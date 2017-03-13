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11 июня, вторник
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Воронеж. Черноземье
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Новости
18:08
Гендиректор «Медузы» попросила не выходить на марш в поддержку Голунова 12 июня
18:12
Воронежский суд оставил Дмитрия Гришина в СИЗО по делу экс-губернатора Ивановской области
16:28
Повреждение деревьев в воронежском Северном лесу изучит полиция
16:02
Суд досрочно освободил осужденного за взятку бывшего главного архитектора Воронежа
15:46
Воронежская корпорация «Риф» может разместить в ОЭЗ «Центр» радиоэлектронное предприятие
15:30
Мэрия Воронежа утвердила план ДСК по развитию территории ветхого левобережного квартала
14:36
Имущество «Липецкой областной коммунальной компании» передано МРСК Центра
13:57
Бывшего воронежского полицейского задержали при получении 2 млн рублей за прослушку
13:14
Профицит бюджета Орловской области увеличился до 326 млн рублей
11:39
Холдинг «ЭКО-культура» планирует к июлю запустить вторую очередь теплиц в Липецкой области
10:49
В Воронеже уволился глава региональной инспекции госстройнадзора
09:51
Белгородэнерго направит почти 300 млн рублей на реконструкцию электросетей
09:14
Один из последних липецких активов группы «Настюша» ушел в конкурсное производство
10/06
Вооруженный липчанин задержан в отделении Сбербанка
10/06
Дошло до суда дело о неуплате 18 млн рублей налогов воронежскими продавцами фруктов
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муковисцидоз, смешанная форма, тяжелое течение, требуется лечебное питание
Зиёда Эргашева
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(обновлено: 10.06.2019)
Образование в Черноземье
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Учреждение под Воронежем должны будут отремонтировать к сентябрю 2019 года
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Кадастровая стоимость участков под его корпусами уменьшилась на 2 млрд рублей
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Нашедший плагиат диссертационный совет может восстановиться
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ВГУ восстановил потерянные бюджетные места на гуманитарных факультетах
Вузы сдвинули с мест
В ЛГТУ, ОГУ и ТГТУ может стать меньше бюджетников
1
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За неделю на юрфаке ВГУ задержали двух преподавателей, аспиранта и двух студентов
Ректор поработал над рейтингом
БелГУ вновь возглавил Олег Полухин
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Воронежским вузам не удается оптимизировать налоги
Воронежской журналистике указали цену
ВГУ впервые лишился бюджетных мест на нескольких гуманитарных факультетах
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«Музыка мира» на Платоновском фестивале в Воронеже
Open-air этнических исполнителей посетили более 5 тыс. человек
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Девятый международный Платоновский фестиваль искусств
стартовал в Воронеже
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А город не знал
Воронежские силовики освободили «захваченное террористами» здание областного УГИБДД
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«Город надо было встряхнуть»
По Воронежу «прорычал» H.O.G. Spring Challenge
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Независимый театр в Белгороде
Прошел фестиваль современной пьесы «Наш кислород»
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Парад Победы в Воронеже
Кадры с мероприятия
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Парадный подсчет
Как военные готовят технику к параду 9 мая в Воронеже
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День без труда
33 тыс. воронежцев поучаствовали в шествии на Первомай
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Воронежской облдуме 25 лет
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Меню для питомцев
«Мираторг» начинает производить корма для кошек и собак
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На «Встречной полосе»
Группа «Сплин» презентовала в Воронеже свой новый альбом
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Воронежский механический завод осваивает новые ракетные двигатели
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В Театре оперы и балета прошла премьера нового балета
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Начался физпуск седьмого энергоблока на Нововоронежской АЭС
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Как изменился Воронежский шинный завод за семь лет с Pirelli
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Южное ускорение
Как в Воронежской области строят обход узкого участка М-4
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия