог Александра Гофштейна — известного российского адвоката, защищавшего в свое время Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом), партнера адвокатского бюро «Падва и партнеры». Он был арестован в Испании в конце ноября 2006 года по обвинению в участии в преступной группировке и отмывании преступных доходов. Подробнее — в материале “Ъ”.

2008 год Супругу Генриха Падвы высудили из нотариусов Отменен очередной результат конкурса Симоновский райсуд Москвы вчера удовлетворил пятый иск бывшего помощника нотариуса Инны Ермошкиной. На этот раз суд признал незаконными результаты конкурса на замещение должностей нотариусов, прошедшего в Москве в марте 2007 года. Должностей лишились очередные 20 столичных нотариусов, в том числе супруга известного адвоката Генриха Падвы. Подробнее — в материале “Ъ”.

2009 год Адвоката Падву оценят как свидетеля Испанский суд намерен допросить его по делу «русской мафии» Вчера стало известно, что Национальный суд Испании в рамках слушаний скандального уголовного дела о деятельности в этой стране так называемой русской мафии, возглавляемой криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро-молодой), принял решение допросить в качестве свидетеля известного российского адвоката Генриха Падву. Его друг и партнер по адвокатскому бюро адвокат Александр Гофштейн, много лет представлявший интересы господина Калашова, еще в 2006 году был арестован испанской полицией и сейчас на этом судебном процессе стал одним из обвиняемых. Подробнее — в материале “Ъ”.

2026 год Мэтр адвокатуры 9 февраля на 95-м году жизни скончался адвокат, заслуженный юрист РФ, кавалер Почетного знака «Общественное признание» Генрих Падва. Защитник крупных предпринимателей, общественных деятелей, политиков и представителей культуры — в фотогалерее “Ъ”.

Подробнее — в материале “Ъ”.

