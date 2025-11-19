ФПА: каждый второй адвокат сталкивался с угрозами правоохранительных органов

Федеральная палата адвокатов опубликовала результаты опроса среди адвокатов на тему давления со стороны правоохранительных органов. По данным исследования, 72,1% адвокатов сталкивались с попытками склонить их к побуждению подсудимого признать вину.

63,4% адвокатов сталкивались с требованиями формально ознакомиться с материалами дела, а 52,1% — с препятствиями в доступе к вещественным доказательствам. Больше половины респондентов (53,5%) сталкивалась с угрозами привлечения к ответственности за активную защиту.

Кроме того, 79,6% адвокатов сталкиваются с несвоевременным уведомлением о следственных действиях. «Это тактический прием, лишающий защиту возможности качественно подготовиться, присутствовать при ключевых действиях и эффективно противостоять стороне обвинения»,— поясняет один из авторов исследования, председатель Коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Мыльцын.

Исследование проводилось с помощью анкетирования 1,8 тыс. адвокатов во всех субъектах РФ. ФПА работала совместно с кафедрой адвокатуры МГЮА им. О.Е. Кутафина.

Полина Мотызлевская