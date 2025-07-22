Глава Минюста Чуйченко рассказал Путину об участии адвокатов в СВО

Президент России Владимир Путин встретился с министром юстиции Константином Чуйченко. Глава Минюста заявил, что российские адвокаты приняли участие в спецоперации на Украине.

Всего было мобилизовано 58 адвокатов, еще 218 человек вызвались добровольцами. «Это очень серьезная цифра, и это говорит как раз об очень глубокой и правильной гражданской позиции российской адвокатуры»,— сказал господин Чуйченко (цитата по сайту Кремля). По его словам, 24 адвоката из числа мобилизованных погибли, еще 36 человек были ранены.

Всего в России работают 75 тыс. адвокатов. После принятия закона о судебных представительствах их число может достичь 100 тыс., отметил министр.

11 июля Минюст опубликовал для общественного обсуждения законопроект, вводящий в России институт «адвокатской монополии». Документ предполагает, что право отстаивать в судах интересы граждан и организаций смогут только лица с адвокатским статусом (для его получения необходимо сдать специальный экзамен), а не любые юристы. Сейчас в России такая монополия закреплена лишь в уголовном судопроизводстве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Защиту выстроят по вертикали».